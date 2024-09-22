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мошенничество (1195) фонд (138) Чехия (1658)

В Чехии мошенники собирали деньги якобы на помощь Украине, а тратили их на путешествия и развлечения

У Чехії викрили шахраїв, які зібрали понад 40 тисяч євро нібито на допомогу Україні

Пражские уголовные следователи разоблачили мошенников, которые собрали более 1,1 миллиона крон (около 44 тысяч евро) в рамках сбора средств для Украины под флагом Фонда JSME LIDЕ ("Мы - люди").

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сбор организовал 18-летний парень. Его уже задержали правоохранители. Парню грозит до восьми лет заключения.

В течение нескольких месяцев мошенники собирали деньги в копилки в разных местах в универмагах и супермаркетах Праги и близлежащих муниципалитетов региона Центральная Чехия.

Собранные пожертвования они использовали на собственные нужды, в частности, путешествовали, оплачивали проживание и покупали продукты.

"Они использовали деньги на собственные нужды, путешествовали за них по миру, оставались за границей, но также оплачивали общие расходы, такие как аренда жилья и питание. Таким образом они злоупотребляли сложным положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан сделать свой вклад, чтобы помочь этой стране", - рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

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Во время обысков в домах полиция изъяла наличные в размере сотен тысяч крон, банковские ячейки, в которые мошенники снимали деньги, и много документов. По словам пресс-секретаря, полиция пока доказала, что нанесенный ущерб составляет 1,1 миллиона крон, но на самом деле он может быть в разы больше.

На прошлой неделе полиция арестовала предполагаемого главного организатора фейкового сбора средств по подозрению в мошенничестве. В то же время было возбуждено уголовное дело против одного юридического лица, которое также фигурировало в мошенничестве.

Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в чешском коммерческом реестре, но не имеет веб-сайта и аккаунтов в социальных сетях.

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Топ комментарии
+3
Цікаво, чиї вони громадяни? Здається це українське, аутентичне!
А в нас такі ходили біля ЦУМу в формі "Азову" зі скарбничками ще в 2014 році.
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22.09.2024 17:02
+2
Чехія бере приклад із нас. У нас таке розпочалося у 2015 році. А вже 2016 році поставлено на потік.
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22.09.2024 16:39
+2
Тому ніколи не даю гроші на вулиці аби кому. Тільки перевіреним особам переказую гроші
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22.09.2024 17:01
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Дуже багато таких знаю. І в Словаччині є. Багато телефонних розводів.
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22.09.2024 16:36 Ответить
Донедавна в Твітері колишня волонтерка Госпітальєрів - 'Адмірал няв' теж збирала, а потім виявилось що вже рік там не працює і збирала донати на свій відпочинок.
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23.09.2024 02:12 Ответить
Чехія бере приклад із нас. У нас таке розпочалося у 2015 році. А вже 2016 році поставлено на потік.
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22.09.2024 16:39 Ответить
Без проидисвітив не буває
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22.09.2024 16:41 Ответить
В Празі...
Вся правда... еге...

Ескурсія...
Потім випробовуння Тво Его...

Не унилі тайчанки...

А... слов'янки!
Беруть його...
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22.09.2024 16:46 Ответить
І в поміч іде слив"янка
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22.09.2024 16:49 Ответить
А на гуманітарці наживаються хто? Політики
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22.09.2024 16:46 Ответить
За что сажать? Похоже он их не насиловал. Тогда бы его назвали насильником, а не шахраем. Все довольны.
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22.09.2024 18:08 Ответить
Тому ніколи не даю гроші на вулиці аби кому. Тільки перевіреним особам переказую гроші
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22.09.2024 17:01 Ответить
Цікаво, чиї вони громадяни? Здається це українське, аутентичне!
А в нас такі ходили біля ЦУМу в формі "Азову" зі скарбничками ще в 2014 році.
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22.09.2024 17:02 Ответить
DENYS KOVHAROV , dat. nar. 31. května 2005

Kyjev, Navoi Alishera 67, Ukrajina

KOSTIANTYN BEREZENSKYI , dat. nar. 27. dubna 2003

Umaň, Severina Nalyvaika 39, Ukrajina

AHNESA MILEISHA , dat. nar. 29. října 1991

03-88 Varšava, Janowiecka 31, Polská republika
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22.09.2024 17:06 Ответить
Вважаю за таке треба саджати років на 15 мінімум з обов'язковим відпрацюванням в тій сфері де вкрав - хай кожного дня бачать онкохвору дитину та пояснюють їй чому нема грошей на лікування..
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22.09.2024 17:50 Ответить
Кожну суботу, купляючи продукти на тиждеь, передаю молодій дівчинці (перед маркетом Kaufland) крони на Перемогу. Тепер, чомусь, з'явились сумніви...
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22.09.2024 18:33 Ответить
Яку ще Перемогу? ЇЇ все одно ніколи не буде
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22.09.2024 19:25 Ответить
 
 