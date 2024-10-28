РУС
В органах прокуратуры Ивано-Франковской области работают 12 прокуроров с инвалидностью, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

В органах прокуратуры Ивано-Франковской области работают 12 прокуроров, имеющих инвалидность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе областной прокуратуры.

"Должности государственной службы в органах прокуратуры Ивано-Франковской области занимают 6 человек, имеющих инвалидность", - отметили там.

Также по состоянию 25.10.2024 года известно, что по предварительным данным 12 прокуроров имеют инвалидность.

"Информация о количестве сотрудников Ивано-Франковской областной прокуратуры, которые получили инвалидность II группы на основании решения суда в связи с установлением факта несчастного случая на производстве в Ивано-Франковской областной прокуратуре отсутствует.

Наряду с тем, сообщаем, что несчастных случаев на производстве в Ивано-Франковской областной прокуратуре не было", - добавили в ответе.

Также читайте: В прокуратуре Волыни нет работников со 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают наибольшую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Также читайте: Скандал с фиктивной инвалидностью: Из руководства Налоговой службы уволилось 16 должностных лиц

прокуратура (5074) Ивано-Франковская область (953) инвалидность (193)
+8
ми можемо всі разом і кожен окремо, хоч на гівно ізійти, але, це все законно!
прикиньте. законно.
тьотя галя, все життя на гальваніці. дотягнула до пенсії. не вилазить з аптек.
а прокурор у 35, пенсіонер та інвалід з доплатою 60 тис в місяць.
в місяць, ****!
28.10.2024 12:08 Ответить
+7
повідомляємо, що нещасних випадків на виробництві в Івано-Франківській обласній прокуратурі не було
28.10.2024 12:08 Ответить
+3
Цих потрібно до нагороди - незважаючи на підірване здоров"я - вони на роботі
28.10.2024 12:03 Ответить
Цих потрібно до нагороди - незважаючи на підірване здоров"я - вони на роботі
28.10.2024 12:03 Ответить
Інваліди ......????
28.10.2024 12:06 Ответить
калічні-прокурори
28.10.2024 12:25 Ответить
а скільки їх таких інвалідів в інших державних органах і організаціях та серед керівництва бюджетних організацій і не лише ів-франківської області...
чи все обмежиться прокурорами, а країною і надалі керуватимуть інваліди
28.10.2024 12:30 Ответить
повідомляємо, що нещасних випадків на виробництві в Івано-Франківській обласній прокуратурі не було
28.10.2024 12:08 Ответить
будуть )))) за классикою кінєматографа
28.10.2024 12:26 Ответить
ми можемо всі разом і кожен окремо, хоч на гівно ізійти, але, це все законно!
прикиньте. законно.
тьотя галя, все життя на гальваніці. дотягнула до пенсії. не вилазить з аптек.
а прокурор у 35, пенсіонер та інвалід з доплатою 60 тис в місяць.
в місяць, ****!
28.10.2024 12:08 Ответить
Ні, ну як виключення можуть кілька й реальних інвалідів бути - там по зору, слуху, гіпертоніки, після інсультів-інфарктів..але ж не всі поголовно!
28.10.2024 12:11 Ответить
ну шо це за прокурор без інвалідності
28.10.2024 12:12 Ответить
Підірвали здоров`я "Вдовою Кліко" та "Хенесі"...
28.10.2024 12:15 Ответить
28.10.2024 12:27 Ответить
чого всі мовчать про високі пенсії за вислугу, ще 40 років не досягли, а пенсії, які більшості людям і не сняться, мають, як додаток до немалої зарплати і великих хабарів. Що це за кастове суспільство створили? То почніть прокурорам платити пенсії вже за перший місяць роботи в прокуратурі, бо це така "небезпечна" і дуже "виснажлива" робота, що туди потрапляють тільки "свої", особливо наближені до чинних прокурорів і суддів. Що стосується великої кількості толкових випускників- юристів, то вони в жалюгідному становищі з пошуком роботи
28.10.2024 13:03 Ответить
Одні лише прокурори. Ще не перевіряли депутатів, адвокатів, підприємців та інших крутеликів та їх родичів
28.10.2024 13:50 Ответить
 
 