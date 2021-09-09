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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада зробила ще один крок до вдосконалення пенсійного законодавства.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, на засіданні в четвер народні депутати проголосували в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства.
За таке рішення - 317 присутніх.
Парламентарі також 298 голосами скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.
Законопроектом пропонується:
- з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;
- здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Топ коментарі
+12 rock-n-roll
показати весь коментар09.09.2021 15:22
+6 Aleks Wav
показати весь коментар09.09.2021 15:32
+5 Борис Дородный 1bb0013f
показати весь коментар09.09.2021 15:54
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Будь ласка, зачекайте...
Я б этим кровосисам вообще бы ничего не платил и не индексировал
На индекс инфляции или на % роста средней зарплаты?
Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
Прогресс на лицо!
Оце поле для діяльності комісій на місцях!
Тем,что была принята при Порошенко?!!!
Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
Индексировать только 50% от общего уровня инфляции(как это придумали при Порошенко)-это по вашему лучше для людей?
Впрочем и зелёные уверен,проиндексируют не лучше.
Т.е. пенсионеры каждый год становятся беднее.
кто в е р у е т -
легко ему на свете ....
Але усі влади - бояться ...
А чим далі - тим гірше!