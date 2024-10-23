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Продавав неіснуючі РЕБ та дрони: У Києві чоловік ошукав військовослужбовців та їхніх близьких на 280 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у шахрайстві 26-річного киянина, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі тепловізори, системи РЕБ та дрони для військовослужбовців і волонтерів. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження.

Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

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У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав військовослужбовців та їх рідних на 280 тис. гривень,

Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив.

У посилки замість замовлених товарів він цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, порожні коробки, пише прокуратура. 

Після відправлення такої посилки псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок з покупцями.

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Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який ніби то перебуває в зоні бойових дій, обвинувачений збирав гроші на ремонт автомобіля.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено 23 потерпілих від шахрайських дій обвинуваченого, їм завдано матеріальну шкоду на 280 тис. гривень.

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав військовослужбовців та їх рідних на 280 тис. гривень,
У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав військовослужбовців та їх рідних на 280 тис. гривень,

Санкція статей передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Автор: 

Київ (19665) шахрайство (1107) прокуратура (3703)


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І як можна вилікувати такого покидька? З нього можна зробити людину? Сумніваюсь
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23.10.2024 13:25 Відповісти
тут лікування не допоможе, прмо в морг.
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23.10.2024 13:36 Відповісти
100% сбушнік. Пика заблюрена, відповідальності ніякої, гроші вже оприходувані...
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23.10.2024 13:29 Відповісти
Прізвище Притула, чи Арахамія???
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23.10.2024 13:36 Відповісти
Такие никчемы и сидят, а МСЕШники через неделю повыходят.
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23.10.2024 13:49 Відповісти
 
 