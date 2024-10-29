В прокуратуре Черновицкой области работают два прокурора с инвалидностью. ДОКУМЕНТ
В органах прокуратуры Черновицкой области работают два прокурора, которые имеют инвалидность.
Об этом сообщили в прокуратур области, передает Цензор.НЕТ.
"В Черновицкой областной прокуратуре по состоянию на 28.10.2024 работает два прокурора, которые имеют статус лица с инвалидностью, четыре государственных служащих, которые имеют статус лица с инвалидностью, один рабочий, который имеет статус лица с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Сотрудникам Черновицкой областной прокуратуры инвалидность II группы на основании решений судов по фактам несчастных случаев на производстве не устанавливалась, добавили там.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
от вони по формі і відповідають! при цьому в цій самій прокуратурі можуть бути всі з інвалідністью 3 группи, яка дає всі тіж самі префернції, тільки трохи меньший відсоток під пенсії
а тому що занадто багато фейковихх інвалідів - фактично здорові люди які забашляли
ХІТ ДНА: Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд. І це на фоні скандалів з "інвалідністю". Просто покидьки.
Олег Леусенко
Тому, що у Раді монобільшість - "слуги народу", яких під власним брендом ЗЕ привів Зеленський. Так, вони покидьки, без честі і совісті. Але не будемо зміщувати акценти. Головне, що вони - вороги, працюють проти України в одній коаліції з опзж. Давайте називати речі своїми іменами