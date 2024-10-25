Шість керівників прокуратур написали заяви на звільнення, вони отримували підвищені пенсії, - Костін

П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, який цього тижня також подав у відставку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви про звільнення написали керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Всі вони, як зазначив Костін, отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

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"Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат", - зазначив Костін.

Крім цього, 25 жовтня в Офісі Генпрокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії, яка відбиратиме кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних і окружних прокуратурах.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", - розповів генпрокурор.

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Також Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи.

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

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