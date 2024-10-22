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Генпрокурор Костин подал в отставку

Генпрокурор Костін подав у відставку

Генпрокурор Андрей Костин заявил об увольнении с должности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность", - говорится в сообщении.

Костин поблагодарил президента и Раду за доверие.

"Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", - подытожил он.

Читайте: На сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность, - Костин

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Читайте: США готовят для Украины пакет помощи на $800 млн на производство дальнобойного оружия, - Зеленский

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

Также читайте: Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына - паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2498) Генпрокурор (24)


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Топ комментарии
+84
Давай тихонечко я в лес уйду, за кордон поїду інвалідність лікувать...
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22.10.2024 17:15 Ответить
+49
Інтуїція - здатність мозку відчувати сракою.
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22.10.2024 17:17 Ответить
+45
на вечірній літак в Ніццу встигає?
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22.10.2024 17:16 Ответить
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костин , наххххххх ты там сидел ????)))) такая же ШКУРА !!!((((
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22.10.2024 17:41 Ответить
стране пи....да !!!!!((((
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22.10.2024 17:42 Ответить
Оце вам квінтесенція всіх сраних підозр якимось там *********.
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22.10.2024 17:44 Ответить
Не треба звертати увагу на ці понти. Вся знахабніла від безкарності прокуроська зграя залишається на місцях.
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22.10.2024 17:47 Ответить
Анвалід ?
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22.10.2024 17:49 Ответить
До Венедіктової замом,,,
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22.10.2024 17:50 Ответить
го го го по следам улыбчивого резникова. и пэнснэ не забудь)
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22.10.2024 17:50 Ответить
опоздали на 30 лет
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22.10.2024 17:50 Ответить
Накосив бабла і пішов собі тихенько його витрачати.
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22.10.2024 17:58 Ответить
А інвалідний візок здав?
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22.10.2024 18:00 Ответить
Так і сказав - Все, наворовався, пора йти і починати витрачати та жити как порядний інвалід.
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22.10.2024 18:00 Ответить
Найвища міра покарання в Україні - звільнення за власним бажанням зі збереженням всього наколядованого.
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22.10.2024 18:01 Ответить
тут, або він знищив всі докази про зе!шоблу і спокійно випливе, десь послом.
або, зібрав всі докази про зе!шоблу і заніс в американське посольство, чим заслужив, ту ж саму недоторканість.
а оці пройоби з прокурорами пенсіонерами інвалідами, то нам бидлу, скинули на радість.
уявляєте, насправді, що там коїться?
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22.10.2024 18:03 Ответить
Стефанишина на прокурора?
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22.10.2024 18:04 Ответить
ни разу не судимая, но под следствием...
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22.10.2024 18:06 Ответить
В нашем деле главное вовремя смыться.
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22.10.2024 18:07 Ответить
Я не удивлюсь, если Костин тоже инвалид
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22.10.2024 18:11 Ответить
Звичайно інвалід по ожирінню
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22.10.2024 19:03 Ответить
А хто буде відповідати за це прокурорське свавілля? Мабуть Зеленський? Прокурор же його - він ще Трампу до війни про це казав
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22.10.2024 18:12 Ответить
Мабуть все таки Крупа почала давати свідчення...
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22.10.2024 18:16 Ответить
Це мужній крок Генерального інваліда України! Тепер поїде кудись служити за кордон,буде Генеральним послом-інвалідом....
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22.10.2024 18:17 Ответить
Зрівняв … це все рівно, що директором школи
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22.10.2024 19:35 Ответить
Д-а-а....За 33 роки такого як зараз ще ніколи не було,такого бардака,корупції,вседозволеності. Ще й війну привів...Вірно говорять на Сході: якщо в палаці Султана поселиться блазень,палац перетвориться на цирк.....
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22.10.2024 18:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.10.2024 19:56 Ответить
Точно! Ніколи такого не було і знов те саме...
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23.10.2024 08:25 Ответить
Куди його призначать послом?
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22.10.2024 18:22 Ответить
Тепер буде у госдуму балотуватися.
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22.10.2024 21:52 Ответить
Та не переживайте ви так за того Костіна.
Відправить його Зєля послом в якусь країну з офшорами (як Венедіктову). Що б приглядав за грішми зєліного ''общака''.
Прокурорська та інвалідна пенсія в нього буде. Зєля ще премій різноманітних підкине. Зєля свого ''соплємєнніка'' в біді не залишить.
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22.10.2024 18:26 Ответить
Пішов геть та забирай свого зеленого хазяїна.
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22.10.2024 18:26 Ответить
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22.10.2024 18:33 Ответить
Запалала ср...а в цього кабана.Напевно, також має липову інвалідність.
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22.10.2024 18:38 Ответить
На фронті провал за провалом а тут ЗЕклоунада розігрується щоб ЛОХторат відволікти.
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22.10.2024 18:39 Ответить
Це нам в очі сцють і кажуть, що репутація у наших чинуш, як у євоопейських. Типу, бачите, які порядні, самі йдуть з посади, через корупцію у своєму відомстві. Бачили ми вже і баканових і рєзнікових, ніхто не покараний! 🤬
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22.10.2024 18:45 Ответить
Оце Порох натворив,підставляє всих **слуг**--це все він!!!
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22.10.2024 18:49 Ответить
Так, це все через те, що Порох не сидить!
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22.10.2024 19:04 Ответить
😁
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22.10.2024 19:49 Ответить
і пенсію зберіг і виплати і інвалідність ...
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22.10.2024 18:50 Ответить
А головне - зберіг чесне і не заплямоване ім'я!
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22.10.2024 19:05 Ответить
Мордяка добряче наїдена у цього інваліда
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22.10.2024 18:54 Ответить
раніше було соромно, коли тебе називали інвалідом , а зараз плять стало почесно ****
З.І. (не плутати з людьми з обмеженими можливостями)
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22.10.2024 18:54 Ответить
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22.10.2024 18:55 Ответить
Інвалідка інваліду око не виклює
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22.10.2024 19:41 Ответить
Якщо його феномен в тому що він феноменальний довбо1об то так таких в Европі феноменів небуло
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22.10.2024 21:34 Ответить
Каждый прокурор - инвалид мысли (по рождению). Тут нет ничего экстраординарного...
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22.10.2024 18:57 Ответить
Інваліди сумління
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22.10.2024 22:06 Ответить
Чим відзначивсе цей зуйловський прокурор з кацапським прізвищем? Та нічим! "Нацарював 10 рублів та й втік".
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22.10.2024 18:58 Ответить
А может Костин тоже инвалид и получает пенсию уже 5 лет?
Поэтому и решил свалить по тихому за бугор, пока за него не взялись.
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22.10.2024 19:02 Ответить
Правильний, але неочікуваний крок.
Може, міністр охорони здоровʼя приєднається
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22.10.2024 19:02 Ответить
Ну і хто слідуючий в черзі? Чи дєрьмак буде і тут сам руліть?
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22.10.2024 19:03 Ответить
Ну там ще є мєнти, судді і сбушники. Теж суцільні інваліди.
Ніхто ще ними не занявся?
Країна інвалідів...
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22.10.2024 19:04 Ответить
в яку країну поїде єкс прокурор послом
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22.10.2024 19:05 Ответить
Ой,***... І шо ж оце тепер нам робить? Я,мабуть,цього не переживу
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22.10.2024 19:08 Ответить
Генеральный прокурор согласно статье 131-1 Конституции Украины назначается и увольняется Президентом Украины по согласованию с Верховной Радой Украины.

Косточка от зеленой вишеньки недалеко упала.... Теперь на Мальдивах или на Бали в своем скромном маетке будет отдыхать...
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22.10.2024 19:16 Ответить
Чувак поїде до Рєзнікова. Скоро Хелоуін, вурдалаки збираються, ще і відьми з упирями підтягнуться, влаштувати шабаш.
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22.10.2024 19:20 Ответить
Не приживаються у зелі "стопроцентні".
Вони швидше на нього дали би "добро",аніж на Порошенка.
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22.10.2024 19:24 Ответить
Добре, цього попросили, а решта?
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22.10.2024 19:25 Ответить
Він жертовна вівця - типу що зробили "крайнім".. але проблема від того не зникне. .
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22.10.2024 19:48 Ответить
Вова, будь мужиком папаньке пенсию отмени!!!
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22.10.2024 19:36 Ответить
То етоє, то не то, а зовсім інше.
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22.10.2024 19:52 Ответить
Цікаво,хто тепер на його місце ..?!)
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22.10.2024 19:47 Ответить
Значить у дерьмака є більш прикормлена тваринка на це місце.
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22.10.2024 19:51 Ответить
Місце посла в Швейцарії вже занято. Куди ж тепер послати цей цінний кадр???
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22.10.2024 19:53 Ответить
Треба податки підвищувати, бо слугам, прокурорам, суддям і т.д. на їжу не вистачає!
https://tsn.ua/politika/brat-golovi-verhovnoyi-radi-zadeklaruvav-103-tis-grn-pensiyi-2684472.html Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії
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22.10.2024 20:04 Ответить
Не може бути! Сам в відставку???
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22.10.2024 20:23 Ответить
Тепер може спокійно їхати до доньки в Швейцарію , витрачати « кровʼю і потом» зароблені..
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22.10.2024 20:31 Ответить
А що ж таке?
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22.10.2024 20:47 Ответить
********, ******** і звільнився. І немає питань. Клас!
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22.10.2024 21:06 Ответить
Такий же як і інші. Маєтки , котеджі ....
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22.10.2024 22:09 Ответить
А що з куратором Генпрокуратури від ОПи?
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22.10.2024 22:17 Ответить
Пропоную перейменувати Генеральну прокуратуру України в Генеральний Дім Інвалідів.
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22.10.2024 22:41 Ответить
Генпрокурор Костін мав багато справ із криміналом.
А серед воров є досить розумні люди.
Головне правило вора - вчасно здриснути.
От Костін з награбованим так і вчинив... Реальний пацан...
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22.10.2024 22:58 Ответить
Яке ще в х.. правило? Багато їх здриснуло з України? Так, звичайно багато, але то не злодюги були, а скоріше зрадники України.
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23.10.2024 08:03 Ответить
Називайте, як хочете - але закладаюсь на копійку, що цей Костін потихеньку здрисне з України на свою хатинку десь там.
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23.10.2024 09:42 Ответить
Цікаво а є покарання для можновладних папуг?
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22.10.2024 23:27 Ответить
Респект, пане генеральний прокуроре !
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22.10.2024 23:38 Ответить
Гнусное зелёное кодло по коррупции давно переплюнуло самого "профессора" Януковича
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22.10.2024 23:43 Ответить
Іди до пекла зеленський разом з усією своєю бандою зрадників і мародерів
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23.10.2024 01:17 Ответить
дійсно, а то я вже і забув нахіба нам прокуратура, окрім того що бабки ворують та на своіх родичів все переоформлюють
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23.10.2024 02:52 Ответить
в якійсь другій країні пенсіонери які отримують жебрацькі пенсії знесли б нахрен уже і той ПФ і ті прокуратури
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23.10.2024 02:57 Ответить
"Українські прокурори мають особливі пенсійні права. Вони можуть вийти на заслужений відпочинок, маючи всього 25 років стажу, 15 з яких - робота на посадах прокурорів. Якщо здобути освіту, наприклад, у 21 рік, почати працювати помічником прокурора, потім отримати посаду прокурора, то, як пощастить, вже у 46 років можна вийти на пенсію. Розмір пенсії при цьому складатиме щонайменше 60% від зарплати. Звичайні українці за чинною формулою можуть отримувати менш як 30% від своєї зарплати.

Однак таких прав деяким прокурорам виявилось замало. У Законі "Про прокуратуру" (ч. 9 ст. 86) йдеться про те, що якщо прокурор має інвалідність, то задля отримання пенсії достатньо мати 10 років стажу роботи в органах прокуратури. Саме завдяки цій дивній нормі закону в Україні сотні прокурорів почали масово оформлювати інвалідність та пенсії ледь досягши свого 30-річчя.

При цьому середня пенсія прокурора, як розповідають співрозмовники OBOZ.UA у ПФУ, становить 21 819 грн. Але в обласних прокурорів така "пенсія" може досягати більш як 90 тис. грн на місяць. І йдеться саме про пенсію: тобто це довічна виплата, яка підвищується разом із зарплатами прокурорів. Зараз таку пенсію саме через інвалідність і маючи лише від 10 років стажу отримують 525 прокурорів по всій країні." https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/prokurori-vigadali-yak-otrimati-velichezni-pensii-vzhe-cherez-9-rokiv-pislya-vuzu-kiivskij-pravoohoronets-kidavsya-na-medsestru-a-jogo-kolega-skupiv-elitni-kvartiri-na-miljoni.htm
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23.10.2024 08:01 Ответить
Зеленський, звільнити мало, садити треба
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23.10.2024 08:18 Ответить
А суди? Судді? Мабуть вони, бідолаги, на велосипедах їздять...
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23.10.2024 08:35 Ответить
А Зеля коли подасть у відставку?
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23.10.2024 08:58 Ответить
Я думаю у этого Костяна у самого группа инвалидности имеетса
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23.10.2024 09:55 Ответить
Радіо свобода говорить,що його чекає крісло посла((
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23.10.2024 13:05 Ответить
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