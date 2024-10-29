РУС
12 прокуроров получают пенсию по инвалидности в прокуратуре Харьковщины. ДОКУМЕНТ

В органах прокуратуры Харьковщины 12 прокуроров получают пенсию по инвалидности.

Об этом сообщили в ответе на запрос Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры области.

"По состоянию на время рассмотрения запроса пенсию по инвалидности получают 12 прокуроров, 6 государственных служащих, 7 рабочих и работников, выполняющих функции по обслуживанию Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В то же время случаи получения работниками Харьковской областной прокуратуры инвалидности II группы на основании решения суда в связи с установлением факта несчастного случая на производстве отсутствуют.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

пенсия (2165) прокуратура (5074) Харьковщина (5577) инвалидность (193)
Небезпечна робота у прокурорів--як не приб'ють , то покалічать .
Це не жадоба, це фішка така у прокурорів, показник їхнього статусу, а гроші заробляють як і раніше на справах
Перевірити всіх псевдо інвалідів і примусити відшкодувать незаконноотримані зі штрафом звільненням і конфіскацією без сотні другій таких обійдемося бо дуже дратує що військо немає того що потрібно а ці ******** зі своїми родинами на грошах сплять
Дайош ще більше виплат прокурворським, мало додатку у 3,5 млрд, вони ж передовий загін оборони!
Справу одного сзчешника-вісім прокурорів розслідують,у них дуже важлива та тяжка робота
щось не тікають масово
прокурори від правосуддя
тому що точно знають
нічого їм за це не буде.
За 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів.
Забалакають і цю проблему. Вони трішки почекають, не будуть висовуватись. З часом все забудеться і все буде як було і раніше. Бо стиль роботи зєлєнскої команди: скандал-гвалт (на публіку), а потім включаються гальма і проблема ... зникає, але не вирішується.
