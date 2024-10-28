УКР
В органах прокуратури Івано-Франківщини працюють 12 прокурорів із інвалідністю, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

12 прокурорів Івано-Франківської облпрокуратури мають інвалідність

В органах прокуратури Івано-Франківської області працюють 12 прокурорів, які мають інвалідність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді обласної прокуратури.

"Посади державної служби в органах прокуратури Івано-Франківської області обіймають 6 осіб, які мають інвалідність", - зазначили там.

Також станом 25.10.2024 року відомо, що за попередніми даними 12 прокурорів мають інвалідність.

"Інформація щодо кількості співробітників Івано-Франківської обласної прокуратури, які отримали інвалідність II групи на підставі рішення суду у зв'язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві у Івано-Франківській обласній прокуратурі відсутня.

Поряд з тим, повідомляємо, що нещасних випадків на виробництві в Івано-Франківській обласній прокуратурі не було", - додали у відповіді.

12 прокурорів Івано-Франківської облпрокуратури мають інвалідність
12 прокурорів Івано-Франківської облпрокуратури мають інвалідність

Також читайте: У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Також читайте: У прокуратурі Луганщини немає прокурорів із інвалідністю, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

