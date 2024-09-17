Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне, - Мінсоцполітики
Підвищення пенсій наступного року відбудеться, але буде незначним.
Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Міністерка пояснила, що страхові внески у Пенсійному фонді існують окремо від бюджету та спрямовують від ЄСВ. Мінсоцполітики оперує цими коштами та спирається на те, скільки коштів планує отримувати.
"Тому на підвищення ми все ж сподіваємося. Воно не буде значним, але принаймні індексація та перерахунок у бали на наступний рік має дати зростання всім нашим пенсіонерам у пенсіях", - пояснила Жолнович.
Бюджет України, продовжила міністр соцполітики, одразу йде на оборону. Водночас соцвидатки від цього бюджету не залежать.
Топ коментарі
+15 gray wolf
показати весь коментар17.09.2024 09:19
+13 Підлога Маккартні
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+11 Саша Сайко
показати весь коментар17.09.2024 09:21
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Більшість пенсій складає 3 таких купюри.
Це мабуть знущання з звичайних пенсіонерів
Сами обідають на ту суму
На ту суму 60% пенсіонерів живуть місяць