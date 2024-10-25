Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который на этой неделе также подал в отставку, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления об увольнении написали руководители Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Все они, как отметил Костин, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.

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"Продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат", - отметил Костин.

Кроме этого, 25 октября в Офисе Генпрокурора состоялось первое заседание независимой Комиссии, которая будет отбирать кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", - рассказал генпрокурор.

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Также Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы.

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

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