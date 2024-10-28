РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7582 посетителя онлайн
Новости
2 888 25

В прокуратуре Волыни нет работников с 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Інвалідність в органах прокуратури: Відповідь Волинської обласної прокуратури

Прокурорам Волынской облпрокуратуры не устанавливали инвалидность 2 группы.

Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщили в областной прокуратуре.

Там заявили, что сведения о количестве работников органов Волынской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности, отсутствуют. А нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными документами не предусмотрена обязанность учета данных о работниках областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.

"Согласно имеющимся сведениям сотрудникам органов Волынской областной прокуратуры инвалидность 2 группы согласно судебных решений в связи с несчастным случаем на производстве не устанавливалась", - говорится в ответе.

Інвалідність в органах прокуратури: Відповідь Волинської обласної прокуратури
Інвалідність в органах прокуратури: Відповідь Волинської обласної прокуратури

Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщили, что в органах Волынской областной прокуратуры два прокурорских работника (из них - одна женщина) являются лицами с третьей группой инвалидности, которая им установлена временно, а не пожизненно.

При этом ни один волынский прокурор не получил группу инвалидности с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Документы по установлению прокурорам групп инвалидности на рассмотрении медико-социальных экспертных комиссий не находятся.

Читайте также: Продавал несуществующие РЭБ и дроны: В Киеве мужчина обманул военнослужащих и их близких на 280 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

прокуратура (5074) инвалидность (193) МСЭК (91) Волынская область (1041)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тільки з першою?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:08 Ответить
+7
Инвалидов нет,добровольцев на фронт нет,количество военнообязанных неизвестно,все - идите нах.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:04 Ответить
+4
Та ну... знаючи волиняк, у них ще не те є
Прокурори тут далеко не бідні, як і податківці.
Палиця всіх годує
показать весь комментарий
28.10.2024 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инвалидов нет,добровольцев на фронт нет,количество военнообязанных неизвестно,все - идите нах.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:04 Ответить
Инвалиды есть.

Написано, что они стали инвалидами не на рабочем месте
показать весь комментарий
28.10.2024 11:27 Ответить
а мені сподобалась нахабнюча маніпуляція - "НЕМАЄ ІНВАЛІДІВ (маленькими буквами) 2 группи"! 🤮
показать весь комментарий
28.10.2024 11:47 Ответить
Ну от же :

"Згідно наявних відомостей співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно судових рішень у зв'язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась"

Тоїздь єслі не на виробництві, то є
показать весь комментарий
28.10.2024 11:58 Ответить
Тільки з першою?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:08 Ответить
Всі з третьою.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:16 Ответить
так третя дає ті самі прівелеї, тільки виплати трохи меньші
показать весь комментарий
28.10.2024 11:46 Ответить
Панове , не нервуйтеся , це ж засекречена інформація , на яку полюють наші вороги .
показать весь комментарий
28.10.2024 11:16 Ответить
Та ну... знаючи волиняк, у них ще не те є
Прокурори тут далеко не бідні, як і податківці.
Палиця всіх годує
показать весь комментарий
28.10.2024 11:17 Ответить
тільки 1 та 3
показать весь комментарий
28.10.2024 11:18 Ответить
і 2 також, але вона отримана не на роботі.

Бухав прокурор на рибалці, заснув п'яний і коліно відморозив.

В результаті інвалідність 2 групи. Але отримана не на робочому місці.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:29 Ответить
а п'яний заснув на унітазі та впав
це робоче місце для прокурора??
показать весь комментарий
28.10.2024 12:09 Ответить
це привід до отримання інвалідності 2 групи.

Пенсію получать в 1,8 мільйона в рік можна, а для відповіді прокуратури все чисто - не на роботі
показать весь комментарий
28.10.2024 17:40 Ответить
...там і прокурорів мабуть нема.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:20 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 11:29 Ответить
Яскравий, я би сказав - каноничний приклад бюрократичної відписки. Д'явол ховається в деталях.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:34 Ответить
ніхєра він не ховається, а ссить прямо межи очів
показать весь комментарий
28.10.2024 17:41 Ответить
Немає чи "вже немає"? І як це перевірити?
Що заважає О. Савчуку просто збрехати, знаючи, що все зійде з рук?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:45 Ответить
Напевно легше в Пенсійному фонді,кажись він тепер виплачує всю соціалку.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:21 Ответить
"Перевіряючим" довіри немає абсолютно. Всі так звані антикорупційні органи лише створюють ілюзію напруженої праці, а насправді просто "косять врожай". Один журналіст вартує сотні "антикорупціонерів".
показать весь комментарий
28.10.2024 16:19 Ответить
Так я про інфу в ПФ,для всіх зацікавлених,в т.ч.і журналістів.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:26 Ответить
Я вважаю, що ця інформація має бути прозорою та доступною для всіх, а як воно насправді я навіть не здогадуюсь.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:49 Ответить
читав в інеті: в якійсь африканській крайні немає корупційних прокурорів, тобто прокурори є, але прокурорів хабарників нема. Це, кажуть від того, що прокурори тої африканської країни сидять на шкіряних стільцях, зроблених із шкіри прокурорів-хабарників.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:41 Ответить
А інвалідів 1 чи 3 групи немає ? А тих хто має інвалідність без рішення суду на підставі рішення МСЕК ???
показать весь комментарий
28.10.2024 14:30 Ответить
Оце відповідь.Взірець бюрократичної відписки.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:08 Ответить
 
 