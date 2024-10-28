В прокуратуре Волыни нет работников с 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ
Прокурорам Волынской облпрокуратуры не устанавливали инвалидность 2 группы.
Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщили в областной прокуратуре.
Там заявили, что сведения о количестве работников органов Волынской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности, отсутствуют. А нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными документами не предусмотрена обязанность учета данных о работниках областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.
"Согласно имеющимся сведениям сотрудникам органов Волынской областной прокуратуры инвалидность 2 группы согласно судебных решений в связи с несчастным случаем на производстве не устанавливалась", - говорится в ответе.
Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщили, что в органах Волынской областной прокуратуры два прокурорских работника (из них - одна женщина) являются лицами с третьей группой инвалидности, которая им установлена временно, а не пожизненно.
При этом ни один волынский прокурор не получил группу инвалидности с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Документы по установлению прокурорам групп инвалидности на рассмотрении медико-социальных экспертных комиссий не находятся.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.
Написано, что они стали инвалидами не на рабочем месте
"Згідно наявних відомостей співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно судових рішень у зв'язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась"
Тоїздь єслі не на виробництві, то є
Прокурори тут далеко не бідні, як і податківці.
Палиця всіх годує
Бухав прокурор на рибалці, заснув п'яний і коліно відморозив.
В результаті інвалідність 2 групи. Але отримана не на робочому місці.
це робоче місце для прокурора??
Пенсію получать в 1,8 мільйона в рік можна, а для відповіді прокуратури все чисто - не на роботі
Що заважає О. Савчуку просто збрехати, знаючи, що все зійде з рук?