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Глава МВД Клименко получает пенсию

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Глава МВД Игорь Клименко в 2023 году получил 224 998 грн пенсии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

Также в прошлом году министр получил 153 031 грн выходного пособия при выходе на пенсию.

Впервые получение пенсии глава МВД указал в декларации за 2023 год.

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Командир РуБпак 46-й ОАэМБр Сергей Лукашов (Рыбак) в Facebook отметил: "Если проанализировать декларации государственных служащих в Национальной полиции Украины и в других подразделениях МВД, то мы там увидим множество относительно молодых "инвалидов", которые получили от государства компенсации за утраченное здоровье, и которые потом пристроились на соответствующие должности в структуру МВД".

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 руководителей МСЭК на Харьковщине имеют пенсии, многие владеют значительным состоянием, - Харьковский антикоррупционный центр

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В тот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

После заседания СНБО генпрокурор Костин сообщил о своей отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики

Автор: 

декларация (1366) пенсия (2162) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+43
***, як цікаво. Тобто для нас піднімають податки, щоб оці метастази отримували пенсії в 45 років. А не ****** трохи державна система управління?
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23.10.2024 13:25 Ответить
+30
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23.10.2024 13:24 Ответить
+21
Один Монастырский там был нормальный чел в мвд и того свои и *******
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23.10.2024 13:23 Ответить
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Страница 2 из 2
Який незамінний фахівець! На пенсію пішов,а продовжує служити народу! Хоча б ордени не вкрали...,бо вкрали вже все,що можна вкрасти,навіть пенсії у інвалідів!
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23.10.2024 13:59 Ответить
Він не продовжує служити народу (вийшов на пенсію полцейського за 30 років вислуги), він тепер працює цмвільним для народу
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23.10.2024 14:11 Ответить
Я Худею !
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23.10.2024 14:00 Ответить
Мене по інвалідності звільнили з лав ..Хрена собі начальники пі...ра...си
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23.10.2024 14:00 Ответить
звільнили з лав ..Хрена ,а хто у нас Хрен ?
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23.10.2024 14:02 Ответить
Що це за пенсіїї у 40-50 років, чим вони так перетрудилися, чи стомилися?
Якщо в країні пенсія в 60 років то до 60 повинні працювати всі
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23.10.2024 14:03 Ответить
А думаешь легко бухать водку и баб трахать в сауне? аааа? легко? отвечай, блд
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23.10.2024 14:07 Ответить
в них гарячий стаж...
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23.10.2024 14:09 Ответить
Та в поліції та ЗСУ море вакансій на 25 календарних років, якщо не вб'ють чи не заріжуть. Чого ниїшь, вперед, починай...
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23.10.2024 14:13 Ответить
Мусорило?
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23.10.2024 16:55 Ответить
клименко це типове мусорило! кажуть бити, буде бити! кажуть лайно їсти, буде їсти! І таких на жаль більшість! Особлива "подяка" уйобку авакову!
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23.10.2024 14:14 Ответить
Ігор ну як так, яка в опу вихідна допомога при виході на пенсію продовжуючому працювати міністру, що вже зовсім з глузду з"їхали, чи це допомога на поляну перед колєгами?
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23.10.2024 14:37 Ответить
як для генерала поліції першого рангу 153 тисячі грн вихідної допомоги - надто мало, поліцейські чини при виході на пенсію отримують кругленькі суми одноразової грошової допомоги, плюс оформлюють собі інвалідність - це ще плюс кругленька сума, та ще плюс компенсація за невикористану відпустку
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23.10.2024 14:57 Ответить
Прокурорам можна...
А мєнти чим гірші..?
Доїти Україну та Українців - так доїти...
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23.10.2024 15:00 Ответить
Яке ж воно кончене …
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23.10.2024 15:14 Ответить
Наведіть лад з цими пенсіонерами "інвалідами",бидло побачило що є можливість підзаробити адже вони дуже бідні ,на жальце почалось навіть не при цій владі це почалось ще в 90-х коли стали тисячі липових пенсіонерів "чорнобильців"Ну а далі пішло поїхали: прокурори ,судді ,податківці ,вищі чини поліції самі "бідні" побачили як можна підзаробити в бідній країні за рахунок платників податків а зараз "західної допомоги.
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23.10.2024 15:15 Ответить
Йому в цьому році виповнилось 52 роки, а не 34 та 36 як деяким "прокурорам -
інвалідам"...
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23.10.2024 15:57 Ответить
Это ипаный сюр..... Дайте нам больше кредитов, нам на пенсии ворам не хватает!
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23.10.2024 16:58 Ответить
знайдіть, скільки депутатів в ВР отримують пенсії...
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23.10.2024 19:45 Ответить
Треба зробити ревізію всих паразитів які в 40-50 років повиходили на пенсію та повернути їх на роботу, нехай допрацьовують до 60 років як всі
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23.10.2024 21:42 Ответить
На фронт мудака хитрожопого. Най підтвердить свою інвалідність.
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23.10.2024 22:04 Ответить
Я інвалід 2 групи ,і не здогадувався що інваліди можуть жити таким повноцінним життям і обіймати такі високі посади.
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31.10.2024 16:40 Ответить
Закон нікого з них не зобов'яже проходити повторне МСЕК, а інвалідність в них гарантовано пожиттєва, яка простим смертним дається тільки за гроші, або за рік до заробленої пенсії.
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31.10.2024 16:45 Ответить
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