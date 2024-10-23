Глава МВД Клименко получает пенсию

Глава МВД Игорь Клименко в 2023 году получил 224 998 грн пенсии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

Также в прошлом году министр получил 153 031 грн выходного пособия при выходе на пенсию.

Впервые получение пенсии глава МВД указал в декларации за 2023 год.

Командир РуБпак 46-й ОАэМБр Сергей Лукашов (Рыбак) в Facebook отметил: "Если проанализировать декларации государственных служащих в Национальной полиции Украины и в других подразделениях МВД, то мы там увидим множество относительно молодых "инвалидов", которые получили от государства компенсации за утраченное здоровье, и которые потом пристроились на соответствующие должности в структуру МВД".

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В тот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

После заседания СНБО генпрокурор Костин сообщил о своей отставке.

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