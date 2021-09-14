Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Для повышения пенсий в Украине вначале нужно начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы накопительного уровня.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня", - сказал он.
Как напомнил Шмыгаль, вопрос введения второго уровня сейчас дискутируется. "Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы их дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем".
"Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал преьмер.
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Нужно начать.... сажать казнокрадов, коррупционеров, взяточников.
В остальном все верно.
Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика х*й сосать будем... »
- рядовой судья имеет 52500 грн.
- учитель с 40 летним стажем 2400 грн.
І багато він нагарантував?
Пенсию обязаны получать все вне зависимости от стажа и уровня зп. Если нет - уберите налоги в ПФ с продажи/покупки движимого/не движимого имущества, мобильной связи… которые платят все на протяжении всей жизни.
Воровать нужно меньше *****…