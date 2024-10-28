В прокуратуре Волыни нет работников с 2 группой инвалидности, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Прокурорам Волынской облпрокуратуры не устанавливали инвалидность 2 группы.

Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщили в областной прокуратуре.

Там заявили, что сведения о количестве работников органов Волынской областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности, отсутствуют. А нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными документами не предусмотрена обязанность учета данных о работниках областной прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности.

"Согласно имеющимся сведениям сотрудникам органов Волынской областной прокуратуры инвалидность 2 группы согласно судебных решений в связи с несчастным случаем на производстве не устанавливалась", - говорится в ответе.





Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщили, что в органах Волынской областной прокуратуры два прокурорских работника (из них - одна женщина) являются лицами с третьей группой инвалидности, которая им установлена временно, а не пожизненно.

При этом ни один волынский прокурор не получил группу инвалидности с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Документы по установлению прокурорам групп инвалидности на рассмотрении медико-социальных экспертных комиссий не находятся.

Читайте также: Продавал несуществующие РЭБ и дроны: В Киеве мужчина обманул военнослужащих и их близких на 280 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Читайте также: Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ