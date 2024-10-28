25 прокуроров Донецкой облпрокуратуры получают пенсии как лица с инвалидностью. ДОКУМЕНТ
В органах прокуратуры Донецкой области работают 25 прокуроров, имеющих инвалидность.
Об этом говорится в ответе областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
"По имеющимся данным, 25 прокуроров получают пенсию как лица с инвалидностью", - говорится в документе.
Также сообщается, что случаи получения работниками Донецкой облпрокуратуры инвалидности 2 группы на основании решения суда, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, отсутствуют.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
Прокурори, прокурори, прокурори...
Без ніг, без рук, без очей, без вух? Лишить їх прокурорських зарплат пенсій і бонусів. Хай сидять вдома на українську інвалідну субсидію.
Вони є самі заявили свою непридатність до праці !
Війна лише збільшила розкрадання, хоча був шанс скористатись військовим станом та рубити руки до плеча.
Самі себе закопуєм...
І всі вони, холера, християнами називаються, до церкви ходять, христини влаштовують, кумів в слідчих органах заводять.
Хто би без війни знав всі ці "непорозуміння" і то те що тільки вилізло! А що там на глибині?