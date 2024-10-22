Генпрокурор Костин подал в отставку
Генпрокурор Андрей Костин заявил об увольнении с должности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.
Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность", - говорится в сообщении.
Костин поблагодарил президента и Раду за доверие.
"Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", - подытожил он.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
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або, зібрав всі докази про зе!шоблу і заніс в американське посольство, чим заслужив, ту ж саму недоторканість.
а оці пройоби з прокурорами пенсіонерами інвалідами, то нам бидлу, скинули на радість.
уявляєте, насправді, що там коїться?
Відправить його Зєля послом в якусь країну з офшорами (як Венедіктову). Що б приглядав за грішми зєліного ''общака''.
Прокурорська та інвалідна пенсія в нього буде. Зєля ще премій різноманітних підкине. Зєля свого ''соплємєнніка'' в біді не залишить.
З.І. (не плутати з людьми з обмеженими можливостями)
Поэтому и решил свалить по тихому за бугор, пока за него не взялись.
Може, міністр охорони здоровʼя приєднається
Ніхто ще ними не занявся?
Країна інвалідів...
Косточка от зеленой вишеньки недалеко упала.... Теперь на Мальдивах или на Бали в своем скромном маетке будет отдыхать...
Вони швидше на нього дали би "добро",аніж на Порошенка.
https://tsn.ua/politika/brat-golovi-verhovnoyi-radi-zadeklaruvav-103-tis-grn-pensiyi-2684472.html Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії
А серед воров є досить розумні люди.
Головне правило вора - вчасно здриснути.
От Костін з награбованим так і вчинив... Реальний пацан...
Однак таких прав деяким прокурорам виявилось замало. У Законі "Про прокуратуру" (ч. 9 ст. 86) йдеться про те, що якщо прокурор має інвалідність, то задля отримання пенсії достатньо мати 10 років стажу роботи в органах прокуратури. Саме завдяки цій дивній нормі закону в Україні сотні прокурорів почали масово оформлювати інвалідність та пенсії ледь досягши свого 30-річчя.
При цьому середня пенсія прокурора, як розповідають співрозмовники OBOZ.UA у ПФУ, становить 21 819 грн. Але в обласних прокурорів така "пенсія" може досягати більш як 90 тис. грн на місяць. І йдеться саме про пенсію: тобто це довічна виплата, яка підвищується разом із зарплатами прокурорів. Зараз таку пенсію саме через інвалідність і маючи лише від 10 років стажу отримують 525 прокурорів по всій країні." https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/prokurori-vigadali-yak-otrimati-velichezni-pensii-vzhe-cherez-9-rokiv-pislya-vuzu-kiivskij-pravoohoronets-kidavsya-na-medsestru-a-jogo-kolega-skupiv-elitni-kvartiri-na-miljoni.htm