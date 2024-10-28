РУС
В прокуратуре Кировоградской области работают 16 прокуроров с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Кіровоградська обласна прокуратура

В органах прокуратуры Кировоградской области работают 16 прокуроров, имеющих инвалидность.

Об этом говорится в ответе областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

"В органах Кировоградской областной прокуратуры, по предварительным данным, статус лица с инвалидностью имеют 16 прокуроров, 6 государственных служащих", - отмечается в документе.

Также сообщается, что случаи получения работниками облпрокуратуры инвалидности 2 группы на основании решения суда, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, отсутствуют.

Кіровоградська прокуратура кількість інвалідів
Читайте также: В органах прокуратуры Ивано-Франковской области работают 12 прокуроров с инвалидностью, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: 20 прокуроров в Киевской городской прокуратуре имеют вторую и третью группу инвалидности

пенсия (2165) прокуратура (5074) прокурор (1153) инвалидность (193) Кировоградская область (674)
+9
Вони не люди.
28.10.2024 18:26 Ответить
+7
Така навина викликає сміх і злобу одночасно 😡
Люди , що з вами , ще ненажерлися?
28.10.2024 18:22 Ответить
+7
Нещасний випадок на виробництві - це перепив бренді і ледве не захлинувся в мисці з чорною ікрою?
28.10.2024 18:28 Ответить
Така навина викликає сміх і злобу одночасно 😡
Люди , що з вами , ще ненажерлися?
28.10.2024 18:22 Ответить
Вони не люди.
28.10.2024 18:26 Ответить
Це дискримінація людей з обмеженими можливостями.
28.10.2024 18:30 Ответить
Та ладна!
28.10.2024 18:32 Ответить
Та ну на .
28.10.2024 18:50 Ответить
Не ну а шо? Війна. Комусь інвалідність а комусь смерть. Комусь пенсія по інвалідності а комусь реальний строк.
28.10.2024 18:26 Ответить
Інвалідів на фронт. Це гасла вдячного виборця зе?
28.10.2024 18:28 Ответить
Псевдоінвалідів хапуга виплачені гроші щоб вернули
28.10.2024 18:34 Ответить
Нещасний випадок на виробництві - це перепив бренді і ледве не захлинувся в мисці з чорною ікрою?
28.10.2024 18:28 Ответить
Сама розумна і сама багата людина на землі був цар Соломон хтоб не старався зібрати більші статки не зміг цього зробить і не зна що він( соломон)сказав не дасть відчуття насиченості купа грошей його вислів і це пройде бо людина не вічна
28.10.2024 18:29 Ответить
Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году, - нардеп Железняк
28.10.2024 18:30 Ответить
Дайте їм пенсію 3000 гривень і нехай ******** на стройку сторожами - там від них буде більше толку і менше шкоди...
28.10.2024 18:31 Ответить
А хто підтримуватиме звинувачення від держави України в судах, наприклад проти ухилянтів. Неєє цей контингент відпрацьовує інвалідність на 100%
28.10.2024 18:35 Ответить
28.10.2024 18:34 Ответить
А скільки ментів пішло на пенсію в 35+ або 40+ років "за станом здоров'я" ???
Там статистика буде ще цікавіша.
28.10.2024 18:34 Ответить
хоспіс якийсь, а не прокуратура..
28.10.2024 18:47 Ответить
А скільки з группами суддів, ментів, митників, держп-рацівників рівня місто-область, в міністерствах та відомствах - ну і в кінці кінців скільки ж самих лікарів зробили собі групи?
28.10.2024 18:50 Ответить
Виявляється Україна це ледь чи не єдина країна в світі ,де посада прокурор напряму пов'язана з неминучою інвалідністю. Це ж треба було так страждати в ім'я правосуддя щоб поголовно майже всі прокурори стали інвалідами.
28.10.2024 18:53 Ответить
І так по всіх областях і містах. Придворні ЗЕ тільки інших гонять на війну
28.10.2024 18:53 Ответить
Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів. Таким чином, зарплати прокурорів наступного року можуть зрости на 37%. На це потрібно буде спрямувати три мільярди гривень.

три мільярди гривень.... зайві
28.10.2024 18:55 Ответить
Як показала практика, сама важка праця в прокуратурі. Пропрацював декілька років і втрачаєш здоров'я. Куди там братися шахтарям, металургам, комбайнерам чи пілотам..., в них легка праця. А прокурорам хоч дають молоко за вредність, чи тільки дороге віскі?
28.10.2024 19:23 Ответить
прокуратори у відповіді натякають, що мол ми не можемо порахувати своїх працівників -інвалідів та надають розповіді про "інформаційний продукт". Нахабство цієї антидержавної структури зашкалює.
28.10.2024 19:26 Ответить
Прокурорів з інвалідністю відправити на пенсію, а пенсію зменшити до « нормальних» 3 тис у місяць. Ось тоді ми побачимо магічне одужання .
28.10.2024 22:34 Ответить
 
 