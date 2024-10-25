Шість керівників прокуратур написали заяви на звільнення, вони отримували підвищені пенсії, - Костін
П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, який цього тижня також подав у відставку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, заяви про звільнення написали керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Всі вони, як зазначив Костін, отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.
"Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат", - зазначив Костін.
Крім цього, 25 жовтня в Офісі Генпрокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії, яка відбиратиме кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних і окружних прокуратурах.
"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", - розповів генпрокурор.
Також Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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Що за звільнення? Всіх в обезяник, параші мити.
Ну расскажите как прокурора привязать к подделке документов?
Там украденный бланк и липовая печать? Поддельная подпись? Отсутствует протокол решения МСЕК?
Спитай як це робиться у тих самих прокурорів- інвалідів.
У один кабінет хабарника з МСЕК, у інший інваліда.
Через годину буде два свідчення одне від МСЕК, що його примушували надати інвалідність.
А друге зізнання, що МСЕК сам запропонував незаконно одержати інвалідність.
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Просто хочуть тихенько все спусити на тормозах. Хіба це не зрозуміло??
Можно легко проследить что в медицинской карте отмечен больничный, а пациент рубил бабло на работе и в 8:30 сдал анализ.
Что все врачи ноют за писанину. Она (писанина) при желании позволяет разоблачить подлог.
В кожній ваді/дефекті є систематичні симптоми, тому і робиться доволі часті профілактичні заходи/рецепти/ процедури/протипоказання. Інсценування симптомів це доволі тяжка та кропітка справа.
До того ж не на один день.
Не може чоловік бути інвалідом без симптомів. А це вже поле для доказу в зговорі/спільному шахрайсьві. І там вже робити цілевказання на спосіб ведення життя, харчування, фізичні можливості.
Це не безнадійні випадки, чи буде це хтось капати питання риторичне.
В Британии это возможно?
Гидко дивитись.
Пишить далі свої дурниці.
Докажут что писали под принуждением? Или это подделка.
Це 40% від загально складу діючих суддів!!
Середній вік суддів інвалідів 37 років.
Дві особи стали в 22 році, всі інші з 2015 по 2021 рік.
Чи буде РНБО з цього приводу, а також публікація про це на цензорі?
В мене питання : чому ні у кого це викликає цікавості і немає жодного розголосу?
Не сає замовлення?
Просто немає таких норм. Взагалі. Навпаки - конституція напряму гарантує "незменшення".
Эти выплаты возвращаются как средства полученные незаконным путем или с использованием поддельных документов.
Але коли мамка - начальниця МСЄК, синочок - начальник обласного ПФУ, а кум - зам.прокурора області, то якось функції, які ПФУ/МСЄК/Прокуратура повинні виконувати - перестають працювати для будь-кого, окрім мамки-синочка-кума.