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Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне, - Мінсоцполітики

Чи планується підвищення пенсій?

Підвищення пенсій наступного року відбудеться, але буде незначним.

Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Міністерка пояснила, що страхові внески у Пенсійному фонді існують окремо від бюджету та спрямовують від ЄСВ. Мінсоцполітики оперує цими коштами та спирається на те, скільки коштів планує отримувати.

"Тому на підвищення ми все ж сподіваємося. Воно не буде значним, але принаймні індексація та перерахунок у бали на наступний рік має дати зростання всім нашим пенсіонерам у пенсіях", - пояснила Жолнович.

Бюджет України, продовжила міністр соцполітики, одразу йде на оборону. Водночас соцвидатки від цього бюджету не залежать. 

Читайте: Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140

Автор: 

пенсія (1585) Міністерство соціальної політики (1269) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+15
Дуже красномовне фото з купюрами по 1000 грн.
Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
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17.09.2024 09:19
+13
Правильно!!! Зачем пенсионерам пенсии? Пусть кормятся телемарафетом На него деньги никогда не кончатся
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17.09.2024 09:20
+11
Більшість бюджету розкрадається, але про це міністр промовчала
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17.09.2024 09:21
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Дуже красномовне фото з купюрами по 1000 грн.
Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
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17.09.2024 09:19 Відповісти
Це не знущання, а звичка.
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17.09.2024 09:24 Відповісти
Правильно!!! Зачем пенсионерам пенсии? Пусть кормятся телемарафетом На него деньги никогда не кончатся
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17.09.2024 09:20 Відповісти
Коли це ти так пенсіонерів полюбив?
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17.09.2024 10:39 Відповісти
Більшість бюджету розкрадається, але про це міністр промовчала
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17.09.2024 09:21 Відповісти
десь це вже було... а-а... "денех нет, но вы держитесь"...
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17.09.2024 09:26 Відповісти
Збудували два світи, одним весь біль і тягар війни - іншим довоєнні пенсії, зарплати спокійне життя. Дивлячись на опитування, пенсіонери що в Ураїні що в ********* найбільш войовничі, для чого їм пенсії нехай не словом, а ділом доєднуються до "перемоги" - весь пенсійний фонд у 600 млрд на зброю, доплати солдатам.
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17.09.2024 09:30 Відповісти
Януковича навмисне не згадав? При ньому свинособаки були мінистрами оборони ..Ти часом не свинособака?
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17.09.2024 10:02 Відповісти
головне щоб стало грошей на підвищення зарплат та премій чиновникам, які тяжко працюють. за 5 років проіндексували пенсію аж на цілих СТО гривень, яке ж то буде незначне підвищення?
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17.09.2024 09:35 Відповісти
Для знищення України, як держави потрібно було - забрати в неї ядерну зброю,довести український народ до стану світових бомжів , розпочати з нею війну ,і в часі війни, не надавати їй доброї допомоги для відбиття рашистського звіра.
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17.09.2024 09:39 Відповісти
Плюс еще пообещать шашлыков на майские.
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17.09.2024 09:54 Відповісти
Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне…, потужненьке…, пару шагів, або й взагалі отріцатєльноє.
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17.09.2024 09:52 Відповісти
краще нагадайте самому упоротому тупорилому зєліному лохторату, що залишився, які довічні пенсії у судей-мародерів-міліардерів-чиновників.... і у скільки Україні обходиться улюблений електровібратор Зєлі - ****** телегівнофон імені дермака та його Найвеличнівшивого..
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17.09.2024 10:34 Відповісти
пенсіонери, дивіться телемарафет за 1,5 мільярди в наступному році
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17.09.2024 10:35 Відповісти
Суть перерахунку у якісь БАЛИ - ЗМЕНШЕННЯ пенсійних виплат !
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17.09.2024 10:35 Відповісти
Тільки суддям, прокурорам, депутатам, та держслужбовцям. Але в середньому незначно зросте ніби у всіх!
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17.09.2024 11:18 Відповісти
Собі зп не забули проіндексувать
Сами обідають на ту суму
На ту суму 60% пенсіонерів живуть місяць
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17.09.2024 12:21 Відповісти
себе мабуть з сотнями тисяч не забули ,,слуги,,
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17.09.2024 17:44 Відповісти
Обов'язок держави проводити індексацію пенсії пенсіонерам інакше ви кредити їхні гроші
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17.09.2024 23:03 Відповісти
 
 