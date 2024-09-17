Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне, - Мінсоцполітики

Підвищення пенсій наступного року відбудеться, але буде незначним.

Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Міністерка пояснила, що страхові внески у Пенсійному фонді існують окремо від бюджету та спрямовують від ЄСВ. Мінсоцполітики оперує цими коштами та спирається на те, скільки коштів планує отримувати.

"Тому на підвищення ми все ж сподіваємося. Воно не буде значним, але принаймні індексація та перерахунок у бали на наступний рік має дати зростання всім нашим пенсіонерам у пенсіях", - пояснила Жолнович.

Бюджет України, продовжила міністр соцполітики, одразу йде на оборону. Водночас соцвидатки від цього бюджету не залежать.

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