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Заробив понад 35 млн грн на продажі гуманітарних авто: Затримано керівника благодійної організації у Полтаві. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, очільник фонду завіз понад 230 авто як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Далі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям.

"Попри заборону продажу гумдопомоги, яку він повинен був безоплатно передати ЗСУ, ділок організував продаж авто цивільним особам та військовим за готівку. Для цього залучив кількох осіб, які підшукували покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали документи, пов’язані з продажем. Щоби приховати злочинну діяльність, один із учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти", - йдеться в повідомленні.

Керівника фонду затримали під час продажу чергового авто.

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"За наявними даними, за такою схемою фігуранти реалізували понад 230 автомобілів, що ввезені для потреб Збройних сил України чи інших військових формувань в умовах воєнного стану на суму понад 35 млн грн", - додали правоохоронці.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому може загрожувати до 7 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві
Затримано керівника благодійної організації за махінації з автомобілями у Полтаві

Автор: 

шахрайство (1091) Полтава (560)


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Топ коментарі
+5
Та хіба він один такии волонтер - того року теж такии ганяв авто на передок - запідозрили - приіхали до нього- підняли дрон - порахували - а він 10 авто хлопцям а 5 на подвір"і
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26.09.2024 13:12
+5
Підерів, які "заробляють" таким чином дуже багато. У кожному місті такі шахраї-перекупи
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26.09.2024 13:37
+4
Судя по его комплекции, подозрение ему смогли вручить когда он не жрал
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26.09.2024 13:11
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Судя по его комплекции, подозрение ему смогли вручить когда он не жрал
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26.09.2024 13:11 Відповісти
Жалюгідних для нього всього 6 млн гривень до ляма баксів не добрав. Викупиться.
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26.09.2024 13:19 Відповісти
Та хіба він один такии волонтер - того року теж такии ганяв авто на передок - запідозрили - приіхали до нього- підняли дрон - порахували - а він 10 авто хлопцям а 5 на подвір"і
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26.09.2024 13:12 Відповісти
Підерів, які "заробляють" таким чином дуже багато. У кожному місті такі шахраї-перекупи
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26.09.2024 13:37 Відповісти
Соотношение 2-1 конечно наглость.
Когда думали? На какие деньги живут волонтеры?
Он 8 часов пашет за станком, а по вечерам занимается закупками?
В Советском Союзе. Управляющие структуры профсоюзов себе на зарплату, согласно устава, оставляли 30 процентов.
Ис покон веков было:
"Уронили Мишку на пол, подорвали пару жил. Чтобы лишнего не хапал, кучеряво так не жил"
Заработал, слава богу, рублик, отдай 50 копеечек.
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26.09.2024 16:37 Відповісти
вот поэтому я и не берусь покупать и пригонять по-просьбе військових машины
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26.09.2024 13:14 Відповісти
Чому ? У такому випадку це не гуманітарна допомога. Усе чесно. Дешевше ніж нова.
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26.09.2024 14:09 Відповісти
что чесно? бойцы часто просят пригнать под их бюджет для підрозділа авто - вы предлагает им его по-полной растомаживать?
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26.09.2024 14:30 Відповісти
Чому, навпаки !!
Я порівнював з безплатним гуманітарним, або за повну ціну у салоні (чи щось подібне).
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26.09.2024 17:55 Відповісти
Людина Тимошонки?😎
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26.09.2024 13:58 Відповісти
Дырявые головы у чинуш и их приспешников. Это стандартно - друзья и родственники собирают деньги, дают их благодийому фонду и я как военный "получаю бесплатно" авто для войны....
Если ждать реально бесплатно, то можно до смерти - потом уж и ненадо....
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26.09.2024 14:49 Відповісти
мразіна orlinarius...
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26.09.2024 15:00 Відповісти
Жлобство довело до пожиттєвого терміну!!! " Ай да молодець " !!!!
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26.09.2024 15:40 Відповісти
Война идет . Мародера - на фонарь!.
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26.09.2024 16:12 Відповісти
Он обул воровитое государство на уплату таможенных пошлин.
Таможенная пошлина на тот товар который Украина вообще не производит.
Мародеры в твоей голове мародерят
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26.09.2024 16:30 Відповісти
НА ФРОНТ В ОКОПЫ НА @УЙ !
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26.09.2024 17:07 Відповісти
 
 