Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики
Повышение пенсий в следующем году состоится, но будет незначительным.
Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Министр объяснила, что страховые взносы в Пенсионном фонде существуют отдельно от бюджета и направляют от ЕСВ. Минсоцполитики оперирует этими средствами и опирается на то, сколько средств планирует получать.
"Поэтому на повышение мы все же надеемся. Оно не будет значительным, но по крайней мере индексация и перерасчет в баллы на следующий год должен дать рост всем нашим пенсионерам в пенсиях", - пояснила Жолнович.
Бюджет Украины, продолжила министр соцполитики, сразу идет на оборону. В то же время соцрасходы от этого бюджета не зависят.
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Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
Сами обідають на ту суму
На ту суму 60% пенсіонерів живуть місяць