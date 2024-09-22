У Чехії шахраї збирали гроші нібито на допомогу Україні, а витрачали їх на подорожі та розваги

Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) в межах збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDЕ ("Ми – люди").

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що збір організував 18-річний хлопець. Його вже затримали правоохоронці. Хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення.

Упродовж кількох місяців шахраї збирали гроші у скарбнички в різних місцях в універмагах і супермаркетах Праги та прилеглих муніципалітетів регіону Центральна Чехія.

Зібрані пожертви вони використовували на власні потреби, зокрема, подорожували, оплачували проживання та купували продукти.

"Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок, щоб допомогти цій країні", - розповіла речниця празької поліції Єва Кропачова.

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Під час обшуків у будинках поліція вилучила готівку в розмірі сотень тисяч крон, банківські скриньки, в які шахраї знімали гроші, і багато документів. За словами речниці, поліція поки що довела, що завдані збитки становлять 1,1 мільйона крон, але насправді вони можуть бути в рази більшими.

Минулого тижня поліція заарештувала ймовірного головного організатора фейкового збору коштів за підозрою в шахрайстві. Водночас було порушено кримінальну справу проти однієї юридичної особи, яка також фігурувала в шахрайстві.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у чеському комерційному реєстрі, але не має веб-сайту та акаунтів у соціальних мережах.

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