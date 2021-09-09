Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада сделала ещё один шаг к усовершенствованию пенсионного законодательства.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, на заседании в четверг народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.
За такое решение - 317 присутствующих.
Парламентарии также 298 голосами сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Законопроектом предлагается:
с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;
назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.
Пожалуйста, подождите...
Я б этим кровосисам вообще бы ничего не платил и не индексировал
На индекс инфляции или на % роста средней зарплаты?
Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
Прогресс на лицо!
Оце поле для діяльності комісій на місцях!
Тем,что была принята при Порошенко?!!!
Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
Индексировать только 50% от общего уровня инфляции(как это придумали при Порошенко)-это по вашему лучше для людей?
Впрочем и зелёные уверен,проиндексируют не лучше.
Т.е. пенсионеры каждый год становятся беднее.
кто в е р у е т -
легко ему на свете ....
Але усі влади - бояться ...
А чим далі - тим гірше!