В органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники. ДОКУМЕНТ
У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що пенсію по інвалідності отримують 1 прокурор і 1 державний службовець.
Про це йдеться у відповіді Херсонської обласної прокуратури на запит Цензор.НЕТ щодо кількості співробітників Херсонської обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності.
"Повідомляємо, що станом на 24.10.2024 в органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники: 1 прокурор і 1 державний службовець", - зазначено в листі.
Також в прокуратурі зазначили, що інвалідність ІІ групи на підставі рішень судів у зв’язку із нещасними випадками на виробництві працівникам прокуратури на встановлювалася.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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Тепер не дай Боже захворів, але прокурор, тавро на лоб «здоровий завжди»!
Невже це приховають від.народу?
І будь ласка, табличку с кількістю пенсіонерів в раді з розміром пенсії і зарплати, так само і по їх 4000 помічників!!!
Дужеееееееее чекаю звіту про святих апостолів ради!!!
В 14-ом мне пел нашоптывал
начальник из сыскнойработник донецкой прокуратуры. В марте 14-го в Донецкой прокуратуре провели люстрацию. Обнаружили одного оборотня пенсионного возраста. С позором отправили на пенсию, и отчитались в Киев.
В Донецкой областной прокуратуре с коррупцией покончено. У нас все в порядке.
Тобто якщо купив інвалідність, але не прокурор то це навіть класно?!
А можна написати і по іншому, поясо в закон, можна навіть в Конституцію, всього три статі:
- тільки прокурор винен у всіх злочинах в Україні.
- прокурор має бути завжди здоровим.
- хворий прокурор - не людина.
- прокурору нічого не можна. Статус прокурора = ізгой.
Я бачу ви здатні ще додати купу до цього списку, давайте і нехай вас сором не стримує!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
Але були принижені не обгрунтовано?
Радите піти в суд, чи нехай подякують що живі?
Саме тому і раджусь з вами.
тоді інша справа.
як що у вас, нема родича або кума прокурора інваліда пенсіонера, то вам не світить місце під сонцем.
ви нікому не цікаві. виживайте як вдасться.
дивно, що ви цього до сих пір не знаєте.
Ото малина 24/7 та 365 днів.
Пропоную таки вам особисто завоювати місце під тим сонцем яке ви так тепло описали. Йдіть в судді і прокурори там як раз конкурс в грудні. Як нефвг робити у вас все вийде.
Бо схема "доглядаючий за інвалідом" не менш популярна!
А там ще якісь ветерани ВСУ скаргами дістають, не дають спокійно жити.....