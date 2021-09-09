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Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий

Верховная Рада сделала ещё один шаг к усовершенствованию пенсионного законодательства.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на заседании в четверг народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.

За такое решение - 317 присутствующих.

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Парламентарии также 298 голосами сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроектом предлагается:

с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.
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Топ комментарии
+12
Индексация уже была ежегодной с 1 марта 2018 года.
Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
Прогресс на лицо!
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09.09.2021 15:22
+6
А чем их не устраивала старая индексация,которая была лучше для людей?
Тем,что была принята при Порошенко?!!!
Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
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09.09.2021 15:32
+5
Сам прочёл---удивился. Ведь было это в 2018г. Принято в смысле. И лично мне св марте 19г добавили 400гр с копейкой там, что удивило, так то что именно 11% и вышло. А вот уже в 20г добавилось 360гр, а текущем году 340гр. Что с трудом влезло в 8%. А ведь идиоту ясно, что с увеличением пенсии, любая следующая сумма добавки должна превышать предыдущую! Дешёвка всё и фуфло задним числом провозглашать давно известное, но борзо жухая и так зашуганых пенсов. У нас на минималке 3 миллиона, а это 1867гр, и ещё 3 миллиона пенсов от 1900 до 2300гр. Это изгои общества. И при том что стаж у данной категории есть. Многих знаю со стажем 40-45лет, пенсуха 3 тыс. гр на сегодня причём с учётом добавлений в марте последних 3 лет! 6 миллионов граждан за чертой выживаемости---это позор государству и обществу!
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09.09.2021 15:54
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индексацию пенсий государственным служащим


Я б этим кровосисам вообще бы ничего не платил и не индексировал Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий - Цензор.НЕТ 888
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09.09.2021 15:21 Ответить
Всем? Не слишком ли круто?
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09.09.2021 15:23 Ответить
депутаты, чинуши, плокулолы, судьи и прочая сволочь имелась в виду Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий - Цензор.НЕТ 5982
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09.09.2021 15:27 Ответить
М-да, и насколько же будет проиндексирована пенсия судьи на общих основаниях от базовой величины в 200000 грн и индексации 10% и минимальная пенсия учителя в 2500 грн? Давайте-ка для начала все пенсии назначать на общих основаниях.
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09.09.2021 19:35 Ответить
Что значит "на общих условиях"?
На индекс инфляции или на % роста средней зарплаты? Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий - Цензор.НЕТ 9845
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09.09.2021 15:21 Ответить
Индексация уже была ежегодной с 1 марта 2018 года.
Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
Прогресс на лицо!
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09.09.2021 15:22 Ответить
Сам прочёл---удивился. Ведь было это в 2018г. Принято в смысле. И лично мне св марте 19г добавили 400гр с копейкой там, что удивило, так то что именно 11% и вышло. А вот уже в 20г добавилось 360гр, а текущем году 340гр. Что с трудом влезло в 8%. А ведь идиоту ясно, что с увеличением пенсии, любая следующая сумма добавки должна превышать предыдущую! Дешёвка всё и фуфло задним числом провозглашать давно известное, но борзо жухая и так зашуганых пенсов. У нас на минималке 3 миллиона, а это 1867гр, и ещё 3 миллиона пенсов от 1900 до 2300гр. Это изгои общества. И при том что стаж у данной категории есть. Многих знаю со стажем 40-45лет, пенсуха 3 тыс. гр на сегодня причём с учётом добавлений в марте последних 3 лет! 6 миллионов граждан за чертой выживаемости---это позор государству и обществу!
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09.09.2021 15:54 Ответить
больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность Источник: https://censor.net/ru/n3287324

Оце поле для діяльності комісій на місцях! Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий - Цензор.НЕТ 5973
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09.09.2021 15:26 Ответить
А чем их не устраивала старая индексация,которая была лучше для людей?
Тем,что была принята при Порошенко?!!!
Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
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09.09.2021 15:32 Ответить
А чем их не устраивала старая индексация,которая была лучше для людей?

Индексировать только 50% от общего уровня инфляции(как это придумали при Порошенко)-это по вашему лучше для людей? Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій - Цензор.НЕТ 9549
Впрочем и зелёные уверен,проиндексируют не лучше.
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09.09.2021 19:35 Ответить
Сравнивайте сами! Свое мнение,и опыт получения я написал!
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11.09.2021 10:16 Ответить
А разве индексации не было до этого?
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09.09.2021 15:34 Ответить
Была.Годовая инфляция к примеру 30%,индексация 50%,т.е. 15%,исходя из годового показателя. Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій - Цензор.НЕТ 2136
Т.е. пенсионеры каждый год становятся беднее.
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09.09.2021 19:40 Ответить
Блажен ,
кто в е р у е т -
легко ему на свете ....
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09.09.2021 15:36 Ответить
Популизм
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09.09.2021 15:45 Ответить
Реформа ПФ мала бути ще 30 років назад !
Але усі влади - бояться ...
А чим далі - тим гірше!
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09.09.2021 15:49 Ответить
Вышел на пенсию при **********, в марте 2020. Дали 3.200 за стаж 43 года. За полтора года добавили 245 грн.
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09.09.2021 20:51 Ответить
 
 