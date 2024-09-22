В Чехии мошенники собирали деньги якобы на помощь Украине, а тратили их на путешествия и развлечения

Пражские уголовные следователи разоблачили мошенников, которые собрали более 1,1 миллиона крон (около 44 тысяч евро) в рамках сбора средств для Украины под флагом Фонда JSME LIDЕ ("Мы - люди").

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сбор организовал 18-летний парень. Его уже задержали правоохранители. Парню грозит до восьми лет заключения.

В течение нескольких месяцев мошенники собирали деньги в копилки в разных местах в универмагах и супермаркетах Праги и близлежащих муниципалитетов региона Центральная Чехия.

Собранные пожертвования они использовали на собственные нужды, в частности, путешествовали, оплачивали проживание и покупали продукты.

"Они использовали деньги на собственные нужды, путешествовали за них по миру, оставались за границей, но также оплачивали общие расходы, такие как аренда жилья и питание. Таким образом они злоупотребляли сложным положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан сделать свой вклад, чтобы помочь этой стране", - рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

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Во время обысков в домах полиция изъяла наличные в размере сотен тысяч крон, банковские ячейки, в которые мошенники снимали деньги, и много документов. По словам пресс-секретаря, полиция пока доказала, что нанесенный ущерб составляет 1,1 миллиона крон, но на самом деле он может быть в разы больше.

На прошлой неделе полиция арестовала предполагаемого главного организатора фейкового сбора средств по подозрению в мошенничестве. В то же время было возбуждено уголовное дело против одного юридического лица, которое также фигурировало в мошенничестве.

Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в чешском коммерческом реестре, но не имеет веб-сайта и аккаунтов в социальных сетях.

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