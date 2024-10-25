В органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники. ДОКУМЕНТ

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що пенсію по інвалідності отримують 1 прокурор і 1 державний службовець.

Про це йдеться у відповіді Херсонської обласної прокуратури на запит Цензор.НЕТ щодо кількості співробітників Херсонської обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності.

"Повідомляємо, що станом на 24.10.2024 в органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники: 1 прокурор і 1 державний службовець", - зазначено в листі.

Також в прокуратурі зазначили, що інвалідність ІІ групи на підставі рішень судів у зв’язку із нещасними випадками на виробництві працівникам прокуратури на встановлювалася.

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Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.