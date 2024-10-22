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Новини
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Генпрокурор Костін подав у відставку

Генпрокурор Костін подав у відставку

Генпрокурор Андрій Костін заявив про звільнення з посади.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Костін подякував президенту та Раді за довіру.

"Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - підсумував він.

Читайте: На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, - Костін

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

Також читайте: Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3280) Генпрокурор (33)


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Топ коментарі
+84
Давай тихонечко я в лес уйду, за кордон поїду інвалідність лікувать...
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22.10.2024 17:15 Відповісти
+49
Інтуїція - здатність мозку відчувати сракою.
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22.10.2024 17:17 Відповісти
+45
на вечірній літак в Ніццу встигає?
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22.10.2024 17:16 Відповісти
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костин , наххххххх ты там сидел ????)))) такая же ШКУРА !!!((((
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22.10.2024 17:41 Відповісти
стране пи....да !!!!!((((
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22.10.2024 17:42 Відповісти
Оце вам квінтесенція всіх сраних підозр якимось там *********.
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22.10.2024 17:44 Відповісти
Не треба звертати увагу на ці понти. Вся знахабніла від безкарності прокуроська зграя залишається на місцях.
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22.10.2024 17:47 Відповісти
Анвалід ?
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22.10.2024 17:49 Відповісти
До Венедіктової замом,,,
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22.10.2024 17:50 Відповісти
го го го по следам улыбчивого резникова. и пэнснэ не забудь)
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22.10.2024 17:50 Відповісти
опоздали на 30 лет
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22.10.2024 17:50 Відповісти
Накосив бабла і пішов собі тихенько його витрачати.
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22.10.2024 17:58 Відповісти
А інвалідний візок здав?
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22.10.2024 18:00 Відповісти
Так і сказав - Все, наворовався, пора йти і починати витрачати та жити как порядний інвалід.
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22.10.2024 18:00 Відповісти
Найвища міра покарання в Україні - звільнення за власним бажанням зі збереженням всього наколядованого.
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22.10.2024 18:01 Відповісти
тут, або він знищив всі докази про зе!шоблу і спокійно випливе, десь послом.
або, зібрав всі докази про зе!шоблу і заніс в американське посольство, чим заслужив, ту ж саму недоторканість.
а оці пройоби з прокурорами пенсіонерами інвалідами, то нам бидлу, скинули на радість.
уявляєте, насправді, що там коїться?
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22.10.2024 18:03 Відповісти
Стефанишина на прокурора?
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22.10.2024 18:04 Відповісти
ни разу не судимая, но под следствием...
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22.10.2024 18:06 Відповісти
В нашем деле главное вовремя смыться.
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22.10.2024 18:07 Відповісти
Я не удивлюсь, если Костин тоже инвалид
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22.10.2024 18:11 Відповісти
Звичайно інвалід по ожирінню
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22.10.2024 19:03 Відповісти
А хто буде відповідати за це прокурорське свавілля? Мабуть Зеленський? Прокурор же його - він ще Трампу до війни про це казав
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22.10.2024 18:12 Відповісти
Мабуть все таки Крупа почала давати свідчення...
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22.10.2024 18:16 Відповісти
Це мужній крок Генерального інваліда України! Тепер поїде кудись служити за кордон,буде Генеральним послом-інвалідом....
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22.10.2024 18:17 Відповісти
Зрівняв … це все рівно, що директором школи
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22.10.2024 19:35 Відповісти
Д-а-а....За 33 роки такого як зараз ще ніколи не було,такого бардака,корупції,вседозволеності. Ще й війну привів...Вірно говорять на Сході: якщо в палаці Султана поселиться блазень,палац перетвориться на цирк.....
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22.10.2024 18:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Точно! Ніколи такого не було і знов те саме...
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23.10.2024 08:25 Відповісти
Куди його призначать послом?
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22.10.2024 18:22 Відповісти
Тепер буде у госдуму балотуватися.
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22.10.2024 21:52 Відповісти
Та не переживайте ви так за того Костіна.
Відправить його Зєля послом в якусь країну з офшорами (як Венедіктову). Що б приглядав за грішми зєліного ''общака''.
Прокурорська та інвалідна пенсія в нього буде. Зєля ще премій різноманітних підкине. Зєля свого ''соплємєнніка'' в біді не залишить.
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22.10.2024 18:26 Відповісти
Пішов геть та забирай свого зеленого хазяїна.
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22.10.2024 18:26 Відповісти
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22.10.2024 18:33 Відповісти
Запалала ср...а в цього кабана.Напевно, також має липову інвалідність.
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22.10.2024 18:38 Відповісти
На фронті провал за провалом а тут ЗЕклоунада розігрується щоб ЛОХторат відволікти.
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22.10.2024 18:39 Відповісти
Це нам в очі сцють і кажуть, що репутація у наших чинуш, як у євоопейських. Типу, бачите, які порядні, самі йдуть з посади, через корупцію у своєму відомстві. Бачили ми вже і баканових і рєзнікових, ніхто не покараний! 🤬
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22.10.2024 18:45 Відповісти
Оце Порох натворив,підставляє всих **слуг**--це все він!!!
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22.10.2024 18:49 Відповісти
Так, це все через те, що Порох не сидить!
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22.10.2024 19:04 Відповісти
😁
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22.10.2024 19:49 Відповісти
і пенсію зберіг і виплати і інвалідність ...
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22.10.2024 18:50 Відповісти
А головне - зберіг чесне і не заплямоване ім'я!
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22.10.2024 19:05 Відповісти
Мордяка добряче наїдена у цього інваліда
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22.10.2024 18:54 Відповісти
раніше було соромно, коли тебе називали інвалідом , а зараз плять стало почесно ****
З.І. (не плутати з людьми з обмеженими можливостями)
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22.10.2024 18:54 Відповісти
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22.10.2024 18:55 Відповісти
Інвалідка інваліду око не виклює
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22.10.2024 19:41 Відповісти
Якщо його феномен в тому що він феноменальний довбо1об то так таких в Европі феноменів небуло
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22.10.2024 21:34 Відповісти
Каждый прокурор - инвалид мысли (по рождению). Тут нет ничего экстраординарного...
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22.10.2024 18:57 Відповісти
Інваліди сумління
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22.10.2024 22:06 Відповісти
Чим відзначивсе цей зуйловський прокурор з кацапським прізвищем? Та нічим! "Нацарював 10 рублів та й втік".
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22.10.2024 18:58 Відповісти
А может Костин тоже инвалид и получает пенсию уже 5 лет?
Поэтому и решил свалить по тихому за бугор, пока за него не взялись.
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22.10.2024 19:02 Відповісти
Правильний, але неочікуваний крок.
Може, міністр охорони здоровʼя приєднається
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22.10.2024 19:02 Відповісти
Ну і хто слідуючий в черзі? Чи дєрьмак буде і тут сам руліть?
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22.10.2024 19:03 Відповісти
Ну там ще є мєнти, судді і сбушники. Теж суцільні інваліди.
Ніхто ще ними не занявся?
Країна інвалідів...
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22.10.2024 19:04 Відповісти
в яку країну поїде єкс прокурор послом
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22.10.2024 19:05 Відповісти
Ой,***... І шо ж оце тепер нам робить? Я,мабуть,цього не переживу
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22.10.2024 19:08 Відповісти
Генеральный прокурор согласно статье 131-1 Конституции Украины назначается и увольняется Президентом Украины по согласованию с Верховной Радой Украины.

Косточка от зеленой вишеньки недалеко упала.... Теперь на Мальдивах или на Бали в своем скромном маетке будет отдыхать...
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22.10.2024 19:16 Відповісти
Чувак поїде до Рєзнікова. Скоро Хелоуін, вурдалаки збираються, ще і відьми з упирями підтягнуться, влаштувати шабаш.
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22.10.2024 19:20 Відповісти
Не приживаються у зелі "стопроцентні".
Вони швидше на нього дали би "добро",аніж на Порошенка.
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22.10.2024 19:24 Відповісти
Добре, цього попросили, а решта?
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22.10.2024 19:25 Відповісти
Він жертовна вівця - типу що зробили "крайнім".. але проблема від того не зникне. .
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22.10.2024 19:48 Відповісти
Вова, будь мужиком папаньке пенсию отмени!!!
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22.10.2024 19:36 Відповісти
То етоє, то не то, а зовсім інше.
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22.10.2024 19:52 Відповісти
Цікаво,хто тепер на його місце ..?!)
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22.10.2024 19:47 Відповісти
Значить у дерьмака є більш прикормлена тваринка на це місце.
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22.10.2024 19:51 Відповісти
Місце посла в Швейцарії вже занято. Куди ж тепер послати цей цінний кадр???
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22.10.2024 19:53 Відповісти
Треба податки підвищувати, бо слугам, прокурорам, суддям і т.д. на їжу не вистачає!
https://tsn.ua/politika/brat-golovi-verhovnoyi-radi-zadeklaruvav-103-tis-grn-pensiyi-2684472.html Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії
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22.10.2024 20:04 Відповісти
Не може бути! Сам в відставку???
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22.10.2024 20:23 Відповісти
Тепер може спокійно їхати до доньки в Швейцарію , витрачати « кровʼю і потом» зароблені..
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22.10.2024 20:31 Відповісти
А що ж таке?
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22.10.2024 20:47 Відповісти
********, ******** і звільнився. І немає питань. Клас!
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22.10.2024 21:06 Відповісти
Такий же як і інші. Маєтки , котеджі ....
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22.10.2024 22:09 Відповісти
А що з куратором Генпрокуратури від ОПи?
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22.10.2024 22:17 Відповісти
Пропоную перейменувати Генеральну прокуратуру України в Генеральний Дім Інвалідів.
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22.10.2024 22:41 Відповісти
Генпрокурор Костін мав багато справ із криміналом.
А серед воров є досить розумні люди.
Головне правило вора - вчасно здриснути.
От Костін з награбованим так і вчинив... Реальний пацан...
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22.10.2024 22:58 Відповісти
Яке ще в х.. правило? Багато їх здриснуло з України? Так, звичайно багато, але то не злодюги були, а скоріше зрадники України.
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23.10.2024 08:03 Відповісти
Називайте, як хочете - але закладаюсь на копійку, що цей Костін потихеньку здрисне з України на свою хатинку десь там.
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23.10.2024 09:42 Відповісти
Цікаво а є покарання для можновладних папуг?
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22.10.2024 23:27 Відповісти
Респект, пане генеральний прокуроре !
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22.10.2024 23:38 Відповісти
Гнусное зелёное кодло по коррупции давно переплюнуло самого "профессора" Януковича
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22.10.2024 23:43 Відповісти
Іди до пекла зеленський разом з усією своєю бандою зрадників і мародерів
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23.10.2024 01:17 Відповісти
дійсно, а то я вже і забув нахіба нам прокуратура, окрім того що бабки ворують та на своіх родичів все переоформлюють
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23.10.2024 02:52 Відповісти
в якійсь другій країні пенсіонери які отримують жебрацькі пенсії знесли б нахрен уже і той ПФ і ті прокуратури
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23.10.2024 02:57 Відповісти
"Українські прокурори мають особливі пенсійні права. Вони можуть вийти на заслужений відпочинок, маючи всього 25 років стажу, 15 з яких - робота на посадах прокурорів. Якщо здобути освіту, наприклад, у 21 рік, почати працювати помічником прокурора, потім отримати посаду прокурора, то, як пощастить, вже у 46 років можна вийти на пенсію. Розмір пенсії при цьому складатиме щонайменше 60% від зарплати. Звичайні українці за чинною формулою можуть отримувати менш як 30% від своєї зарплати.

Однак таких прав деяким прокурорам виявилось замало. У Законі "Про прокуратуру" (ч. 9 ст. 86) йдеться про те, що якщо прокурор має інвалідність, то задля отримання пенсії достатньо мати 10 років стажу роботи в органах прокуратури. Саме завдяки цій дивній нормі закону в Україні сотні прокурорів почали масово оформлювати інвалідність та пенсії ледь досягши свого 30-річчя.

При цьому середня пенсія прокурора, як розповідають співрозмовники OBOZ.UA у ПФУ, становить 21 819 грн. Але в обласних прокурорів така "пенсія" може досягати більш як 90 тис. грн на місяць. І йдеться саме про пенсію: тобто це довічна виплата, яка підвищується разом із зарплатами прокурорів. Зараз таку пенсію саме через інвалідність і маючи лише від 10 років стажу отримують 525 прокурорів по всій країні." https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/prokurori-vigadali-yak-otrimati-velichezni-pensii-vzhe-cherez-9-rokiv-pislya-vuzu-kiivskij-pravoohoronets-kidavsya-na-medsestru-a-jogo-kolega-skupiv-elitni-kvartiri-na-miljoni.htm
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23.10.2024 08:01 Відповісти
Зеленський, звільнити мало, садити треба
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23.10.2024 08:18 Відповісти
А суди? Судді? Мабуть вони, бідолаги, на велосипедах їздять...
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23.10.2024 08:35 Відповісти
А Зеля коли подасть у відставку?
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23.10.2024 08:58 Відповісти
Я думаю у этого Костяна у самого группа инвалидности имеетса
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23.10.2024 09:55 Відповісти
Радіо свобода говорить,що його чекає крісло посла((
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23.10.2024 13:05 Відповісти
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