2 888 25

У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Інвалідність в органах прокуратури: Відповідь Волинської обласної прокуратури

Прокурорам Волинської облпрокуратури не встановлювали інвалідність 2 групи.

Про це у відповіді на запит Цензор.НЕТ повідомили в обласній прокуратурі.

Там заявили, що відомості щодо кількості працівників органів Волинської обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності, відсутні. А нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами не передбачено обов’язку обліку даних щодо працівників обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності.

"Згідно наявних відомостей співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно судових рішень у зв’язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась", - йдеться у відповіді.

Інвалідність в органах прокуратури: Відповідь Волинської обласної прокуратури

Раніше в пресслужбі прокуратури повідомили, що в органах Волинської обласної прокуратури два прокурорських працівника (з них – одна жінка) є особами з третьою групою інвалідності, яка їм встановлена тимчасово, а не довічно.

При цьому жоден волинський прокурор не отримав групу інвалідності з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Документи щодо встановлення прокурорам груп інвалідності на розгляді медико-соціальних експертних комісій не перебувають.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

прокуратура (3751) інвалідність (298) МСЕК (108) Волинська область (911)
Топ коментарі
+10
Тільки з першою?
показати весь коментар
28.10.2024 11:08 Відповісти
+7
Инвалидов нет,добровольцев на фронт нет,количество военнообязанных неизвестно,все - идите нах.
показати весь коментар
28.10.2024 11:04 Відповісти
+4
Та ну... знаючи волиняк, у них ще не те є
Прокурори тут далеко не бідні, як і податківці.
Палиця всіх годує
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
Инвалидов нет,добровольцев на фронт нет,количество военнообязанных неизвестно,все - идите нах.
показати весь коментар
28.10.2024 11:04 Відповісти
Инвалиды есть.

Написано, что они стали инвалидами не на рабочем месте
показати весь коментар
28.10.2024 11:27 Відповісти
а мені сподобалась нахабнюча маніпуляція - "НЕМАЄ ІНВАЛІДІВ (маленькими буквами) 2 группи"! 🤮
показати весь коментар
28.10.2024 11:47 Відповісти
Ну от же :

"Згідно наявних відомостей співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно судових рішень у зв'язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась"

Тоїздь єслі не на виробництві, то є
показати весь коментар
28.10.2024 11:58 Відповісти
Тільки з першою?
показати весь коментар
28.10.2024 11:08 Відповісти
Всі з третьою.
показати весь коментар
28.10.2024 11:16 Відповісти
так третя дає ті самі прівелеї, тільки виплати трохи меньші
показати весь коментар
28.10.2024 11:46 Відповісти
Панове , не нервуйтеся , це ж засекречена інформація , на яку полюють наші вороги .
показати весь коментар
28.10.2024 11:16 Відповісти
Та ну... знаючи волиняк, у них ще не те є
Прокурори тут далеко не бідні, як і податківці.
Палиця всіх годує
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
тільки 1 та 3
показати весь коментар
28.10.2024 11:18 Відповісти
і 2 також, але вона отримана не на роботі.

Бухав прокурор на рибалці, заснув п'яний і коліно відморозив.

В результаті інвалідність 2 групи. Але отримана не на робочому місці.
показати весь коментар
28.10.2024 11:29 Відповісти
а п'яний заснув на унітазі та впав
це робоче місце для прокурора??
показати весь коментар
28.10.2024 12:09 Відповісти
це привід до отримання інвалідності 2 групи.

Пенсію получать в 1,8 мільйона в рік можна, а для відповіді прокуратури все чисто - не на роботі
показати весь коментар
28.10.2024 17:40 Відповісти
...там і прокурорів мабуть нема.
показати весь коментар
28.10.2024 11:20 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:29 Відповісти
Яскравий, я би сказав - каноничний приклад бюрократичної відписки. Д'явол ховається в деталях.
показати весь коментар
28.10.2024 11:34 Відповісти
ніхєра він не ховається, а ссить прямо межи очів
показати весь коментар
28.10.2024 17:41 Відповісти
Немає чи "вже немає"? І як це перевірити?
Що заважає О. Савчуку просто збрехати, знаючи, що все зійде з рук?
показати весь коментар
28.10.2024 12:45 Відповісти
Напевно легше в Пенсійному фонді,кажись він тепер виплачує всю соціалку.
показати весь коментар
28.10.2024 15:21 Відповісти
"Перевіряючим" довіри немає абсолютно. Всі так звані антикорупційні органи лише створюють ілюзію напруженої праці, а насправді просто "косять врожай". Один журналіст вартує сотні "антикорупціонерів".
показати весь коментар
28.10.2024 16:19 Відповісти
Так я про інфу в ПФ,для всіх зацікавлених,в т.ч.і журналістів.
показати весь коментар
28.10.2024 19:26 Відповісти
Я вважаю, що ця інформація має бути прозорою та доступною для всіх, а як воно насправді я навіть не здогадуюсь.
показати весь коментар
29.10.2024 07:49 Відповісти
читав в інеті: в якійсь африканській крайні немає корупційних прокурорів, тобто прокурори є, але прокурорів хабарників нема. Це, кажуть від того, що прокурори тої африканської країни сидять на шкіряних стільцях, зроблених із шкіри прокурорів-хабарників.
показати весь коментар
28.10.2024 13:41 Відповісти
А інвалідів 1 чи 3 групи немає ? А тих хто має інвалідність без рішення суду на підставі рішення МСЕК ???
показати весь коментар
28.10.2024 14:30 Відповісти
Оце відповідь.Взірець бюрократичної відписки.
показати весь коментар
31.10.2024 18:08 Відповісти
 
 