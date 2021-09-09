Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій

Верховна Рада зробила ще один крок до вдосконалення пенсійного законодавства.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на засіданні в четвер народні депутати проголосували в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства.

За таке рішення - 317 присутніх.

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Парламентарі також 298 голосами скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроектом пропонується: