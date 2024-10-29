РУС
9 584 18

В прокуратуре Черновицкой области работают два прокурора с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

У Чернівецькій облпрокуратурі працюють 2 прокурори з інвалідністю

В органах прокуратуры Черновицкой области работают два прокурора, которые имеют инвалидность.

Об этом сообщили в прокуратур области, передает Цензор.НЕТ.

"В Черновицкой областной прокуратуре по состоянию на 28.10.2024 работает два прокурора, которые имеют статус лица с инвалидностью, четыре государственных служащих, которые имеют статус лица с инвалидностью, один рабочий, который имеет статус лица с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Сотрудникам Черновицкой областной прокуратуры инвалидность II группы на основании решений судов по фактам несчастных случаев на производстве не устанавливалась, добавили там.

У Чернівецькій облпрокуратурі працюють 2 прокурори з інвалідністю
У Чернівецькій облпрокуратурі працюють 2 прокурори з інвалідністю

Читайте также: 12 прокуроров получают пенсию по инвалидности в прокуратуре Харьковщины. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: 25 прокуроров Донецкой облпрокуратуры получают пенсии как лица с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Буковина (908) пенсия (2165) прокуратура (5074) инвалидность (193)
Топ комментарии
+4
у прокурорів Черновицької області імєюцца паспорти громадянства Румунії і срать вони хотіли на всяку інвалідність
29.10.2024 18:19 Ответить
+4
Ви не про інвалідність звітуйте, а про статки прокурорів і їх родини
29.10.2024 19:03 Ответить
+3
запит був сформульований наступним чином - "чи є прокурори з 2 группою інвалідності"!
от вони по формі і відповідають! при цьому в цій самій прокуратурі можуть бути всі з інвалідністью 3 группи, яка дає всі тіж самі префернції, тільки трохи меньший відсоток під пенсії
29.10.2024 18:28 Ответить
Там еще статусы разные имеются,даже у инвалидов своя кастовая градация.
29.10.2024 18:15 Ответить
у прокурорів Черновицької області імєюцца паспорти громадянства Румунії і срать вони хотіли на всяку інвалідність
29.10.2024 18:19 Ответить
запит був сформульований наступним чином - "чи є прокурори з 2 группою інвалідності"!
от вони по формі і відповідають! при цьому в цій самій прокуратурі можуть бути всі з інвалідністью 3 группи, яка дає всі тіж самі префернції, тільки трохи меньший відсоток під пенсії
29.10.2024 18:28 Ответить
ІІІ група це 30% посадового окладу. ІІ 90%. та І 100%
29.10.2024 19:34 Ответить
А ще там кордон з контрабасом та деревина.
29.10.2024 20:38 Ответить
показово, що це інвалідне кодло розганяють не через те що, наприклад мій колишній робітник має проблему з народження, а його тупо не визнають інвалідом бо не башляє!
а тому що занадто багато фейковихх інвалідів - фактично здорові люди які забашляли
29.10.2024 18:22 Ответить
Пропоную надалі (для загальної зручності) усіх інвалідів іменувати прокурорами!
29.10.2024 18:24 Ответить
ти теж прокурор?
29.10.2024 18:46 Ответить
а чо б ні. де два українці - там три гетьмана
29.10.2024 20:16 Ответить
прокурор - інвалід ? Це не двоє, це один і дуже близько до "очка" на зоні...
29.10.2024 20:24 Ответить
Слабаки. Всього два.
29.10.2024 18:29 Ответить
От лошари не прохавали тему
29.10.2024 18:42 Ответить
Ви не про інвалідність звітуйте, а про статки прокурорів і їх родини
29.10.2024 19:03 Ответить
Тобто Чернівецьку обласну прокуратуру епідемія "інвалідністі" лише краєм зачепила
29.10.2024 20:29 Ответить
https://x.com/HRskiy



https://x.com/HRskiy

HolodnoЯrskiy



https://x.com/HRskiy

@HRskiy


ХІТ ДНА: Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд. І це на фоні скандалів з "інвалідністю". Просто покидьки.

https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1851345725323395436 51 мин

Тому, що у Раді монобільшість - "слуги народу", яких під власним брендом ЗЕ привів Зеленський. Так, вони покидьки, без честі і совісті. Але не будемо зміщувати акценти. Головне, що вони - вороги, працюють проти України в одній коаліції з опзж. Давайте називати речі своїми іменами
29.10.2024 22:21 Ответить
Ви забули дописати ,що Крупа ще була депутатом БандиПанамскихПатріотів з 2014 по 2019р . Саме в той час коли дохтур Шпінат (Супрун) під егідою Потрошенка провела "реформу" медичної системи
30.10.2024 07:27 Ответить
Не знущайтеся з прокурорів-інвалідів-пенсіонерів, важкою роботою в прокуратурі, відправте їх на відпочинок, можливо вони захочуть на фронт.
31.10.2024 10:57 Ответить
Та якось вже по фіг. Вся структура гнила..порядних на роботу і не брали.
01.11.2024 17:20 Ответить
 
 