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Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

шість керівників обласних і спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення

Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который на этой неделе также подал в отставку, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления об увольнении написали руководители Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Все они, как отметил Костин, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.

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"Продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат", - отметил Костин.

Кроме этого, 25 октября в Офисе Генпрокурора состоялось первое заседание независимой Комиссии, которая будет отбирать кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", - рассказал генпрокурор.

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Также Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы.

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

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Автор: 

пенсия (2162) увольнение (2686) прокурор (1132) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+27
Де кримінальна відповідальність. Підробка документів, зловживання службовим становищем? Огов.
Що за звільнення? Всіх в обезяник, параші мити.
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25.10.2024 20:35 Ответить
+23
То есть, они нарушили закон? Мошенничество в составе организованной группы. Тогда должны быть уголовные дела. А если не нарушили, тогда чего уволились?
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25.10.2024 20:34 Ответить
+13
поновляться через пів року, зі всіма компенсаціями!
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25.10.2024 20:37 Ответить
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То есть, они нарушили закон? Мошенничество в составе организованной группы. Тогда должны быть уголовные дела. А если не нарушили, тогда чего уволились?
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25.10.2024 20:34 Ответить
Уволились не за то шо нарушили закон, бо работали за мизер на один откат, а за то , шо попались, або и за жадность в отношении главного отката.
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25.10.2024 20:47 Ответить
Щоб по статті не звільнили, почєкайте вони ще виплати при звільненні отримають як хероъ.
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25.10.2024 20:56 Ответить
ворон ворону око не виклюне (прокурор прокурору)...
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25.10.2024 21:18 Ответить
Де кримінальна відповідальність. Підробка документів, зловживання службовим становищем? Огов.
Що за звільнення? Всіх в обезяник, параші мити.
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25.10.2024 20:35 Ответить
іщітє країну з президентом-юріздом іншого ВИШу, ніж криворізький
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25.10.2024 20:48 Ответить
Как я люблю с юристами общаться.
Ну расскажите как прокурора привязать к подделке документов?
Там украденный бланк и липовая печать? Поддельная подпись? Отсутствует протокол решения МСЕК?
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25.10.2024 21:12 Ответить
Підтримую. Ось відповідь прокурора. Я звернувся до лікарів, я в цій справі не спеціаліст, вони сказали що я інвалід, я не міг це перевірити, тому що ще раз повторюю - я не спеціаліст в медицині. Отримавши рішення МСЕК я звернувся до пенсійного фонду згідно чинного законодавства. Яка моя вина, чи мені як прокурору заборонено звертатися до медиків?
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25.10.2024 21:21 Ответить
Обачу спеціалісти підтягнулися ))))))))

Спитай як це робиться у тих самих прокурорів- інвалідів.
У один кабінет хабарника з МСЕК, у інший інваліда.
Через годину буде два свідчення одне від МСЕК, що його примушували надати інвалідність.
А друге зізнання, що МСЕК сам запропонував незаконно одержати інвалідність.
--
Просто хочуть тихенько все спусити на тормозах. Хіба це не зрозуміло??
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25.10.2024 22:50 Ответить
У коментах не звертають увагу на суттєвий нюанс. Пенсія призначається у звязку з втратою працездатності. 3 група - до 30 відсотків, 2 група-до 60. А перша до 80. А Луценко,Рябошапка,Костін закривали очі, що частина прокурорів фізично не повносправні і платили заробітну плату за повний робочий день, з чергуваннями та т.д інвалідам. Шас вкручують, що нема закону про приведення до свідомості цих інвалідів. Простий спосіб. Раз втратив працездатнісь на 60 відсотків, то переведіть прокурорів на неповний робочий день, 40 відсотків окладу. А не погоджується, звільняйте.
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26.10.2024 02:04 Ответить
Нет. Тут вы неправы. Получение инвалидности это не больничный выписать. Там врачи подставляются конкретно. Там прокурор замазывается. Нужно раз 10 ходить к врачу на прием, несколько лет проходить лечение. Пройти операцию (для второй группы обязательно) пройти комиссию. На чем все врачи палятся сдать сотни анализов. Никогда пациент это не делает.
Можно легко проследить что в медицинской карте отмечен больничный, а пациент рубил бабло на работе и в 8:30 сдал анализ.
Что все врачи ноют за писанину. Она (писанина) при желании позволяет разоблачить подлог.
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26.10.2024 06:58 Ответить
Ви так пишете, бо не знаєте процедуру призначення інвалідності. Це вкрай ускладнена і тривала річ. І якщо МСЕК її порушила, тобто фальсифікувала людині інвалідність, то це легко встановлюється. Тому зараз вкрай важливо запобігти масовим підпалам архивів МСЕК.
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26.10.2024 07:40 Ответить
Дуже просто.
В кожній ваді/дефекті є систематичні симптоми, тому і робиться доволі часті профілактичні заходи/рецепти/ процедури/протипоказання. Інсценування симптомів це доволі тяжка та кропітка справа.
До того ж не на один день.
Не може чоловік бути інвалідом без симптомів. А це вже поле для доказу в зговорі/спільному шахрайсьві. І там вже робити цілевказання на спосіб ведення життя, харчування, фізичні можливості.
Це не безнадійні випадки, чи буде це хтось капати питання риторичне.
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26.10.2024 00:19 Ответить
Я с вами полностью согласен. Со стороны прокурора это (затрудняюсь сформулировать) но только не подделка документов.
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26.10.2024 07:02 Ответить
Й не кажіть...... "покарання сурове" - звільнення..... а через рік два ще дивіться поновилися через "суд" з виплатами за "вимушений прогул".....
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25.10.2024 22:01 Ответить
Из статьи прокуроры ушли по собственному. Через рік - два они заявляют что желание пропало, поэтому платите бабло и вертайте меня взад?
В Британии это возможно?
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26.10.2024 07:06 Ответить
Дорофеев Сергей навіщо Ви людям пишете оцим язиком кацапських огидних нелюдей?!
Гидко дивитись.
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26.10.2024 10:09 Ответить
Звиняйте більше вас не потурбую.
Пишить далі свої дурниці.
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26.10.2024 12:58 Ответить
Дорофєєв дурниці пишете Ви.
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26.10.2024 18:11 Ответить
поновляться через пів року, зі всіма компенсаціями!
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25.10.2024 20:37 Ответить
написали заявления об увольнении. Источник:
Докажут что писали под принуждением? Или это подделка.
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26.10.2024 07:09 Ответить
Усі тихенько в ліс, або в сад
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25.10.2024 20:38 Ответить
Це все? З гидкого бульйону(замість того щоб вилити його) зняли лиш ложку піни ї хай далі спокійно булькає смердюче варєво..
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25.10.2024 20:41 Ответить
Заява на звільнення це трюк для лохів - по закону цей підар поновиться на посаді прокурора в любій іншій прокуратурі.. Татаров і послєди портнова мають бути знищені фізично. Все інше - ******* для дебілів.
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25.10.2024 20:43 Ответить
От якби всi звiльненi та об`едналися , та й вказали на единого, кому йшли головнi вiдкати.
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25.10.2024 20:44 Ответить
До ОПы доходили, безвариантно.
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25.10.2024 20:50 Ответить
Выходит шо на подходе к опе, кто-то стал умыкать надбання опы.
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25.10.2024 20:55 Ответить
sure, истина - в каком-то офшоре, типо, кто-то карколомно нагрелся на вавыном потоке.
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25.10.2024 20:58 Ответить
А в тюрьму?
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25.10.2024 20:44 Ответить
Міняєте старих хапуг на нових?
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25.10.2024 20:44 Ответить
Нові , це їх діти . Ви зверніть увагу , у лікарів діти лікарі , у поліцейських-поліцейські , у прокурорів-прокурори , адвокатів-адвокати , так всюди по всій Україні родинні клани , які присмокталися до ..а не по хисту , таланту .
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25.10.2024 20:54 Ответить
Кажуть що в прокуратурі як і в РПЦ МП узаконене одностатеві зв'язки !
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25.10.2024 20:49 Ответить
Значит так можно - нах*рачить миллионы и тихонько уйти в лесок?
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25.10.2024 20:49 Ответить
Повальные увольнения. А это же общий "бизнес". Интересно, кто ваве перешел дорогу, возомнил себя равным?
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25.10.2024 20:52 Ответить
Про що вони заяви написали? Про звільнення з адміністративних посад? Так у прокуратурі біля годівниці вони все одно залишаються. Кому він сцить у вічі?
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25.10.2024 20:57 Ответить
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25.10.2024 21:03 Ответить
Сказали - пишіть заяви, і нічого вам не буде.

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25.10.2024 21:05 Ответить
І талони на посилене харчування.
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25.10.2024 21:06 Ответить
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25.10.2024 21:06 Ответить
Як це на звільнення??? А кримінальни справи де??? Чи може ви ще цих підарів до границі супроводите???
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25.10.2024 21:08 Ответить
Все верно, в Италии своих нищебродов вистачае.
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25.10.2024 21:17 Ответить
Вони крали у великих рзмірах з бюджету України і просто звільнились???!!!
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25.10.2024 21:23 Ответить
так Костин ушел или нет???
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25.10.2024 21:23 Ответить
Прикопує прокуратуру
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26.10.2024 00:45 Ответить
українська влада - мафіозне лайно
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25.10.2024 21:52 Ответить
Це не мафія. Це "суспільний договір". Який заключається в тому, що якщо ти "дістався кормушки" - то жери в 3 горла, не зважаючи ні на що - ніяких механізмів реально тебе покарати за корупцію, крадівництво тощо - найдійних просто не існує в законі і карному кодексі.
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26.10.2024 01:18 Ответить
Це буде жах, як ми дізнаємось, кого призначив на ці посади "новий Генпрокурор"😡
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25.10.2024 22:47 Ответить
В Хмельницькій області 38 суддів отримує пенсію по інвалідності.
Це 40% від загально складу діючих суддів!!

Середній вік суддів інвалідів 37 років.
Дві особи стали в 22 році, всі інші з 2015 по 2021 рік.

Чи буде РНБО з цього приводу, а також публікація про це на цензорі?

В мене питання : чому ні у кого це викликає цікавості і немає жодного розголосу?

Не сає замовлення?
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26.10.2024 00:43 Ответить
Скажу страшне: в законодавстві України не існує механізмів, за якими б можна було вимагати в тих, кому "неправомірно" були призначені будь-які пенсії, повернення сум виплачених пенсій.

Просто немає таких норм. Взагалі. Навпаки - конституція напряму гарантує "незменшення".
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26.10.2024 01:15 Ответить
Не пугайте. Было бы желание.
Эти выплаты возвращаются как средства полученные незаконным путем или с использованием поддельных документов.
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26.10.2024 07:12 Ответить
Пенсионный фонд обращается в суд о возврате незаконно полученных выплат с.... года.
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26.10.2024 07:14 Ответить
І хто буде доводити незаконність? ПФУ, який в 99 з 100 випадків навіть не намагається довести незаконність таких пенсій? Чи слідчі, які 15-20 років тому пальці виламували в невинних, аби ті взяли на себе вбивства маніака Ткача (нагадую - в 7 різних районах країни слідчі бригади закатували 7 різних невинних чоловіків)? Чи може ще один прокурор "інвалід"?
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26.10.2024 11:03 Ответить
Это не в функциях пенсионного фонда. Если вы принесёте выписку из МСЭКа вам тоже начнут выплачивать пенсию. По моему 2 года. До следующего подтверждения группы инвалидности.
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26.10.2024 12:50 Ответить
В функціях ПФУ розбиратись в поданих документах, дивитись на того хто подає документи та відмовляти у випадку явного підроблення документів. А потім - бути будь-якою стороною в судах щодо позовів, аж до верховного суду, щодо шахрайських вимог призначення пенсій здоровим людям. В них для цього гігантський юридичний департамент, який раніше сидів, наприклад, в десятках тисяч судів та комітетів про банкрутства або стягнення ЄСВ.

Але коли мамка - начальниця МСЄК, синочок - начальник обласного ПФУ, а кум - зам.прокурора області, то якось функції, які ПФУ/МСЄК/Прокуратура повинні виконувати - перестають працювати для будь-кого, окрім мамки-синочка-кума.
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26.10.2024 18:45 Ответить
В придуркуватому місці важко когось чимось здивувати.
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26.10.2024 04:47 Ответить
.... все чисто, накосили грошенят і пішли тихо.
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26.10.2024 07:56 Ответить
Та цей костін така сама худоба як і його прокурори...
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06.02.2025 22:37 Ответить
 
 