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Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики

Чи планується підвищення пенсій?

Повышение пенсий в следующем году состоится, но будет незначительным.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Министр объяснила, что страховые взносы в Пенсионном фонде существуют отдельно от бюджета и направляют от ЕСВ. Минсоцполитики оперирует этими средствами и опирается на то, сколько средств планирует получать.

"Поэтому на повышение мы все же надеемся. Оно не будет значительным, но по крайней мере индексация и перерасчет в баллы на следующий год должен дать рост всем нашим пенсионерам в пенсиях", - пояснила Жолнович.

Бюджет Украины, продолжила министр соцполитики, сразу идет на оборону. В то же время соцрасходы от этого бюджета не зависят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует в сентябре внести законопроекты о накопительной пенсионной системе, - Жолнович

Автор: 

пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+15
Дуже красномовне фото з купюрами по 1000 грн.
Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
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17.09.2024 09:19
+13
Правильно!!! Зачем пенсионерам пенсии? Пусть кормятся телемарафетом На него деньги никогда не кончатся
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17.09.2024 09:20
+11
Більшість бюджету розкрадається, але про це міністр промовчала
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17.09.2024 09:21
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Дуже красномовне фото з купюрами по 1000 грн.
Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
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17.09.2024 09:19 Ответить
Це не знущання, а звичка.
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17.09.2024 09:24 Ответить
Правильно!!! Зачем пенсионерам пенсии? Пусть кормятся телемарафетом На него деньги никогда не кончатся
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17.09.2024 09:20 Ответить
Коли це ти так пенсіонерів полюбив?
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17.09.2024 10:39 Ответить
Більшість бюджету розкрадається, але про це міністр промовчала
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17.09.2024 09:21 Ответить
десь це вже було... а-а... "денех нет, но вы держитесь"...
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17.09.2024 09:26 Ответить
Збудували два світи, одним весь біль і тягар війни - іншим довоєнні пенсії, зарплати спокійне життя. Дивлячись на опитування, пенсіонери що в Ураїні що в ********* найбільш войовничі, для чого їм пенсії нехай не словом, а ділом доєднуються до "перемоги" - весь пенсійний фонд у 600 млрд на зброю, доплати солдатам.
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17.09.2024 09:30 Ответить
Януковича навмисне не згадав? При ньому свинособаки були мінистрами оборони ..Ти часом не свинособака?
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17.09.2024 10:02 Ответить
головне щоб стало грошей на підвищення зарплат та премій чиновникам, які тяжко працюють. за 5 років проіндексували пенсію аж на цілих СТО гривень, яке ж то буде незначне підвищення?
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17.09.2024 09:35 Ответить
Для знищення України, як держави потрібно було - забрати в неї ядерну зброю,довести український народ до стану світових бомжів , розпочати з нею війну ,і в часі війни, не надавати їй доброї допомоги для відбиття рашистського звіра.
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17.09.2024 09:39 Ответить
Плюс еще пообещать шашлыков на майские.
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17.09.2024 09:54 Ответить
Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне…, потужненьке…, пару шагів, або й взагалі отріцатєльноє.
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17.09.2024 09:52 Ответить
краще нагадайте самому упоротому тупорилому зєліному лохторату, що залишився, які довічні пенсії у судей-мародерів-міліардерів-чиновників.... і у скільки Україні обходиться улюблений електровібратор Зєлі - ****** телегівнофон імені дермака та його Найвеличнівшивого..
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17.09.2024 10:34 Ответить
пенсіонери, дивіться телемарафет за 1,5 мільярди в наступному році
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17.09.2024 10:35 Ответить
Суть перерахунку у якісь БАЛИ - ЗМЕНШЕННЯ пенсійних виплат !
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17.09.2024 10:35 Ответить
Тільки суддям, прокурорам, депутатам, та держслужбовцям. Але в середньому незначно зросте ніби у всіх!
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17.09.2024 11:18 Ответить
Собі зп не забули проіндексувать
Сами обідають на ту суму
На ту суму 60% пенсіонерів живуть місяць
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17.09.2024 12:21 Ответить
себе мабуть з сотнями тисяч не забули ,,слуги,,
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17.09.2024 17:44 Ответить
Обов'язок держави проводити індексацію пенсії пенсіонерам інакше ви кредити їхні гроші
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17.09.2024 23:03 Ответить
 
 