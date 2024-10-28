УКР
У прокуратурі Луганщини немає прокурорів із інвалідністю, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

У прокуратурі Луганщини немає прокурорів з інвалідністю

В органах прокуратури Луганської області немає прокурорів із інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит повідомили в обласній прокуратурі.

Там зазначили, що інформації щодо працівників прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності, а також отримали статус особи з інвалідністю II групи немає, оскільки така не створювалась.

"Разом із тим інформуємо, що в органах прокуратури Луганської області, за попередніми даними, з числа прокурорів особи з інвалідністю відсутні", - зазначили у прокуратурі.

Водночас станом на 25.10.2024 року в органах прокуратури Луганщини мають інвалідність 2 державних службовці. Один із них отримав інвалідність після повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Також читайте: 20 прокурорів у Київській міській прокуратурі мають другу та третю групу інвалідності

+12
Самої Луганщина немає, а прокурори є
Можна мене прокуром Марса? З пільгами і пенсією звісно
28.10.2024 11:35 Відповісти
+9
Прокуратура Луганщини сидить в Луганську? Ніт то якого хєра вона отримує зарплату на прокурорів штук 200 ? Сидять собі десь в Харкову чиДніпрі а грошикі кап)))
28.10.2024 11:34 Відповісти
+6
Кримські прокурвори та сцудді теж досі отримують зряплатню?
28.10.2024 11:37 Відповісти
А скільки там прокуратур? ви знущаєтесь?
28.10.2024 11:34 Відповісти
а що означає "немає другої групи"? а першої і третьої є?
28.10.2024 11:45 Відповісти
28.10.2024 11:49 Відповісти
У них там просто мокшанські ксіви.....
28.10.2024 11:34 Відповісти
Прокуратура Луганщини сидить в Луганську? Ніт то якого хєра вона отримує зарплату на прокурорів штук 200 ? Сидять собі десь в Харкову чиДніпрі а грошикі кап)))
28.10.2024 11:34 Відповісти
Так Луганська обл під кацапами - а прокурори працюють?
28.10.2024 11:35 Відповісти
Самої Луганщина немає, а прокурори є
Можна мене прокуром Марса? З пільгами і пенсією звісно
28.10.2024 11:35 Відповісти
Вона то є, ну мов би немає а прокурори є, кажуть не хворо так почуваються.
28.10.2024 11:37 Відповісти
Кримські прокурвори та сцудді теж досі отримують зряплатню?
28.10.2024 11:37 Відповісти
Питання риторичне.
28.10.2024 11:38 Відповісти
Вот така муйня, малята.
28.10.2024 11:39 Відповісти
Даже мэрия Мариуполя получает...
28.10.2024 11:42 Відповісти
Як мінімум шестеро з них повинні були б зацікавити ТЦК
28.10.2024 11:45 Відповісти
По харям видно - потужні інваліди.
28.10.2024 12:02 Відповісти
28.10.2024 11:39 Відповісти
Відновили здоров'я до повного одужання. Чаклуни!
28.10.2024 11:39 Відповісти
Потужні чаклуни!
28.10.2024 11:42 Відповісти
28.10.2024 11:41 Відповісти
Про яких прокурорів йде мова коли 98% Луганщини окупована ворогом ,яка роль цих прокурорів ?
28.10.2024 11:44 Відповісти
Гроші отримувати з держбюджету і отримувати статус УБД.
28.10.2024 11:48 Відповісти
Їх нема , ми їх не бачимо , але вони існують і їх треба годувати .
28.10.2024 11:49 Відповісти
І не лише їх.
Там всі державні органи, в евакуації, плідно проводять освоєння бюджету....
28.10.2024 11:52 Відповісти
Бюджет , мабуть для цього створений , щоб його всіляка кодла і шваль розкрадала .
28.10.2024 12:53 Відповісти
Області нема, а прокурори є у повному складі. Нафіга???
Хто з чиновників окупованої області ще є і отримує зарплати плюс по інвалідності
28.10.2024 11:55 Відповісти
Так значить вони порушують нормативний відсоток працевлаштованих осіб з інвалідністю виходячи з середньоблікової чисельності працівників? Так за це взагалі-то ФСЗІ штрафує.
28.10.2024 11:58 Відповісти
Это хорошо или плохо?
28.10.2024 12:24 Відповісти
а якщо пошукати?
28.10.2024 13:29 Відповісти
 
 