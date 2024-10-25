Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин
Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который на этой неделе также подал в отставку, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заявления об увольнении написали руководители Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Все они, как отметил Костин, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.
"Продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат", - отметил Костин.
Кроме этого, 25 октября в Офисе Генпрокурора состоялось первое заседание независимой Комиссии, которая будет отбирать кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.
"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", - рассказал генпрокурор.
Также Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы.
Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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Що за звільнення? Всіх в обезяник, параші мити.
Ну расскажите как прокурора привязать к подделке документов?
Там украденный бланк и липовая печать? Поддельная подпись? Отсутствует протокол решения МСЕК?
Спитай як це робиться у тих самих прокурорів- інвалідів.
У один кабінет хабарника з МСЕК, у інший інваліда.
Через годину буде два свідчення одне від МСЕК, що його примушували надати інвалідність.
А друге зізнання, що МСЕК сам запропонував незаконно одержати інвалідність.
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Просто хочуть тихенько все спусити на тормозах. Хіба це не зрозуміло??
Можно легко проследить что в медицинской карте отмечен больничный, а пациент рубил бабло на работе и в 8:30 сдал анализ.
Что все врачи ноют за писанину. Она (писанина) при желании позволяет разоблачить подлог.
В кожній ваді/дефекті є систематичні симптоми, тому і робиться доволі часті профілактичні заходи/рецепти/ процедури/протипоказання. Інсценування симптомів це доволі тяжка та кропітка справа.
До того ж не на один день.
Не може чоловік бути інвалідом без симптомів. А це вже поле для доказу в зговорі/спільному шахрайсьві. І там вже робити цілевказання на спосіб ведення життя, харчування, фізичні можливості.
Це не безнадійні випадки, чи буде це хтось капати питання риторичне.
В Британии это возможно?
Гидко дивитись.
Пишить далі свої дурниці.
Докажут что писали под принуждением? Или это подделка.
Це 40% від загально складу діючих суддів!!
Середній вік суддів інвалідів 37 років.
Дві особи стали в 22 році, всі інші з 2015 по 2021 рік.
Чи буде РНБО з цього приводу, а також публікація про це на цензорі?
В мене питання : чому ні у кого це викликає цікавості і немає жодного розголосу?
Не сає замовлення?
Просто немає таких норм. Взагалі. Навпаки - конституція напряму гарантує "незменшення".
Эти выплаты возвращаются как средства полученные незаконным путем или с использованием поддельных документов.
Але коли мамка - начальниця МСЄК, синочок - начальник обласного ПФУ, а кум - зам.прокурора області, то якось функції, які ПФУ/МСЄК/Прокуратура повинні виконувати - перестають працювати для будь-кого, окрім мамки-синочка-кума.