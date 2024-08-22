Кабмин планирует в сентябре внести законопроекты о накопительной пенсионной системе, - Жолнович

Минсоцполитики доработало законопроект о профессиональной накопительной пенсионной системе. Он может заработать с 2026 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы его доработали (Проект закона о накопительном пенсионном обеспечении № 9212. – Ред.), как нам советовала Верховная Рада. Комплексно подошли к документу, потому что отдельная составляющая не будет работать. Должна быть целая система компонентов.

Наша пенсионная система, как и системы многих других стран, предусматривает несколько составляющих: солидарную, обязательную накопительную, добровольную накопительную, еще хотим внедрить профессиональную накопительную систему.

Читайте также: Проект закона о накопительной пенсии предусматривает взносы в Пенсионный фонд и работодателя, и государства, - Минсоцполитики

Сегодняшняя система часто и много подвергалась изменениям. И поэтому расчет пенсии усложнился. Она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм.

Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году. Значит, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% минимальной заработной платы в том году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Совокупно это позволит замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает. Солидарная система – наиболее надежная, потому что она гарантирована государством и действительно дает очень хороший прирост.

Но это не единственная составляющая, которую мы проектируем как будущую пенсию у человека. Мы с 2026 года планируем внедрить профессиональные накопления. Под это уже разработан соответствующий законопроект. Такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя. Тогда человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни. И это уже будет составлять 60%. А если добровольные накопления сосчитать и для тех, у кого будет профессиональная система, то получим не менее 60% покрытия пенсией дохода, который человек получал, работая. Это хорошее замещение на уровне стандартов ЕС и всех развитых стран", - рассказала министр.

"Мы планируем внести в Верховную Раду соответствующие законопроекты в сентябре. Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решения: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы". Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", - добавила Жолнович.