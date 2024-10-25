В органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника. ДОКУМЕНТ
В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что пенсию по инвалидности получают 1 прокурор и 1 государственный служащий.
Об этом говорится в ответе Херсонской областной прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ относительно количества сотрудников Херсонской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.
"Сообщаем, что по состоянию на 24.10.2024 в органах Херсонской областной прокуратуры пенсию по инвалидности получают 2 работника: 1 прокурор и 1 государственный служащий", - указано в письме.
Также в прокуратуре отметили, что инвалидность II группы на основании решений судов в связи с несчастными случаями на производстве работникам прокуратуры не устанавливалась.
Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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Струс мізків...
Тепер не дай Боже захворів, але прокурор, тавро на лоб «здоровий завжди»!
Невже це приховають від.народу?
І будь ласка, табличку с кількістю пенсіонерів в раді з розміром пенсії і зарплати, так само і по їх 4000 помічників!!!
Дужеееееееее чекаю звіту про святих апостолів ради!!!
В 14-ом мне пел нашоптывал
начальник из сыскнойработник донецкой прокуратуры. В марте 14-го в Донецкой прокуратуре провели люстрацию. Обнаружили одного оборотня пенсионного возраста. С позором отправили на пенсию, и отчитались в Киев.
В Донецкой областной прокуратуре с коррупцией покончено. У нас все в порядке.
Тобто якщо купив інвалідність, але не прокурор то це навіть класно?!
А можна написати і по іншому, поясо в закон, можна навіть в Конституцію, всього три статі:
- тільки прокурор винен у всіх злочинах в Україні.
- прокурор має бути завжди здоровим.
- хворий прокурор - не людина.
- прокурору нічого не можна. Статус прокурора = ізгой.
Я бачу ви здатні ще додати купу до цього списку, давайте і нехай вас сором не стримує!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
Але були принижені не обгрунтовано?
Радите піти в суд, чи нехай подякують що живі?
Саме тому і раджусь з вами.
тоді інша справа.
як що у вас, нема родича або кума прокурора інваліда пенсіонера, то вам не світить місце під сонцем.
ви нікому не цікаві. виживайте як вдасться.
дивно, що ви цього до сих пір не знаєте.
Ото малина 24/7 та 365 днів.
Пропоную таки вам особисто завоювати місце під тим сонцем яке ви так тепло описали. Йдіть в судді і прокурори там як раз конкурс в грудні. Як нефвг робити у вас все вийде.
Бо схема "доглядаючий за інвалідом" не менш популярна!
А там ще якісь ветерани ВСУ скаргами дістають, не дають спокійно жити.....