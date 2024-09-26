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Заработал более 35 млн грн на продаже гуманитарных авто: Задержан руководитель благотворительной организации в Полтаве. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали руководителя благотворительной организации в Полтаве, который заработал более 35 млн грн на продаже авто, которые завозил как гуманитарную помощь для ВСУ.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава фонда завез более 230 авто как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Далее их продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим.

"Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую он должен был безвозмездно передать ВСУ, делец организовал продажу авто гражданским лицам и военным за наличные. Для этого привлек нескольких человек, которые подыскивали покупателей, готовили авто к продаже и юридически оформляли документы, связанные с продажей. Чтобы скрыть преступную деятельность, один из участников сделки по указанию руководителя благотворительного фонда отправлял в профильное министерство поддельные отчеты", - говорится в сообщении.

Руководителя фонда задержали во время продажи очередного авто.

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"По имеющимся данным, по такой схеме фигуранты реализовали более 230 автомобилей, ввезенных для нужд Вооруженных Сил Украины или других военных формирований в условиях военного положения на сумму более 35 млн грн", - добавили правоохранители.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему может грозить до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві

Автор: 

мошенничество (1230) Тахтаулове (768)


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Топ комментарии
+5
Та хіба він один такии волонтер - того року теж такии ганяв авто на передок - запідозрили - приіхали до нього- підняли дрон - порахували - а він 10 авто хлопцям а 5 на подвір"і
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26.09.2024 13:12
+5
Підерів, які "заробляють" таким чином дуже багато. У кожному місті такі шахраї-перекупи
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26.09.2024 13:37
+4
Судя по его комплекции, подозрение ему смогли вручить когда он не жрал
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26.09.2024 13:11
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Судя по его комплекции, подозрение ему смогли вручить когда он не жрал
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26.09.2024 13:11 Ответить
Жалюгідних для нього всього 6 млн гривень до ляма баксів не добрав. Викупиться.
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26.09.2024 13:19 Ответить
Та хіба він один такии волонтер - того року теж такии ганяв авто на передок - запідозрили - приіхали до нього- підняли дрон - порахували - а він 10 авто хлопцям а 5 на подвір"і
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26.09.2024 13:12 Ответить
Підерів, які "заробляють" таким чином дуже багато. У кожному місті такі шахраї-перекупи
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26.09.2024 13:37 Ответить
Соотношение 2-1 конечно наглость.
Когда думали? На какие деньги живут волонтеры?
Он 8 часов пашет за станком, а по вечерам занимается закупками?
В Советском Союзе. Управляющие структуры профсоюзов себе на зарплату, согласно устава, оставляли 30 процентов.
Ис покон веков было:
"Уронили Мишку на пол, подорвали пару жил. Чтобы лишнего не хапал, кучеряво так не жил"
Заработал, слава богу, рублик, отдай 50 копеечек.
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26.09.2024 16:37 Ответить
вот поэтому я и не берусь покупать и пригонять по-просьбе військових машины
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26.09.2024 13:14 Ответить
Чому ? У такому випадку це не гуманітарна допомога. Усе чесно. Дешевше ніж нова.
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26.09.2024 14:09 Ответить
что чесно? бойцы часто просят пригнать под их бюджет для підрозділа авто - вы предлагает им его по-полной растомаживать?
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26.09.2024 14:30 Ответить
Чому, навпаки !!
Я порівнював з безплатним гуманітарним, або за повну ціну у салоні (чи щось подібне).
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26.09.2024 17:55 Ответить
Людина Тимошонки?😎
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26.09.2024 13:58 Ответить
Дырявые головы у чинуш и их приспешников. Это стандартно - друзья и родственники собирают деньги, дают их благодийому фонду и я как военный "получаю бесплатно" авто для войны....
Если ждать реально бесплатно, то можно до смерти - потом уж и ненадо....
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26.09.2024 14:49 Ответить
мразіна orlinarius...
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26.09.2024 15:00 Ответить
Жлобство довело до пожиттєвого терміну!!! " Ай да молодець " !!!!
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26.09.2024 15:40 Ответить
Война идет . Мародера - на фонарь!.
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26.09.2024 16:12 Ответить
Он обул воровитое государство на уплату таможенных пошлин.
Таможенная пошлина на тот товар который Украина вообще не производит.
Мародеры в твоей голове мародерят
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26.09.2024 16:30 Ответить
НА ФРОНТ В ОКОПЫ НА @УЙ !
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26.09.2024 17:07 Ответить
 
 