Продавал несуществующие РЭБ и дроны: В Киеве мужчина обманул военнослужащих и их близких на 280 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Днепровская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт по обвинению в мошенничестве 26-летнего киевлянина, который через сеть Интернет продавал несуществующие тепловизоры, системы РЭБ и дроны для военнослужащих и волонтеров.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина в социальных сетях находил объявления жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, искавших, где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение.
Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карточку.
Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой посылал покупателям в подтверждение того, что он действительно что-то отправил.
В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки, пишет прокуратура.
После отправки такой посылки псевдоволонтер переставал выходить на связь с покупателями.
Кроме того, выдавая себя за военнослужащего, который якобы находится в зоне боевых действий, обвиняемый собирал деньги на ремонт автомобиля.
Во время проведения досудебного расследования было установлено 23 потерпевших от мошеннических действий обвиняемого, им нанесен материальный ущерб на 280 тыс. гривен.
Санкция статей предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
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