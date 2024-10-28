РУС
11 493 26

25 прокуроров Донецкой облпрокуратуры получают пенсии как лица с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Донецька обласна прокуратура

В органах прокуратуры Донецкой области работают 25 прокуроров, имеющих инвалидность.

Об этом говорится в ответе областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

"По имеющимся данным, 25 прокуроров получают пенсию как лица с инвалидностью", - говорится в документе.

Также сообщается, что случаи получения работниками Донецкой облпрокуратуры инвалидности 2 группы на основании решения суда, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, отсутствуют.

прокуратура

Также читайте: В органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Автор: 

прокуратура (5074) прокурор (1153) Донецкая область (10819) инвалидность (193)
Топ комментарии
+11
конвеєр національної небезпеки
показать весь комментарий
28.10.2024 20:32 Ответить
+8
Прокуратура це якийсь інвалідний притулок. У них на поршах сіквоях на задньому склі знак інвалід за кермом. А їх діти за кордоном в інвалідних колясках по ресторанам мордуються.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:38 Ответить
+7

Прокурори, прокурори, прокурори...
показать весь комментарий
28.10.2024 20:31 Ответить
Прокурори, прокурори, прокурори...
показать весь комментарий
28.10.2024 20:31 Ответить
конвеєр національної небезпеки
показать весь комментарий
28.10.2024 20:32 Ответить
А це вже реально ржачно! Тобто сама небезпечна професія в Україні- це прокурор!)))))
показать весь комментарий
28.10.2024 20:33 Ответить
яка така Донецька область?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:36 Ответить
На південному заході та заході область межує з Дніпропетровською та Запорізькою областями України, на північному заході - з Харківською областю України, на північному сході - з Луганською областю України, на південному сході - з Ростовською областю Росії, а з півдня омивається Азовським морем.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:50 Ответить
Та, котру українська влада майже просрала. Та не тільки Донецьку, на жаль...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:04 Ответить
Прокуратура це якийсь інвалідний притулок. У них на поршах сіквоях на задньому склі знак інвалід за кермом. А їх діти за кордоном в інвалідних колясках по ресторанам мордуються.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:38 Ответить
Злочинна організація яка у військовий час є насосом для бюджету.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:44 Ответить
Це за "наявними даними", а якщо реально?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:46 Ответить
це друга група інвалідності! а є ще 3-я, яку, я так розумію, своїм людям роздають як квіти на свято
показать весь комментарий
28.10.2024 20:49 Ответить
Та не трогайте хоть даунбаских! Там все по 1 списку---шУхтёры-водолазы! Кстати, кто не знает, так развеселю. При совке в 35 лет уходили на пенсуху водолазы с определённым временем на погружения конечно, и для стёба---хрен поверите, акробаты цирка, но не ковёрные, а те кто под куполом работали. Конечно таких в целом было не много. Ещё рано уходили глухонемые. На 5 лет раньше. Как они делали. Шли на производство в литейку или кузню по 1 списку, и после 10 лет могли уйти в 50 лет+ 5 лет за глухоту. Уходили в 45 с неплохой тогда пенсией. И по элкектричкам шлялись хлам продавая, менты не сильно трогали, мол инвалиды. Рубчик ментам каждый давал за проход. Игральные карты с голыми бабами продавали, ходовой был товар. Но эти прокуроры уделали общество сильно. Ведь это национальный позор по сути дела наш!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:58 Ответить
Зеленим шмарклям тре прийняти закон, котрий заборонить людям без інвалідності займати прокурорські посади. Тоді усе буде чікі-пікі!
показать весь комментарий
28.10.2024 21:00 Ответить
аля Бахмутводоканал,який в цьому році купив 3 автобуса Мерседес на 10лямів ...а як так -скажете ви ? але уявіть- поки міста не існує - корупцію міста Бахмут ніхто перемогти так і не зміг
показать весь комментарий
28.10.2024 21:07 Ответить
Ахах, це смішно. А ви думали ті чиновники підуть працювати чи на фронт?
показать весь комментарий
28.10.2024 21:31 Ответить
прокурорська кліка формувалась разом зі злочинною в 90.х роках. Колишні банщики, таксисти, повії, новчались за кошт своїх роботодавців на юристів і потім працювали на своїх хазяїв. І працюють. Вони, як і злочинці, окрема каста в Україні. Серед тих законників не можна знайти жодного, хто є чесним, або дотримується того ж закону. Вони стоять на захисті інтересів тих, хто дав їм доступ до корита з щедрого плеча. Потрібно валити той олігархат , злочинний, кацапський, зросійщений. Тоді звалиться за ним вся судова система, бо це їхні собаки. Як і депутати, між тим.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:30 Ответить
Ви неточні щодо часу формування цієї прокурорської бандоти. Вони зараз мають віку 35-45 років, тобто в 90-х роках їм було по 5-10. Вони як паразити на тілі народу сформувались в ******** Україні, значить для цього мали всі належні умови.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:44 Ответить
читайте чорним по білому. Написано- формувалась. Ці місця заблочені навіки. мамка суддя- синочок прокурор; папка злочинець, петька- олігарх.От за таким принципом. Чи ви думаєте, що це десь обривається в передавальному механізмі? І все це формувалось ще саме в 90 роки. І все приперло до нас з росії, з совка. Тому потрібні ріки крові, щоб все це знищити.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:08 Ответить
з язика зняли...чиста правда.
показать весь комментарий
29.10.2024 08:28 Ответить
Тим не менш. Багато хто з українців тоді, у 90-х, переплутав отриману незалежність країни, її честь і суверенітет із незалежністю від московського прокурора.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:31 Ответить
нічого ви не знаєте, помітно. Вся гидота, включно з олігархами, та їхніми "повіями" приперла з росії. Якби ми в 90х роках повністю відокремились від росії, за прикладом Балтії, то вже давно б забули, що таке та росія із тваринами, які там живуть. Вся ця ницість в Україні творилась рука об руку з росією.Тому росія- це глобальне зло.Там, куди приходять представники цього кубла, твориться беззаконня. росія повинна бути виригнута планетою.. Іншого виходу у цього світу немає.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:58 Ответить
Хто б сумнівався це в той час коли 70% Донецької області під окупацією ,думаю багато з тих прокурорів "інвалідів" живуть в Донецьку а тут така шара.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:41 Ответить
Як взагалі інваліди можуть працювати прокурорами?
Без ніг, без рук, без очей, без вух? Лишить їх прокурорських зарплат пенсій і бонусів. Хай сидять вдома на українську інвалідну субсидію.
Вони є самі заявили свою непридатність до праці !
показать весь комментарий
28.10.2024 21:54 Ответить
Українці отримали в 91-му найбільше ВВП серед усіх республік, більше ніж у Польщі, і за 30 років спустились до рівня Африки, бо все що робили весь час - це розкрадали самі себе.
Війна лише збільшила розкрадання, хоча був шанс скористатись військовим станом та рубити руки до плеча.
Самі себе закопуєм...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:38 Ответить
всі, хто розкрадав, розмовляють росмовою. Знайдіть в Україні хоч одного олігарха, ноги якого б не росли з росії.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:09 Ответить
Порадив би доречі перевірити всі їхні родини. Навіть онуків, бо виявиться що половину з остіанніх понароджувалося з пороками совісті і серця...
І всі вони, холера, християнами називаються, до церкви ходять, христини влаштовують, кумів в слідчих органах заводять.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:02 Ответить
Але скажіть всеж таки що війна є прозріння!
Хто би без війни знав всі ці "непорозуміння" і то те що тільки вилізло! А що там на глибині?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:10 Ответить
 
 