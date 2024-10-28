25 прокурорів Донецької облпрокуратури отримують пенсії як особи з інвалідністю. ДОКУМЕНТ
В органах прокуратури Донецької області працюють 25 прокурорів, які мають інвалідність.
Про це ідеться у відповіді обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За наявними даними, 25 прокурорів отримують пенсію як особи з інвалідністю", - ідеться у документі.
Також повідомляється, що випадки отримання працівниками Донецької облпрокуратури інвалідності 2 групи на підставі рішення суду, у зв'язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві, відсутні.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прокурори, прокурори, прокурори...
Без ніг, без рук, без очей, без вух? Лишить їх прокурорських зарплат пенсій і бонусів. Хай сидять вдома на українську інвалідну субсидію.
Вони є самі заявили свою непридатність до праці !
Війна лише збільшила розкрадання, хоча був шанс скористатись військовим станом та рубити руки до плеча.
Самі себе закопуєм...
І всі вони, холера, християнами називаються, до церкви ходять, христини влаштовують, кумів в слідчих органах заводять.
Хто би без війни знав всі ці "непорозуміння" і то те що тільки вилізло! А що там на глибині?