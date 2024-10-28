В органах прокуратуры Ивано-Франковской области работают 12 прокуроров с инвалидностью, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ
В органах прокуратуры Ивано-Франковской области работают 12 прокуроров, имеющих инвалидность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе областной прокуратуры.
"Должности государственной службы в органах прокуратуры Ивано-Франковской области занимают 6 человек, имеющих инвалидность", - отметили там.
Также по состоянию 25.10.2024 года известно, что по предварительным данным 12 прокуроров имеют инвалидность.
"Информация о количестве сотрудников Ивано-Франковской областной прокуратуры, которые получили инвалидность II группы на основании решения суда в связи с установлением факта несчастного случая на производстве в Ивано-Франковской областной прокуратуре отсутствует.
Наряду с тем, сообщаем, что несчастных случаев на производстве в Ивано-Франковской областной прокуратуре не было", - добавили в ответе.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
чи все обмежиться прокурорами, а країною і надалі керуватимуть інваліди
прикиньте. законно.
тьотя галя, все життя на гальваніці. дотягнула до пенсії. не вилазить з аптек.
а прокурор у 35, пенсіонер та інвалід з доплатою 60 тис в місяць.
в місяць, ****!