У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Прокурорам Волинської облпрокуратури не встановлювали інвалідність 2 групи.

Про це у відповіді на запит Цензор.НЕТ повідомили в обласній прокуратурі.

Там заявили, що відомості щодо кількості працівників органів Волинської обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності, відсутні. А нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами не передбачено обов’язку обліку даних щодо працівників обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності.

"Згідно наявних відомостей співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно судових рішень у зв’язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась", - йдеться у відповіді.





Раніше в пресслужбі прокуратури повідомили, що в органах Волинської обласної прокуратури два прокурорських працівника (з них – одна жінка) є особами з третьою групою інвалідності, яка їм встановлена тимчасово, а не довічно.

При цьому жоден волинський прокурор не отримав групу інвалідності з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Документи щодо встановлення прокурорам груп інвалідності на розгляді медико-соціальних експертних комісій не перебувають.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

