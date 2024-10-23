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Глава МВС Клименко отримує пенсію

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Глава МВС Ігор Клименко у 2023 році отримав 224 998 грн пенсії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані його декларації.

Також минулого року міністр отримав 153 031 грн вихідної допомоги при виході на пенсію.

Вперше отримання пенсії глава МВС вказав у декларації за 2023 рік.

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Командир РуБпак 46-ї ОАеМБр Сергій Лукашов (Рибак) у Facebook зазначив: "Якщо проаналізувати декларації державних службовців в Національній поліції України та в інших підрозділах МВС, то ми там побачимо безліч відносно молодих "інвалідів", які отримали від держави компенсації за втрачене здоров’я, і які потім прилаштувалися на відповідні посади до структури МВС".

Глава МВС Ігор Клименко отримує пенсію

Також читайте: Понад 60 керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто володіє значними статками, - Харківський антикорупційний центр

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Того ж дня Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Після засідання РНБО генпрокурор Костін повідомив про свою відставку.

Також читайте: Підвищення пенсій наступного року буде, але незначне, - Мінсоцполітики

Автор: 

декларація (1438) пенсія (1596) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+43
***, як цікаво. Тобто для нас піднімають податки, щоб оці метастази отримували пенсії в 45 років. А не ****** трохи державна система управління?
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23.10.2024 13:25 Відповісти
+30
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23.10.2024 13:24 Відповісти
+21
Один Монастырский там был нормальный чел в мвд и того свои и *******
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23.10.2024 13:23 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Який незамінний фахівець! На пенсію пішов,а продовжує служити народу! Хоча б ордени не вкрали...,бо вкрали вже все,що можна вкрасти,навіть пенсії у інвалідів!
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23.10.2024 13:59 Відповісти
Він не продовжує служити народу (вийшов на пенсію полцейського за 30 років вислуги), він тепер працює цмвільним для народу
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23.10.2024 14:11 Відповісти
Я Худею !
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23.10.2024 14:00 Відповісти
Мене по інвалідності звільнили з лав ..Хрена собі начальники пі...ра...си
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23.10.2024 14:00 Відповісти
звільнили з лав ..Хрена ,а хто у нас Хрен ?
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23.10.2024 14:02 Відповісти
Що це за пенсіїї у 40-50 років, чим вони так перетрудилися, чи стомилися?
Якщо в країні пенсія в 60 років то до 60 повинні працювати всі
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23.10.2024 14:03 Відповісти
А думаешь легко бухать водку и баб трахать в сауне? аааа? легко? отвечай, блд
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23.10.2024 14:07 Відповісти
в них гарячий стаж...
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23.10.2024 14:09 Відповісти
Та в поліції та ЗСУ море вакансій на 25 календарних років, якщо не вб'ють чи не заріжуть. Чого ниїшь, вперед, починай...
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23.10.2024 14:13 Відповісти
Мусорило?
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23.10.2024 16:55 Відповісти
клименко це типове мусорило! кажуть бити, буде бити! кажуть лайно їсти, буде їсти! І таких на жаль більшість! Особлива "подяка" уйобку авакову!
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23.10.2024 14:14 Відповісти
Ігор ну як так, яка в опу вихідна допомога при виході на пенсію продовжуючому працювати міністру, що вже зовсім з глузду з"їхали, чи це допомога на поляну перед колєгами?
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23.10.2024 14:37 Відповісти
як для генерала поліції першого рангу 153 тисячі грн вихідної допомоги - надто мало, поліцейські чини при виході на пенсію отримують кругленькі суми одноразової грошової допомоги, плюс оформлюють собі інвалідність - це ще плюс кругленька сума, та ще плюс компенсація за невикористану відпустку
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23.10.2024 14:57 Відповісти
Прокурорам можна...
А мєнти чим гірші..?
Доїти Україну та Українців - так доїти...
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23.10.2024 15:00 Відповісти
Яке ж воно кончене …
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23.10.2024 15:14 Відповісти
Наведіть лад з цими пенсіонерами "інвалідами",бидло побачило що є можливість підзаробити адже вони дуже бідні ,на жальце почалось навіть не при цій владі це почалось ще в 90-х коли стали тисячі липових пенсіонерів "чорнобильців"Ну а далі пішло поїхали: прокурори ,судді ,податківці ,вищі чини поліції самі "бідні" побачили як можна підзаробити в бідній країні за рахунок платників податків а зараз "західної допомоги.
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23.10.2024 15:15 Відповісти
Йому в цьому році виповнилось 52 роки, а не 34 та 36 як деяким "прокурорам -
інвалідам"...
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23.10.2024 15:57 Відповісти
Это ипаный сюр..... Дайте нам больше кредитов, нам на пенсии ворам не хватает!
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23.10.2024 16:58 Відповісти
знайдіть, скільки депутатів в ВР отримують пенсії...
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23.10.2024 19:45 Відповісти
Треба зробити ревізію всих паразитів які в 40-50 років повиходили на пенсію та повернути їх на роботу, нехай допрацьовують до 60 років як всі
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23.10.2024 21:42 Відповісти
На фронт мудака хитрожопого. Най підтвердить свою інвалідність.
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23.10.2024 22:04 Відповісти
Я інвалід 2 групи ,і не здогадувався що інваліди можуть жити таким повноцінним життям і обіймати такі високі посади.
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31.10.2024 16:40 Відповісти
Закон нікого з них не зобов'яже проходити повторне МСЕК, а інвалідність в них гарантовано пожиттєва, яка простим смертним дається тільки за гроші, або за рік до заробленої пенсії.
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31.10.2024 16:45 Відповісти
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