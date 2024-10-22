Генпрокурор Костін подав у відставку
Генпрокурор Андрій Костін заявив про звільнення з посади.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.
Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Костін подякував президенту та Раді за довіру.
"Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - підсумував він.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
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або, зібрав всі докази про зе!шоблу і заніс в американське посольство, чим заслужив, ту ж саму недоторканість.
а оці пройоби з прокурорами пенсіонерами інвалідами, то нам бидлу, скинули на радість.
уявляєте, насправді, що там коїться?
Відправить його Зєля послом в якусь країну з офшорами (як Венедіктову). Що б приглядав за грішми зєліного ''общака''.
Прокурорська та інвалідна пенсія в нього буде. Зєля ще премій різноманітних підкине. Зєля свого ''соплємєнніка'' в біді не залишить.
З.І. (не плутати з людьми з обмеженими можливостями)
Поэтому и решил свалить по тихому за бугор, пока за него не взялись.
Може, міністр охорони здоровʼя приєднається
Ніхто ще ними не занявся?
Країна інвалідів...
Косточка от зеленой вишеньки недалеко упала.... Теперь на Мальдивах или на Бали в своем скромном маетке будет отдыхать...
Вони швидше на нього дали би "добро",аніж на Порошенка.
https://tsn.ua/politika/brat-golovi-verhovnoyi-radi-zadeklaruvav-103-tis-grn-pensiyi-2684472.html Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії
А серед воров є досить розумні люди.
Головне правило вора - вчасно здриснути.
От Костін з награбованим так і вчинив... Реальний пацан...
Однак таких прав деяким прокурорам виявилось замало. У Законі "Про прокуратуру" (ч. 9 ст. 86) йдеться про те, що якщо прокурор має інвалідність, то задля отримання пенсії достатньо мати 10 років стажу роботи в органах прокуратури. Саме завдяки цій дивній нормі закону в Україні сотні прокурорів почали масово оформлювати інвалідність та пенсії ледь досягши свого 30-річчя.
При цьому середня пенсія прокурора, як розповідають співрозмовники OBOZ.UA у ПФУ, становить 21 819 грн. Але в обласних прокурорів така "пенсія" може досягати більш як 90 тис. грн на місяць. І йдеться саме про пенсію: тобто це довічна виплата, яка підвищується разом із зарплатами прокурорів. Зараз таку пенсію саме через інвалідність і маючи лише від 10 років стажу отримують 525 прокурорів по всій країні." https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/prokurori-vigadali-yak-otrimati-velichezni-pensii-vzhe-cherez-9-rokiv-pislya-vuzu-kiivskij-pravoohoronets-kidavsya-na-medsestru-a-jogo-kolega-skupiv-elitni-kvartiri-na-miljoni.htm