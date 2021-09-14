Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Для повышения пенсий в Украине вначале нужно начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы накопительного уровня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня", - сказал он.

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Как напомнил Шмыгаль, вопрос введения второго уровня сейчас дискутируется. "Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы их дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем".

"Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал преьмер.

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