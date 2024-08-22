Кабмін планує у вересні внести законопроєкти про накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович

Мінсоцполітики допрацювало законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему. Вона може запрацювати з 2026 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми його доопрацювали (Проєкт закону про накопичувальне пенсійне забезпечення № 9212. - Ред.), як нам радила Верховна Рада. Комплексно підійшли до документа, тому що окремий складник не буде працювати. Має бути ціла система компонентів.

Наша пенсійна система, як і системи багатьох інших країн, передбачає декілька складників: солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, ще хочемо запровадити професійну накопичувальну систему.

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Сьогоднішня система часто і багато піддавалася змінам. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм.

Тепер ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році. Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році.

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Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст в два рази – жоден банк такого приросту не дає. Солідарна система – найбільш надійна, бо вона гарантована державою і насправді дає дуже хороший приріст.

Але це не єдиний складник, який ми проєктуємо як майбутню пенсію в людини. Ми з 2026 року плануємо запровадити професійні накопичення. Під це вже розроблений відповідний законопроєкт. Таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця. Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи. Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн", - розповіла міністерка.

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"Ми плануємо внести у Верховну Раду відповідні законопроєкти у вересні. Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", - додала Жолнович.