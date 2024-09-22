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шахрайство (1044) фонд (237) Чехія (1562)

У Чехії шахраї збирали гроші нібито на допомогу Україні, а витрачали їх на подорожі та розваги

У Чехії викрили шахраїв, які зібрали понад 40 тисяч євро нібито на допомогу Україні

Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) в межах збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDЕ ("Ми – люди").

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що збір організував 18-річний хлопець. Його вже затримали правоохоронці. Хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення.

Упродовж кількох місяців шахраї збирали гроші у скарбнички в різних місцях в універмагах і супермаркетах Праги та прилеглих муніципалітетів регіону Центральна Чехія.

Зібрані пожертви вони використовували на власні потреби, зокрема, подорожували, оплачували проживання та купували продукти.

"Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок, щоб допомогти цій країні", - розповіла речниця празької поліції Єва Кропачова.

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Під час обшуків у будинках поліція вилучила готівку в розмірі сотень тисяч крон, банківські скриньки, в які шахраї знімали гроші, і багато документів. За словами речниці, поліція поки що довела, що завдані збитки становлять 1,1 мільйона крон, але насправді вони можуть бути в рази більшими.

Минулого тижня поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві. Водночас було порушено кримінальну справу проти однієї юридичної особи, яка також фігурувала в шахрайстві.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у чеському комерційному реєстрі, але не має веб-сайту та акаунтів у соціальних мережах.

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Топ коментарі
+3
Цікаво, чиї вони громадяни? Здається це українське, аутентичне!
А в нас такі ходили біля ЦУМу в формі "Азову" зі скарбничками ще в 2014 році.
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22.09.2024 17:02
+2
Чехія бере приклад із нас. У нас таке розпочалося у 2015 році. А вже 2016 році поставлено на потік.
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22.09.2024 16:39
+2
Тому ніколи не даю гроші на вулиці аби кому. Тільки перевіреним особам переказую гроші
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22.09.2024 17:01
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Дуже багато таких знаю. І в Словаччині є. Багато телефонних розводів.
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22.09.2024 16:36 Відповісти
Донедавна в Твітері колишня волонтерка Госпітальєрів - 'Адмірал няв' теж збирала, а потім виявилось що вже рік там не працює і збирала донати на свій відпочинок.
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23.09.2024 02:12 Відповісти
Чехія бере приклад із нас. У нас таке розпочалося у 2015 році. А вже 2016 році поставлено на потік.
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22.09.2024 16:39 Відповісти
Без проидисвітив не буває
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22.09.2024 16:41 Відповісти
В Празі...
Вся правда... еге...

Ескурсія...
Потім випробовуння Тво Его...

Не унилі тайчанки...

А... слов'янки!
Беруть його...
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22.09.2024 16:46 Відповісти
І в поміч іде слив"янка
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22.09.2024 16:49 Відповісти
А на гуманітарці наживаються хто? Політики
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22.09.2024 16:46 Відповісти
За что сажать? Похоже он их не насиловал. Тогда бы его назвали насильником, а не шахраем. Все довольны.
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22.09.2024 18:08 Відповісти
Тому ніколи не даю гроші на вулиці аби кому. Тільки перевіреним особам переказую гроші
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22.09.2024 17:01 Відповісти
Цікаво, чиї вони громадяни? Здається це українське, аутентичне!
А в нас такі ходили біля ЦУМу в формі "Азову" зі скарбничками ще в 2014 році.
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22.09.2024 17:02 Відповісти
DENYS KOVHAROV , dat. nar. 31. května 2005

Kyjev, Navoi Alishera 67, Ukrajina

KOSTIANTYN BEREZENSKYI , dat. nar. 27. dubna 2003

Umaň, Severina Nalyvaika 39, Ukrajina

AHNESA MILEISHA , dat. nar. 29. října 1991

03-88 Varšava, Janowiecka 31, Polská republika
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22.09.2024 17:06 Відповісти
Вважаю за таке треба саджати років на 15 мінімум з обов'язковим відпрацюванням в тій сфері де вкрав - хай кожного дня бачать онкохвору дитину та пояснюють їй чому нема грошей на лікування..
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22.09.2024 17:50 Відповісти
Кожну суботу, купляючи продукти на тиждеь, передаю молодій дівчинці (перед маркетом Kaufland) крони на Перемогу. Тепер, чомусь, з'явились сумніви...
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22.09.2024 18:33 Відповісти
Яку ще Перемогу? ЇЇ все одно ніколи не буде
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22.09.2024 19:25 Відповісти
 
 