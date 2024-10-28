УКР
25 прокурорів Донецької облпрокуратури отримують пенсії як особи з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Донецька обласна прокуратура

В органах прокуратури Донецької області працюють 25 прокурорів, які мають інвалідність.

Про це ідеться у відповіді обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявними даними, 25 прокурорів отримують пенсію як особи з інвалідністю", - ідеться у документі.

Також повідомляється, що випадки отримання працівниками Донецької облпрокуратури інвалідності 2 групи на підставі рішення суду, у зв'язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві, відсутні.

прокуратура

Також читайте: В органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники. ДОКУМЕНТ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Читайте також: Шість керівників прокуратур написали заяви на звільнення, вони отримували підвищені пенсії, - Костін

Автор: 

прокуратура (3751) прокурор (649) Донецька область (9643) інвалідність (298)
Топ коментарі
+11
конвеєр національної небезпеки
показати весь коментар
28.10.2024 20:32 Відповісти
+8
Прокуратура це якийсь інвалідний притулок. У них на поршах сіквоях на задньому склі знак інвалід за кермом. А їх діти за кордоном в інвалідних колясках по ресторанам мордуються.
показати весь коментар
28.10.2024 20:38 Відповісти
+7

Прокурори, прокурори, прокурори...
показати весь коментар
28.10.2024 20:31 Відповісти
Прокурори, прокурори, прокурори...
показати весь коментар
28.10.2024 20:31 Відповісти
конвеєр національної небезпеки
показати весь коментар
28.10.2024 20:32 Відповісти
А це вже реально ржачно! Тобто сама небезпечна професія в Україні- це прокурор!)))))
показати весь коментар
28.10.2024 20:33 Відповісти
яка така Донецька область?
показати весь коментар
28.10.2024 20:36 Відповісти
На південному заході та заході область межує з Дніпропетровською та Запорізькою областями України, на північному заході - з Харківською областю України, на північному сході - з Луганською областю України, на південному сході - з Ростовською областю Росії, а з півдня омивається Азовським морем.
показати весь коментар
28.10.2024 20:50 Відповісти
Та, котру українська влада майже просрала. Та не тільки Донецьку, на жаль...
показати весь коментар
28.10.2024 21:04 Відповісти
Прокуратура це якийсь інвалідний притулок. У них на поршах сіквоях на задньому склі знак інвалід за кермом. А їх діти за кордоном в інвалідних колясках по ресторанам мордуються.
показати весь коментар
28.10.2024 20:38 Відповісти
Злочинна організація яка у військовий час є насосом для бюджету.
показати весь коментар
28.10.2024 20:44 Відповісти
Це за "наявними даними", а якщо реально?
показати весь коментар
28.10.2024 20:46 Відповісти
це друга група інвалідності! а є ще 3-я, яку, я так розумію, своїм людям роздають як квіти на свято
показати весь коментар
28.10.2024 20:49 Відповісти
Та не трогайте хоть даунбаских! Там все по 1 списку---шУхтёры-водолазы! Кстати, кто не знает, так развеселю. При совке в 35 лет уходили на пенсуху водолазы с определённым временем на погружения конечно, и для стёба---хрен поверите, акробаты цирка, но не ковёрные, а те кто под куполом работали. Конечно таких в целом было не много. Ещё рано уходили глухонемые. На 5 лет раньше. Как они делали. Шли на производство в литейку или кузню по 1 списку, и после 10 лет могли уйти в 50 лет+ 5 лет за глухоту. Уходили в 45 с неплохой тогда пенсией. И по элкектричкам шлялись хлам продавая, менты не сильно трогали, мол инвалиды. Рубчик ментам каждый давал за проход. Игральные карты с голыми бабами продавали, ходовой был товар. Но эти прокуроры уделали общество сильно. Ведь это национальный позор по сути дела наш!
показати весь коментар
28.10.2024 20:58 Відповісти
Зеленим шмарклям тре прийняти закон, котрий заборонить людям без інвалідності займати прокурорські посади. Тоді усе буде чікі-пікі!
показати весь коментар
28.10.2024 21:00 Відповісти
аля Бахмутводоканал,який в цьому році купив 3 автобуса Мерседес на 10лямів ...а як так -скажете ви ? але уявіть- поки міста не існує - корупцію міста Бахмут ніхто перемогти так і не зміг
показати весь коментар
28.10.2024 21:07 Відповісти
Ахах, це смішно. А ви думали ті чиновники підуть працювати чи на фронт?
показати весь коментар
28.10.2024 21:31 Відповісти
прокурорська кліка формувалась разом зі злочинною в 90.х роках. Колишні банщики, таксисти, повії, новчались за кошт своїх роботодавців на юристів і потім працювали на своїх хазяїв. І працюють. Вони, як і злочинці, окрема каста в Україні. Серед тих законників не можна знайти жодного, хто є чесним, або дотримується того ж закону. Вони стоять на захисті інтересів тих, хто дав їм доступ до корита з щедрого плеча. Потрібно валити той олігархат , злочинний, кацапський, зросійщений. Тоді звалиться за ним вся судова система, бо це їхні собаки. Як і депутати, між тим.
показати весь коментар
28.10.2024 21:30 Відповісти
Ви неточні щодо часу формування цієї прокурорської бандоти. Вони зараз мають віку 35-45 років, тобто в 90-х роках їм було по 5-10. Вони як паразити на тілі народу сформувались в ******** Україні, значить для цього мали всі належні умови.
показати весь коментар
28.10.2024 21:44 Відповісти
читайте чорним по білому. Написано- формувалась. Ці місця заблочені навіки. мамка суддя- синочок прокурор; папка злочинець, петька- олігарх.От за таким принципом. Чи ви думаєте, що це десь обривається в передавальному механізмі? І все це формувалось ще саме в 90 роки. І все приперло до нас з росії, з совка. Тому потрібні ріки крові, щоб все це знищити.
показати весь коментар
29.10.2024 07:08 Відповісти
з язика зняли...чиста правда.
показати весь коментар
29.10.2024 08:28 Відповісти
Тим не менш. Багато хто з українців тоді, у 90-х, переплутав отриману незалежність країни, її честь і суверенітет із незалежністю від московського прокурора.
показати весь коментар
29.10.2024 09:31 Відповісти
нічого ви не знаєте, помітно. Вся гидота, включно з олігархами, та їхніми "повіями" приперла з росії. Якби ми в 90х роках повністю відокремились від росії, за прикладом Балтії, то вже давно б забули, що таке та росія із тваринами, які там живуть. Вся ця ницість в Україні творилась рука об руку з росією.Тому росія- це глобальне зло.Там, куди приходять представники цього кубла, твориться беззаконня. росія повинна бути виригнута планетою.. Іншого виходу у цього світу немає.
показати весь коментар
29.10.2024 09:58 Відповісти
Хто б сумнівався це в той час коли 70% Донецької області під окупацією ,думаю багато з тих прокурорів "інвалідів" живуть в Донецьку а тут така шара.
показати весь коментар
28.10.2024 21:41 Відповісти
Як взагалі інваліди можуть працювати прокурорами?
Без ніг, без рук, без очей, без вух? Лишить їх прокурорських зарплат пенсій і бонусів. Хай сидять вдома на українську інвалідну субсидію.
Вони є самі заявили свою непридатність до праці !
показати весь коментар
28.10.2024 21:54 Відповісти
Українці отримали в 91-му найбільше ВВП серед усіх республік, більше ніж у Польщі, і за 30 років спустились до рівня Африки, бо все що робили весь час - це розкрадали самі себе.
Війна лише збільшила розкрадання, хоча був шанс скористатись військовим станом та рубити руки до плеча.
Самі себе закопуєм...
показати весь коментар
28.10.2024 22:38 Відповісти
всі, хто розкрадав, розмовляють росмовою. Знайдіть в Україні хоч одного олігарха, ноги якого б не росли з росії.
показати весь коментар
29.10.2024 07:09 Відповісти
Порадив би доречі перевірити всі їхні родини. Навіть онуків, бо виявиться що половину з остіанніх понароджувалося з пороками совісті і серця...
І всі вони, холера, християнами називаються, до церкви ходять, христини влаштовують, кумів в слідчих органах заводять.
показати весь коментар
28.10.2024 23:02 Відповісти
Але скажіть всеж таки що війна є прозріння!
Хто би без війни знав всі ці "непорозуміння" і то те що тільки вилізло! А що там на глибині?
показати весь коментар
28.10.2024 23:10 Відповісти
 
 