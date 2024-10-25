В органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника. ДОКУМЕНТ

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что пенсию по инвалидности получают 1 прокурор и 1 государственный служащий.

Об этом говорится в ответе Херсонской областной прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ относительно количества сотрудников Херсонской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.

"Сообщаем, что по состоянию на 24.10.2024 в органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника: 1 прокурор и 1 государственный служащий", - указано в письме.

Также в прокуратуре отметили, что инвалидность II группы на основании решений судов в связи с несчастными случаями на производстве работникам прокуратуры не устанавливалась.

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Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.