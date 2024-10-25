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В органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники. ДОКУМЕНТ

Херсонської обласної прокуратури

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що пенсію по інвалідності отримують 1 прокурор і 1 державний службовець.

Про це йдеться у відповіді Херсонської обласної прокуратури на запит Цензор.НЕТ щодо кількості співробітників Херсонської обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності.

"Повідомляємо, що станом на 24.10.2024 в органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники: 1 прокурор і 1 державний службовець", - зазначено в листі.

Пенсія по інвалідності в прокурорів Херсонської обласної прокуратури

Також в прокуратурі зазначили, що інвалідність ІІ групи на підставі рішень судів у зв’язку із нещасними випадками на виробництві працівникам прокуратури на встановлювалася.

Також дивіться: РНБО щодо МСЕК та прокурорів "з інвалідністю" | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

прокурор (626) інвалідність (278) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+4
Від чого у них взагалі інвалідність береться? Від тяжкого стакана віскаря?
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25.10.2024 16:10 Відповісти
+2
диабетики, например, инсулиновые. обычное дело.
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25.10.2024 16:24 Відповісти
+2
і звісно, ніхто, від слова взагалі, з цих хитросраких прокурорів, не буде звільнений!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
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25.10.2024 16:32 Відповісти
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Від чого у них взагалі інвалідність береться? Від тяжкого стакана віскаря?
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25.10.2024 16:10 Відповісти
Пару томів карних справ впали на голову під час "вивчення справи"
Струс мізків...
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25.10.2024 16:17 Відповісти
диабетики, например, инсулиновые. обычное дело.
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25.10.2024 16:24 Відповісти
Прокурорам не можна.
Тепер не дай Боже захворів, але прокурор, тавро на лоб «здоровий завжди»!
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25.10.2024 16:28 Відповісти
Запасаємось попкорну. Чекаю розділ звіту про інвалідів в Верховній раді і міісцевих радах, а також їх рідних і помічників)

Невже це приховають від.народу?
І будь ласка, табличку с кількістю пенсіонерів в раді з розміром пенсії і зарплати, так само і по їх 4000 помічників!!!

Дужеееееееее чекаю звіту про святих апостолів ради!!!
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25.10.2024 16:26 Відповісти
Легко.
В 14-ом мне пел нашоптывал начальник из сыскной работник донецкой прокуратуры. В марте 14-го в Донецкой прокуратуре провели люстрацию. Обнаружили одного оборотня пенсионного возраста. С позором отправили на пенсию, и отчитались в Киев.
В Донецкой областной прокуратуре с коррупцией покончено. У нас все в порядке.
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25.10.2024 16:38 Відповісти
Та в місцевих радах інваліди не страшні. Бо інвалід прокурор отримує пенсію в розмірі 60 відсотків своєї зарплати, яка підвищується з кожним підвищенням зарплати. А депутати місцевих зарплату у тих радах не отримують.
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25.10.2024 16:56 Відповісти
Ого, Марта, оце так ви бабахнули!

Тобто якщо купив інвалідність, але не прокурор то це навіть класно?!

А можна написати і по іншому, поясо в закон, можна навіть в Конституцію, всього три статі:
- тільки прокурор винен у всіх злочинах в Україні.
- прокурор має бути завжди здоровим.
- хворий прокурор - не людина.
- прокурору нічого не можна. Статус прокурора = ізгой.

Я бачу ви здатні ще додати купу до цього списку, давайте і нехай вас сором не стримує!
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25.10.2024 18:38 Відповісти
і звісно, ніхто, від слова взагалі, з цих хитросраких прокурорів, не буде звільнений!
наприклад, на пенсію, раз ти вже пенсіонер.
а вже не кажу про покарання, за підробку документів шахрайським методом, посадовою особою в зговорі з групою лиць з нанесенням шкоді державі в особо великих розмірах.
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25.10.2024 16:32 Відповісти
А що робити тим хто має право на інвалідність?
Але були принижені не обгрунтовано?
Радите піти в суд, чи нехай подякують що живі?
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25.10.2024 18:40 Відповісти
а навіщо, ви мене це питаєте?
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25.10.2024 18:46 Відповісти
Я розгледіла в вас великій потенціал стати прокурором або одразу с судею. Жодне знання законів зараз в плюс.
Саме тому і раджусь з вами.
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25.10.2024 18:50 Відповісти
ааа...
тоді інша справа.
як що у вас, нема родича або кума прокурора інваліда пенсіонера, то вам не світить місце під сонцем.
ви нікому не цікаві. виживайте як вдасться.
дивно, що ви цього до сих пір не знаєте.
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25.10.2024 19:00 Відповісти
А якщо родич барига і депутат, крадій і грабіжник та ще і не інвалід, або член мсек або громадський діяч під.дахом міжнародних грантів?
Ото малина 24/7 та 365 днів.

Пропоную таки вам особисто завоювати місце під тим сонцем яке ви так тепло описали. Йдіть в судді і прокурори там як раз конкурс в грудні. Як нефвг робити у вас все вийде.
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25.10.2024 19:58 Відповісти
Що з НАЙБЛИЖЧИМИ РОДИЧАМИ?!
Бо схема "доглядаючий за інвалідом" не менш популярна!
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25.10.2024 16:33 Відповісти
У них інвалідність від тяжких душевних страждань: Брати чи не брати, достатньо чи ні, як там діти в задрипаному Лондоні чи Монако, скільки везти до столиці, чи я не ніщеброд по зрівнянні з колегами, садити чи не садити ВЛК за не саму круту інвалідність.
А там ще якісь ветерани ВСУ скаргами дістають, не дають спокійно жити.....
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25.10.2024 16:35 Відповісти
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25.10.2024 16:40 Відповісти
А є інформація скільки в Херсонській області під час окупації перейшли на бік кідарів, може тому залишилося так мало, а може дійсно сумлінні співробітники, хоча на превеликий жаль теж беруть сумніви, така аграрна область, хапуги навряд чи відмовилися від лакомого шматка.
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25.10.2024 17:14 Відповісти
 
 