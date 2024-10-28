УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6635 відвідувачів онлайн
Новини
16 510 25

У прокуратурі Кіровоградщини працюють 16 прокурорів з інвалідністю. ДОКУМЕНТ

Кіровоградська обласна прокуратура

В органах прокуратури Кіровоградської області працюють 16 прокурорів, що мають інвалідність.

Про це ідеться у відповіді обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В органах Кіровоградської обласної прокуратури, за попередніми даними, статус особи з інвалідністю мають 16 прокурорів, 6 державних службовців", - зазначається в документі.

Також повідомляється, що випадки отримання працівниками облпрокуратури інвалідності 2 групи на підставі рішення суду, у зв'язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві, відсутні.

Кіровоградська прокуратура кількість інвалідів
Кіровоградська прокуратура кількість інвалідів

Читайте на "Цензор.НЕТ": В органах прокуратури Івано-Франківщини працюють 12 прокурорів із інвалідністю, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Також читайте: 20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

Автор: 

пенсія (1620) прокуратура (3751) прокурор (649) інвалідність (298) Кіровоградська область (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вони не люди.
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
+7
Така навина викликає сміх і злобу одночасно 😡
Люди , що з вами , ще ненажерлися?
показати весь коментар
28.10.2024 18:22 Відповісти
+7
Нещасний випадок на виробництві - це перепив бренді і ледве не захлинувся в мисці з чорною ікрою?
показати весь коментар
28.10.2024 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така навина викликає сміх і злобу одночасно 😡
Люди , що з вами , ще ненажерлися?
показати весь коментар
28.10.2024 18:22 Відповісти
Вони не люди.
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
Це дискримінація людей з обмеженими можливостями.
показати весь коментар
28.10.2024 18:30 Відповісти
Та ладна!
показати весь коментар
28.10.2024 18:32 Відповісти
Та ну на .
показати весь коментар
28.10.2024 18:50 Відповісти
Не ну а шо? Війна. Комусь інвалідність а комусь смерть. Комусь пенсія по інвалідності а комусь реальний строк.
показати весь коментар
28.10.2024 18:26 Відповісти
Інвалідів на фронт. Це гасла вдячного виборця зе?
показати весь коментар
28.10.2024 18:28 Відповісти
Псевдоінвалідів хапуга виплачені гроші щоб вернули
показати весь коментар
28.10.2024 18:34 Відповісти
Нещасний випадок на виробництві - це перепив бренді і ледве не захлинувся в мисці з чорною ікрою?
показати весь коментар
28.10.2024 18:28 Відповісти
Сама розумна і сама багата людина на землі був цар Соломон хтоб не старався зібрати більші статки не зміг цього зробить і не зна що він( соломон)сказав не дасть відчуття насиченості купа грошей його вислів і це пройде бо людина не вічна
показати весь коментар
28.10.2024 18:29 Відповісти
Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году, - нардеп Железняк
показати весь коментар
28.10.2024 18:30 Відповісти
Дайте їм пенсію 3000 гривень і нехай ******** на стройку сторожами - там від них буде більше толку і менше шкоди...
показати весь коментар
28.10.2024 18:31 Відповісти
А хто підтримуватиме звинувачення від держави України в судах, наприклад проти ухилянтів. Неєє цей контингент відпрацьовує інвалідність на 100%
показати весь коментар
28.10.2024 18:35 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 18:34 Відповісти
А скільки ментів пішло на пенсію в 35+ або 40+ років "за станом здоров'я" ???
Там статистика буде ще цікавіша.
показати весь коментар
28.10.2024 18:34 Відповісти
хоспіс якийсь, а не прокуратура..
показати весь коментар
28.10.2024 18:47 Відповісти
А скільки з группами суддів, ментів, митників, держп-рацівників рівня місто-область, в міністерствах та відомствах - ну і в кінці кінців скільки ж самих лікарів зробили собі групи?
показати весь коментар
28.10.2024 18:50 Відповісти
Виявляється Україна це ледь чи не єдина країна в світі ,де посада прокурор напряму пов'язана з неминучою інвалідністю. Це ж треба було так страждати в ім'я правосуддя щоб поголовно майже всі прокурори стали інвалідами.
показати весь коментар
28.10.2024 18:53 Відповісти
І так по всіх областях і містах. Придворні ЗЕ тільки інших гонять на війну
показати весь коментар
28.10.2024 18:53 Відповісти
Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про державний бюджет України на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів. Таким чином, зарплати прокурорів наступного року можуть зрости на 37%. На це потрібно буде спрямувати три мільярди гривень.

три мільярди гривень.... зайві
показати весь коментар
28.10.2024 18:55 Відповісти
Як показала практика, сама важка праця в прокуратурі. Пропрацював декілька років і втрачаєш здоров'я. Куди там братися шахтарям, металургам, комбайнерам чи пілотам..., в них легка праця. А прокурорам хоч дають молоко за вредність, чи тільки дороге віскі?
показати весь коментар
28.10.2024 19:23 Відповісти
прокуратори у відповіді натякають, що мол ми не можемо порахувати своїх працівників -інвалідів та надають розповіді про "інформаційний продукт". Нахабство цієї антидержавної структури зашкалює.
показати весь коментар
28.10.2024 19:26 Відповісти
Прокурорів з інвалідністю відправити на пенсію, а пенсію зменшити до « нормальних» 3 тис у місяць. Ось тоді ми побачимо магічне одужання .
показати весь коментар
28.10.2024 22:34 Відповісти
 
 