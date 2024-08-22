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Кабмин планирует в сентябре внести законопроекты о накопительной пенсионной системе, - Жолнович

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Минсоцполитики доработало законопроект о профессиональной накопительной пенсионной системе. Он может заработать с 2026 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы его доработали (Проект закона о накопительном пенсионном обеспечении № 9212. – Ред.), как нам советовала Верховная Рада. Комплексно подошли к документу, потому что отдельная составляющая не будет работать. Должна быть целая система компонентов.

Наша пенсионная система, как и системы многих других стран, предусматривает несколько составляющих: солидарную, обязательную накопительную, добровольную накопительную, еще хотим внедрить профессиональную накопительную систему.

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Сегодняшняя система часто и много подвергалась изменениям. И поэтому расчет пенсии усложнился. Она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм.

Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году. Значит, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% минимальной заработной платы в том году.

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Совокупно это позволит замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает. Солидарная система – наиболее надежная, потому что она гарантирована государством и действительно дает очень хороший прирост.

Но это не единственная составляющая, которую мы проектируем как будущую пенсию у человека. Мы с 2026 года планируем внедрить профессиональные накопления. Под это уже разработан соответствующий законопроект. Такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя. Тогда человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни. И это уже будет составлять 60%. А если добровольные накопления сосчитать и для тех, у кого будет профессиональная система, то получим не менее 60% покрытия пенсией дохода, который человек получал, работая. Это хорошее замещение на уровне стандартов ЕС и всех развитых стран", - рассказала министр.

"Мы планируем внести в Верховную Раду соответствующие законопроекты в сентябре. Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решения: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы". Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", - добавила Жолнович.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+19
Значіт будут ґрабіть!(с).
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22.08.2024 21:20
+15
Мінсоцполітики дотримується приписів Зеленського.

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22.08.2024 21:39
+14
Їй треба ще дожити до того віку. А отримає вона - о-оотакенний болт, змащений зеленим вазеліном.
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22.08.2024 21:23
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Значіт будут ґрабіть!(с).
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22.08.2024 21:20 Ответить
Вчаться у московських колег, там теж запроваджували,потім киданули "вкладників"
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22.08.2024 22:04 Ответить
якшо людині зараз 40 років, то скільки вона отримає в 60 ?
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22.08.2024 21:21 Ответить
Їй треба ще дожити до того віку. А отримає вона - о-оотакенний болт, змащений зеленим вазеліном.
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22.08.2024 21:23 Ответить
Нічого не отримає, у 62 роки помре, а в 65 років щось комусь почнуть трохи платити.
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22.08.2024 22:24 Ответить
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22.08.2024 21:23 Ответить
Теж представниця боговибраного народу схоже... А держава теж не буде покладатися на українців ? Такі як вона нехай працюють на держслужбі за мінімалку, буде стимул підвищувати добробут народу.
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22.08.2024 22:11 Ответить
На росії пенсів обікрали щонайменше тричі.
Наші зовідовают...
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22.08.2024 21:24 Ответить
У нас весь народ обікрали мінімум 5 раз
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22.08.2024 21:49 Ответить
Не потрібно з державою грати в азартні ігри
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22.08.2024 21:30 Ответить
Е-Пенсия, вариантов расшифровки много).
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22.08.2024 21:34 Ответить
Пенсіонерам пообіцяли нараховувати бали, тобто пенсійні е-бали. А по факту отримають ЗЕбали без солі... 🔩
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22.08.2024 22:03 Ответить
Це мкні нагадує як більшовики нараховували трудодні за які хліба не купиш і облігації видавала змість заралати, а люди буквально траву їли аое мали купу трудоднів і облігацій.
Це не закон пропенсію і хоч якусь справедливість, це більшовизм з метою грабування людей( по повнійпрограмі від народження до смерті%
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22.08.2024 22:52 Ответить
Вспомнилось...
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23.08.2024 07:54 Ответить
Мінсоцполітики дотримується приписів Зеленського.

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22.08.2024 21:39 Ответить
Погану систему можна замінити на не перевірену.
Додати інфляційні гойдалки, зовнішні позики та боргові зобов'язання.
І буде яскраве ніщо, але дуже обнадійливе.
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22.08.2024 21:49 Ответить
Ото я в іншій темі не до добра Третякову згадала, тьфу блн. Кажуть ж - не згадуй чорта проти ночі..

Зараз вона полізе зі своїм пенсійним ********** страхуванням в приватних страхових. Її улюблена тема, після стерилізації та дітей низької якості..

А ще краще, зробити державну акціонерну компанію з пенсійного страхування та страхування життя. Побирому нашльопати закон про обов'язкове таке страхування, прописати оту єдину створену СК, поставити керівником умовного дЄрмака. Далі. Активи всі розміщувати в кишеньковому інвестфонді, зареєстрованому на кайманових островах.

Ось ще кілька лярдів тихенько в ліс пілуть. Й нетреба кеш літаком возити!
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22.08.2024 21:50 Ответить
Як казав відомий персонаж--птицам деньги не нужны
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22.08.2024 21:54 Ответить
Буде пенісія
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22.08.2024 22:02 Ответить
Титанічна праця Зельоної влади:
- Купуйте собі маски від Ковіду самі.
- Будуйте самі собі укріплення та бомбосховища.
- Будуйте собі самі дрони для своєї Армії.
- Відкладайте самі собі на пенсію.
- Подбайте самі про своє енергозабеспечення.
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22.08.2024 22:25 Ответить
Система у нас по суті з часів совка не змінилась. Номенклатура як жила так і продовжує жити при комунізмі. Тобто джерелом багатства і добробуту є не чесна праця, а влада розподіляти суспільне багатство у власних інтересах. Тому той хто важко працював все своє життя матиме пенсію 4 тисячі, а той хто керував державним майном матиме 200 тисяч та ще й з регулярною індексацією.
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23.08.2024 13:46 Ответить
Під час війни приймати подібні закони... (!!!!)
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22.08.2024 22:28 Ответить
Суддям до пенсії по 100 000 не вистачає бабла?
Поліції - теж?
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22.08.2024 22:33 Ответить
Наперед прошу вибачення за кацапську. АО МММ. Ви отримаєте вдвічі, ні, втричі більше, ніж вклали....... Сумно це все...
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22.08.2024 22:45 Ответить
.......підкажіть , це вже нарешті "Кінець епохи бідноSті " від Кварталу -95 , чи трошки зачекати ( кілька років ),,, ? ...
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22.08.2024 23:22 Ответить
Жидобільшовизм в усій красі...
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23.08.2024 00:49 Ответить
Такі спеціалісти в нас, що руки опускаються! Винахідники…Краще взяли би приклад інших успішнихкраїн, та обрали без експериментів найбільш ефективний варіант!
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23.08.2024 03:18 Ответить
Схема Понци, также известная как финансовая пирамида, представляет собой мошенническую инвестиционную операцию, которая предполагает выплату процентов инвесторам за счет средств новых инвесторов, а не их генерирование в результате реальной производственной деятельности.
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23.08.2024 08:47 Ответить
Яка в дідька накопичувальна система, коли гривня за 28 років свого існування знецінилась по відношенню до долара у 23 рази? Це при тому, що купівельна спроможність долара за цей час знизилась разів у 2,5. І головна причина постійної девальвації нацвалюти - небажання жити по коштах.
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23.08.2024 09:29 Ответить
 
 