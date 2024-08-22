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Новини
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Кабмін планує у вересні внести законопроєкти про накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Мінсоцполітики допрацювало законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему. Вона може запрацювати з 2026 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми його доопрацювали (Проєкт закону про накопичувальне пенсійне забезпечення № 9212. - Ред.), як нам радила Верховна Рада. Комплексно підійшли до документа, тому що окремий складник не буде працювати. Має бути ціла система компонентів.

Наша пенсійна система, як і системи багатьох інших країн, передбачає декілька складників: солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, ще хочемо запровадити професійну накопичувальну систему.

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Сьогоднішня система часто і багато піддавалася змінам. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм.

Тепер ми проєктуємо систему, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році. Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році.

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Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст в два рази – жоден банк такого приросту не дає. Солідарна система – найбільш надійна, бо вона гарантована державою і насправді дає дуже хороший приріст.

Але це не єдиний складник, який ми проєктуємо як майбутню пенсію в людини. Ми з 2026 року плануємо запровадити професійні накопичення. Під це вже розроблений відповідний законопроєкт. Таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця. Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи. Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн", - розповіла міністерка.

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"Ми плануємо внести у Верховну Раду відповідні законопроєкти у вересні. Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", - додала Жолнович.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+19
Значіт будут ґрабіть!(с).
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22.08.2024 21:20
+15
Мінсоцполітики дотримується приписів Зеленського.

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22.08.2024 21:39
+14
Їй треба ще дожити до того віку. А отримає вона - о-оотакенний болт, змащений зеленим вазеліном.
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22.08.2024 21:23
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Значіт будут ґрабіть!(с).
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22.08.2024 21:20 Відповісти
Вчаться у московських колег, там теж запроваджували,потім киданули "вкладників"
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22.08.2024 22:04 Відповісти
якшо людині зараз 40 років, то скільки вона отримає в 60 ?
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22.08.2024 21:21 Відповісти
Їй треба ще дожити до того віку. А отримає вона - о-оотакенний болт, змащений зеленим вазеліном.
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22.08.2024 21:23 Відповісти
Нічого не отримає, у 62 роки помре, а в 65 років щось комусь почнуть трохи платити.
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22.08.2024 22:24 Відповісти
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22.08.2024 21:23 Відповісти
Теж представниця боговибраного народу схоже... А держава теж не буде покладатися на українців ? Такі як вона нехай працюють на держслужбі за мінімалку, буде стимул підвищувати добробут народу.
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22.08.2024 22:11 Відповісти
На росії пенсів обікрали щонайменше тричі.
Наші зовідовают...
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22.08.2024 21:24 Відповісти
У нас весь народ обікрали мінімум 5 раз
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22.08.2024 21:49 Відповісти
Не потрібно з державою грати в азартні ігри
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22.08.2024 21:30 Відповісти
Е-Пенсия, вариантов расшифровки много).
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22.08.2024 21:34 Відповісти
Пенсіонерам пообіцяли нараховувати бали, тобто пенсійні е-бали. А по факту отримають ЗЕбали без солі... 🔩
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22.08.2024 22:03 Відповісти
Це мкні нагадує як більшовики нараховували трудодні за які хліба не купиш і облігації видавала змість заралати, а люди буквально траву їли аое мали купу трудоднів і облігацій.
Це не закон пропенсію і хоч якусь справедливість, це більшовизм з метою грабування людей( по повнійпрограмі від народження до смерті%
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22.08.2024 22:52 Відповісти
Вспомнилось...
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23.08.2024 07:54 Відповісти
Мінсоцполітики дотримується приписів Зеленського.

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22.08.2024 21:39 Відповісти
Погану систему можна замінити на не перевірену.
Додати інфляційні гойдалки, зовнішні позики та боргові зобов'язання.
І буде яскраве ніщо, але дуже обнадійливе.
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22.08.2024 21:49 Відповісти
Ото я в іншій темі не до добра Третякову згадала, тьфу блн. Кажуть ж - не згадуй чорта проти ночі..

Зараз вона полізе зі своїм пенсійним ********** страхуванням в приватних страхових. Її улюблена тема, після стерилізації та дітей низької якості..

А ще краще, зробити державну акціонерну компанію з пенсійного страхування та страхування життя. Побирому нашльопати закон про обов'язкове таке страхування, прописати оту єдину створену СК, поставити керівником умовного дЄрмака. Далі. Активи всі розміщувати в кишеньковому інвестфонді, зареєстрованому на кайманових островах.

Ось ще кілька лярдів тихенько в ліс пілуть. Й нетреба кеш літаком возити!
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22.08.2024 21:50 Відповісти
Як казав відомий персонаж--птицам деньги не нужны
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22.08.2024 21:54 Відповісти
Буде пенісія
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22.08.2024 22:02 Відповісти
Титанічна праця Зельоної влади:
- Купуйте собі маски від Ковіду самі.
- Будуйте самі собі укріплення та бомбосховища.
- Будуйте собі самі дрони для своєї Армії.
- Відкладайте самі собі на пенсію.
- Подбайте самі про своє енергозабеспечення.
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22.08.2024 22:25 Відповісти
Система у нас по суті з часів совка не змінилась. Номенклатура як жила так і продовжує жити при комунізмі. Тобто джерелом багатства і добробуту є не чесна праця, а влада розподіляти суспільне багатство у власних інтересах. Тому той хто важко працював все своє життя матиме пенсію 4 тисячі, а той хто керував державним майном матиме 200 тисяч та ще й з регулярною індексацією.
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23.08.2024 13:46 Відповісти
Під час війни приймати подібні закони... (!!!!)
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22.08.2024 22:28 Відповісти
Суддям до пенсії по 100 000 не вистачає бабла?
Поліції - теж?
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22.08.2024 22:33 Відповісти
Наперед прошу вибачення за кацапську. АО МММ. Ви отримаєте вдвічі, ні, втричі більше, ніж вклали....... Сумно це все...
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22.08.2024 22:45 Відповісти
.......підкажіть , це вже нарешті "Кінець епохи бідноSті " від Кварталу -95 , чи трошки зачекати ( кілька років ),,, ? ...
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22.08.2024 23:22 Відповісти
Жидобільшовизм в усій красі...
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23.08.2024 00:49 Відповісти
Такі спеціалісти в нас, що руки опускаються! Винахідники…Краще взяли би приклад інших успішнихкраїн, та обрали без експериментів найбільш ефективний варіант!
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23.08.2024 03:18 Відповісти
Схема Понци, также известная как финансовая пирамида, представляет собой мошенническую инвестиционную операцию, которая предполагает выплату процентов инвесторам за счет средств новых инвесторов, а не их генерирование в результате реальной производственной деятельности.
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23.08.2024 08:47 Відповісти
Яка в дідька накопичувальна система, коли гривня за 28 років свого існування знецінилась по відношенню до долара у 23 рази? Це при тому, що купівельна спроможність долара за цей час знизилась разів у 2,5. І головна причина постійної девальвації нацвалюти - небажання жити по коштах.
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23.08.2024 09:29 Відповісти
 
 