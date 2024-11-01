РУС
Новости
11 497 21

Проверяются все факты предоставления инвалидности рядовым сотрудникам силовых органов, - Клименко

Інвалідність у рядових силовиків перевіряють

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что сейчас проверяются все факты предоставления инвалидности работникам силовых органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Раде.

"Все факты предоставления инвалидности рядовым сотрудникам в силовых ведомствах также сейчас проверяются. И те, кто получил такую инвалидность во время войны, пройдут повторные ВВК и МСЭК", - сказал министр.

Клименко призвал нардепов вызвать на комитет заместителей главы МВД или главу Нацполиции, которые отвечают за эту работу.

"Мы с удовольствием через несколько недель сообщим информацию, которую установим на то время", - глава МВД.

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко получает пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прокуратуре Черновицкой области работают два прокурора с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат Полтавского облсовета отсудил отмененную МСЭК инвалидность: как это стало возможным

Автор: 

силовики (2802) инвалидность (193) Клименко Игорь (435)
Топ комментарии
+17
рядових то перевірять точно, а от нерядових - великі сумніви
01.11.2024 12:59 Ответить
+15
А нерядовим можна мати липову.
Еталонна держиморда.

01.11.2024 13:00 Ответить
+13
Інваліди перевірятимуть інвалідів хто з них кращий інвалід.
01.11.2024 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
рядових то перевірять точно, а от нерядових - великі сумніви
01.11.2024 12:59 Ответить
А нерядовим можна мати липову.
Еталонна держиморда.

01.11.2024 13:00 Ответить
Радовых будут трясти,а шишки и их близкие останутся в неприкосновенности - отличная работа.
01.11.2024 13:00 Ответить
Прокурорів вже всіх перевірили?
01.11.2024 13:01 Ответить
Главное морду кирпичом,школа,криворожья.
01.11.2024 13:05 Ответить
Морда кирпича просит.
01.11.2024 13:10 Ответить
Інваліди перевірятимуть інвалідів хто з них кращий інвалід.
01.11.2024 13:06 Ответить
Ні! Просто одні інваліди з інших інвалідів грошей висосуть і тим все закінчиться!.
01.11.2024 13:20 Ответить
І заразом перевірте іх на зв"язки з кацапами - офіцерів також
01.11.2024 13:15 Ответить
А я не зміг собі інвалідність з переломом хребта, бо в мене грошей немає!
01.11.2024 13:19 Ответить
"ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, пройдуть повторні ВЛК і МСЕК" - а хто отримав до війни, тих вже не підозрюють?
01.11.2024 13:27 Ответить
Йолбодоб
01.11.2024 13:36 Ответить
Глава МВД Игорь Клименко в 2023 году получил 224 998 грн пенсии.

Как сообщает , об этом свидетельствуют данные его https://public.nazk.gov.ua/documents/c05513c0-2172-4d1d-8a4c-c8fa14f249df?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0Em7ltlnKsNKIY2RE4DF7CsLoh9OPt9OlI8phwG2n-SKbLemmKU2201r8_aem_m6Va72RrEjQpMkS89g3KMg декларации .

хххаххахахахаахх
01.11.2024 13:40 Ответить
А що робили до того, поки не потрапили в поле зору МСЕК і прокуратура?
01.11.2024 14:05 Ответить
А чи не цьому п...дору теж призначена пенсія? Перевіряльник бл...дь.
01.11.2024 14:28 Ответить
А не рядовим?
01.11.2024 14:44 Ответить
Це шобла мерзотників і паразитів що використовують своє становище виключно для власного збагачення. А в наш час ще й для броні від мобілізації (захисту Батьківщини). Це пси режиму зеленських, хоча допоможуть йому як мертвому припарка...
01.11.2024 14:48 Ответить
Йо...ь. Це якийсь сюр. Знову мілкі сошки. А всіх хто вище рядового ніхто не хоче првірити?
01.11.2024 15:24 Ответить
унтер Пришибеев
01.11.2024 16:34 Ответить
І фото відповідне. Видає глибокі філософські роздуми і АНАЛітичний склад розуму.
02.11.2024 14:48 Ответить
офіцерський склад з полегшенням видихнув
01.11.2024 17:33 Ответить
 
 