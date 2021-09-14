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Новости Политика Украины
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Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Для повышения пенсий в Украине вначале нужно начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы накопительного уровня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопительную пенсионную систему в Украине можно ввести за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, - ВБ

Как напомнил Шмыгаль, вопрос введения второго уровня сейчас дискутируется. "Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы их дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем".

"Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал преьмер.

Также читайте: Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий
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Топ комментарии
+5
Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать... Источник: https://censor.net/ru/n3288123

=============
Нужно начать.... сажать казнокрадов, коррупционеров, взяточников.
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14.09.2021 12:11
+4
Можете на счет инфляции не беспокоиться. Эти деньги пенсионерам возвращать никто не собирается изначально. Иначе и фонды были бы государственными и гарантии с компенсаторами инфляции были бы определены законодательно. А об этом даже речи не ведется. Идет нагнетание истерии, что без накопительной части типа пенсии платить не из чего будет. Основную причину плачевного состояния ПФ никто не указывает. А она на поверхности - дикий отток работоспособного населения из за невозможности заработать в Украине зарплату достаточную для жизни с европейскими ценами и соответственно падение рождаемости по той же самой причине.
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14.09.2021 12:38
+3
Нормальной пенсии по действующему законодательству у тебя не будет даже если ты всю жизнь официально получал среднюю по стране зарплату!

В остальном все верно.
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14.09.2021 12:25
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Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать... Источник: https://censor.net/ru/n3288123

=============
Нужно начать.... сажать казнокрадов, коррупционеров, взяточников.
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14.09.2021 12:11 Ответить
если ты платишь налоги с минималки, а остальное получаешь в конверте, пенсии у тебя не будет. даже если твои три копейки налогов не украдут. чудес не бывает.
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14.09.2021 12:18 Ответить
Нормальной пенсии по действующему законодательству у тебя не будет даже если ты всю жизнь официально получал среднюю по стране зарплату!

В остальном все верно.
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14.09.2021 12:25 Ответить
А он разве претендует на пенсию Выше пенсии начисленной с минималки?
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14.09.2021 13:09 Ответить
нужно начать с детенизации экономики....
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14.09.2021 12:13 Ответить
нужно раскулачить алигархов-алигаторов
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14.09.2021 12:16 Ответить
Скажіть це Шмигалю - він перекаже Рєнату Лєонідичу.
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14.09.2021 12:20 Ответить
При шмигалях перспектива тільки у Тузика. Анекдот:

Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика х*й сосать будем... »
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14.09.2021 12:18 Ответить
За счет зебобиков, ведь государство, вроде как, это они. Они же и президенты, они же и премьеры, они же и председатели Рады. Так говорил ЗЕратустра. А потому платить им.
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14.09.2021 12:18 Ответить
Та она уже идёт за счет государства:

- рядовой судья имеет 52500 грн.

- учитель с 40 летним стажем 2400 грн.
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14.09.2021 12:21 Ответить
А самое главное - нужно чтобы инфляция была практически нулевая. Ну вот накопили люди пенсию с 90-х годов в частном пенсионном фонде. И этот фонд даже выплатил ,что обещал. И что с этой 1 тысячей гривень буде сейчас делать? А ведь тогда на 1 тысячу можно было год прожить. А сейчас?
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14.09.2021 12:22 Ответить
Можете на счет инфляции не беспокоиться. Эти деньги пенсионерам возвращать никто не собирается изначально. Иначе и фонды были бы государственными и гарантии с компенсаторами инфляции были бы определены законодательно. А об этом даже речи не ведется. Идет нагнетание истерии, что без накопительной части типа пенсии платить не из чего будет. Основную причину плачевного состояния ПФ никто не указывает. А она на поверхности - дикий отток работоспособного населения из за невозможности заработать в Украине зарплату достаточную для жизни с европейскими ценами и соответственно падение рождаемости по той же самой причине.
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14.09.2021 12:38 Ответить
Жоден пенсійний фонд не тримає гроші на депозиті. Гроші ПФ це, кров економіки- довгострокові кредити. Всі без виключення пенсійні фонди вкладають гроші в довгострокове кредитування підприємств і звідти отримують прибуток для погашення інфляційних ризиків. Але виникають інші ризики, як наприклад: повернення кредитів з відсотками. Оператор ПФ може промазати з вкладом і попасти на бабло, а гроші то не його власні, а ваша майбутня пенсія. Можна вкласти гроші в менш ризиковане підприємство але не отримати достатньо відсотків для покриття інфляції і тоді у вас пенсія зменшиться. А можуть за українською банківською традицією перевести всі гроші на Кіпр і буде у Шарика перспектива.
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14.09.2021 12:53 Ответить
Изначально предлагается накопительную пенсию накапливать в негосударственных фондах без обязательств и гарантий государства. Так зачем изобретать велосипед, когда таким же способом человек может откладывать пенсию в одном из коммерческих банков и руководить вкладом как ему заблагорассудиться. Переводить из банка в банк, распределять депозиты по нескольким банкам и т.д. Мне видится только одна причина такой активности государства в этом направлении - желание дать приближенным к власти живые деньги населения, которые те изначально не собираются возвращать людям. Способов как это сделать множество. Самый простой банкротство данного фонда уставной капитал которого вряд ли будет превышать пары десятков тысяч гривен.
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14.09.2021 12:32 Ответить
Самий надійний банк це, 3-х літрова банка з долярами. Ніхто не гарантує такої надійності і швидкості повернення коштів. Та й відсоток у гривнях, я вам скажу не такий вже й малий з урахуванням інфляції. Той, хто поміняв гривню на бакси у 2005, зараз може отримати в рази більшу сумму. Врядчи такий відсоток він отримав би на депозиті, а головне його гроші не зникли разом з власником банку.
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14.09.2021 13:00 Ответить
Я приводил как возможный из вариантов подобных тем фондам, которые предлагает правительство. Более того тут Вы лично сами руководите своими финансами. Условно говоря хотите держите в одном/нескольких коммерческих банков, а хотите в 3-х литровой банке. Вам не навязывают кому куда отдать свои деньги под сомнительные гарантии. Если Вы не дай боже потеряете деньги в результате неправильного вложения в банк - это Ваши проблемы и винить будете только себя. Кроме того законодательно действует целый свод законов обеспечивающих защиту вкладчиков. И даже государственный фонд гарантирования вкладов физических лиц есть. Что делать в случае если подобное произойдет с негосударственной конторкой с плачевным уровнем уставного фонда думаю объяснять не нужно.
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14.09.2021 13:07 Ответить
"И даже государственный фонд гарантирования вкладов физических лиц есть."

І багато він нагарантував?
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14.09.2021 13:14 Ответить
Ну компенсацію по вкладам він таки робить у разі банкрутства банків. Можливо не швидко бо і сама процедура банкрутства процес нешвидкий. Відносно приватних фондів і такого захисту немає.
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14.09.2021 13:20 Ответить
Додайте що, не в повному обсязі.
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14.09.2021 13:39 Ответить
Фонд гарантує компенсацію вкладів до 200 000грн на скільки памʼятаю. Він не гарантує повернення повністю всіх вкладів. Для того є процедура банкрутства де частину майна банкрута може отримати вкладник. Що Вам заважає тримати частково свої гроші у інших банках і не перевищувати депозит вище гарантованної компенсаційної суми?
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14.09.2021 13:44 Ответить
Ото ж бо й воно. А, якщо вам мало буде 3-х літрової банки ви можете взяти молочний бідон і ніякий фонд вам не потрібен.
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14.09.2021 13:59 Ответить
Мы отошли от сути. А она в том что сейчас каждый сам может распоряжаться своими сбережениями как угодно. А когда введут накопительную, то деньгами украинцев будут распоряжаться чужие дяди себе во благо без всяких обязательств перед вкладчиками в эти фонды и какой бы то ни было ответственности государства, которое по сути вынуждает туда вложить деньги.
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14.09.2021 14:04 Ответить
А як буде з тими хто вже на пенсії?
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14.09.2021 12:37 Ответить
Выдкладати з пенсії в накопичувальний фонд.
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14.09.2021 12:39 Ответить
Не за счёт государства, а за счёт налогоплательщиков. Раздухарилась ахметовская шавка.

Пенсию обязаны получать все вне зависимости от стажа и уровня зп. Если нет - уберите налоги в ПФ с продажи/покупки движимого/не движимого имущества, мобильной связи… которые платят все на протяжении всей жизни.

Воровать нужно меньше *****…
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14.09.2021 13:12 Ответить
Не все там тільки від "красти треба менше", багато залежить і від загальних соціально-економічних відносин. Все набагато складніше але згоден що, стяжка на горло не завадить.
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14.09.2021 13:42 Ответить
Насколько я помню, по ихнему плану деньги второго уровня будут вкладываьбся в ОВГЗ,
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14.09.2021 14:19 Ответить
 
 