Заработал более 35 млн грн на продаже гуманитарных авто: Задержан руководитель благотворительной организации в Полтаве. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали руководителя благотворительной организации в Полтаве, который заработал более 35 млн грн на продаже авто, которые завозил как гуманитарную помощь для ВСУ.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава фонда завез более 230 авто как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Далее их продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим.
"Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую он должен был безвозмездно передать ВСУ, делец организовал продажу авто гражданским лицам и военным за наличные. Для этого привлек нескольких человек, которые подыскивали покупателей, готовили авто к продаже и юридически оформляли документы, связанные с продажей. Чтобы скрыть преступную деятельность, один из участников сделки по указанию руководителя благотворительного фонда отправлял в профильное министерство поддельные отчеты", - говорится в сообщении.
Руководителя фонда задержали во время продажи очередного авто.
"По имеющимся данным, по такой схеме фигуранты реализовали более 230 автомобилей, ввезенных для нужд Вооруженных Сил Украины или других военных формирований в условиях военного положения на сумму более 35 млн грн", - добавили правоохранители.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное ему может грозить до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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Когда думали? На какие деньги живут волонтеры?
Он 8 часов пашет за станком, а по вечерам занимается закупками?
В Советском Союзе. Управляющие структуры профсоюзов себе на зарплату, согласно устава, оставляли 30 процентов.
Ис покон веков было:
"Уронили Мишку на пол, подорвали пару жил. Чтобы лишнего не хапал, кучеряво так не жил"
Заработал, слава богу, рублик, отдай 50 копеечек.
Я порівнював з безплатним гуманітарним, або за повну ціну у салоні (чи щось подібне).
Если ждать реально бесплатно, то можно до смерти - потом уж и ненадо....
Таможенная пошлина на тот товар который Украина вообще не производит.
Мародеры в твоей голове мародерят