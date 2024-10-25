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В органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника. ДОКУМЕНТ

Херсонської обласної прокуратури

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что пенсию по инвалидности получают 1 прокурор и 1 государственный служащий.

Об этом говорится в ответе Херсонской областной прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ относительно количества сотрудников Херсонской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.

"Сообщаем, что по состоянию на 24.10.2024 в органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника: 1 прокурор и 1 государственный служащий", - указано в письме.

Пенсія по інвалідності в прокурорів Херсонської обласної прокуратури

Также в прокуратуре отметили, что инвалидность II группы на основании решений судов в связи с несчастными случаями на производстве работникам прокуратуры не устанавливалась.

Также смотрите: СНБО о МСЭК и прокурорах "с инвалидностью" | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Автор: 

прокурор (1132) инвалидность (176) Херсонская область (4898)


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Топ комментарии
+4
Від чого у них взагалі інвалідність береться? Від тяжкого стакана віскаря?
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25.10.2024 16:10 Ответить
+2
диабетики, например, инсулиновые. обычное дело.
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25.10.2024 16:24 Ответить
+2
і звісно, ніхто, від слова взагалі, з цих хитросраких прокурорів, не буде звільнений!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
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25.10.2024 16:32 Ответить
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Від чого у них взагалі інвалідність береться? Від тяжкого стакана віскаря?
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25.10.2024 16:10 Ответить
Пару томів карних справ впали на голову під час "вивчення справи"
Струс мізків...
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25.10.2024 16:17 Ответить
диабетики, например, инсулиновые. обычное дело.
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25.10.2024 16:24 Ответить
Прокурорам не можна.
Тепер не дай Боже захворів, але прокурор, тавро на лоб «здоровий завжди»!
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25.10.2024 16:28 Ответить
Запасаємось попкорну. Чекаю розділ звіту про інвалідів в Верховній раді і міісцевих радах, а також їх рідних і помічників)

Невже це приховають від.народу?
І будь ласка, табличку с кількістю пенсіонерів в раді з розміром пенсії і зарплати, так само і по їх 4000 помічників!!!

Дужеееееееее чекаю звіту про святих апостолів ради!!!
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25.10.2024 16:26 Ответить
Легко.
В 14-ом мне пел нашоптывал начальник из сыскной работник донецкой прокуратуры. В марте 14-го в Донецкой прокуратуре провели люстрацию. Обнаружили одного оборотня пенсионного возраста. С позором отправили на пенсию, и отчитались в Киев.
В Донецкой областной прокуратуре с коррупцией покончено. У нас все в порядке.
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25.10.2024 16:38 Ответить
Та в місцевих радах інваліди не страшні. Бо інвалід прокурор отримує пенсію в розмірі 60 відсотків своєї зарплати, яка підвищується з кожним підвищенням зарплати. А депутати місцевих зарплату у тих радах не отримують.
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25.10.2024 16:56 Ответить
Ого, Марта, оце так ви бабахнули!

Тобто якщо купив інвалідність, але не прокурор то це навіть класно?!

А можна написати і по іншому, поясо в закон, можна навіть в Конституцію, всього три статі:
- тільки прокурор винен у всіх злочинах в Україні.
- прокурор має бути завжди здоровим.
- хворий прокурор - не людина.
- прокурору нічого не можна. Статус прокурора = ізгой.

Я бачу ви здатні ще додати купу до цього списку, давайте і нехай вас сором не стримує!
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25.10.2024 18:38 Ответить
і звісно, ніхто, від слова взагалі, з цих хитросраких прокурорів, не буде звільнений!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
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25.10.2024 16:32 Ответить
А що робити тим хто має право на інвалідність?
Але були принижені не обгрунтовано?
Радите піти в суд, чи нехай подякують що живі?
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25.10.2024 18:40 Ответить
а навіщо, ви мене це питаєте?
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25.10.2024 18:46 Ответить
Я розгледіла в вас великій потенціал стати прокурором або одразу с судею. Жодне знання законів зараз в плюс.
Саме тому і раджусь з вами.
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25.10.2024 18:50 Ответить
ааа...
тоді інша справа.
як що у вас, нема родича або кума прокурора інваліда пенсіонера, то вам не світить місце під сонцем.
ви нікому не цікаві. виживайте як вдасться.
дивно, що ви цього до сих пір не знаєте.
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25.10.2024 19:00 Ответить
А якщо родич барига і депутат, крадій і грабіжник та ще і не інвалід, або член мсек або громадський діяч під.дахом міжнародних грантів?
Ото малина 24/7 та 365 днів.

Пропоную таки вам особисто завоювати місце під тим сонцем яке ви так тепло описали. Йдіть в судді і прокурори там як раз конкурс в грудні. Як нефвг робити у вас все вийде.
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25.10.2024 19:58 Ответить
Що з НАЙБЛИЖЧИМИ РОДИЧАМИ?!
Бо схема "доглядаючий за інвалідом" не менш популярна!
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25.10.2024 16:33 Ответить
У них інвалідність від тяжких душевних страждань: Брати чи не брати, достатньо чи ні, як там діти в задрипаному Лондоні чи Монако, скільки везти до столиці, чи я не ніщеброд по зрівнянні з колегами, садити чи не садити ВЛК за не саму круту інвалідність.
А там ще якісь ветерани ВСУ скаргами дістають, не дають спокійно жити.....
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25.10.2024 16:35 Ответить
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25.10.2024 16:40 Ответить
А є інформація скільки в Херсонській області під час окупації перейшли на бік кідарів, може тому залишилося так мало, а може дійсно сумлінні співробітники, хоча на превеликий жаль теж беруть сумніви, така аграрна область, хапуги навряд чи відмовилися від лакомого шматка.
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25.10.2024 17:14 Ответить
 
 