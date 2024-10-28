РУС
В прокуратуре Луганской области нет прокуроров с инвалидностью, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

В органах прокуратуры Луганской области нет прокуроров с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос сообщили в областной прокуратуре.

Там отметили, что информации о работниках прокуратуры, которые получают пенсию по инвалидности, а также получили статус лица с инвалидностью II группы нет, поскольку такая не создавалась.

"Вместе с тем информируем, что в органах прокуратуры Луганской области, по предварительным данным, из числа прокуроров лица с инвалидностью отсутствуют", - отметили в прокуратуре.

В то же время по состоянию на 25.10.2024 года в органах прокуратуры Луганщины имеют инвалидность 2 государственных служащих. Один из них получил инвалидность после полномасштабного вторжения РФ.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

+12
Самої Луганщина немає, а прокурори є
Можна мене прокуром Марса? З пільгами і пенсією звісно
28.10.2024 11:35 Ответить
+9
Прокуратура Луганщини сидить в Луганську? Ніт то якого хєра вона отримує зарплату на прокурорів штук 200 ? Сидять собі десь в Харкову чиДніпрі а грошикі кап)))
28.10.2024 11:34 Ответить
+6
Кримські прокурвори та сцудді теж досі отримують зряплатню?
28.10.2024 11:37 Ответить
А скільки там прокуратур? ви знущаєтесь?
28.10.2024 11:34 Ответить
а що означає "немає другої групи"? а першої і третьої є?
28.10.2024 11:45 Ответить
28.10.2024 11:49 Ответить
У них там просто мокшанські ксіви.....
28.10.2024 11:34 Ответить
Прокуратура Луганщини сидить в Луганську? Ніт то якого хєра вона отримує зарплату на прокурорів штук 200 ? Сидять собі десь в Харкову чиДніпрі а грошикі кап)))
28.10.2024 11:34 Ответить
Так Луганська обл під кацапами - а прокурори працюють?
28.10.2024 11:35 Ответить
Самої Луганщина немає, а прокурори є
Можна мене прокуром Марса? З пільгами і пенсією звісно
28.10.2024 11:35 Ответить
Вона то є, ну мов би немає а прокурори є, кажуть не хворо так почуваються.
28.10.2024 11:37 Ответить
Кримські прокурвори та сцудді теж досі отримують зряплатню?
28.10.2024 11:37 Ответить
Питання риторичне.
28.10.2024 11:38 Ответить
Вот така муйня, малята.
28.10.2024 11:39 Ответить
Даже мэрия Мариуполя получает...
28.10.2024 11:42 Ответить
Як мінімум шестеро з них повинні були б зацікавити ТЦК
28.10.2024 11:45 Ответить
По харям видно - потужні інваліди.
28.10.2024 12:02 Ответить
28.10.2024 11:39 Ответить
Відновили здоров'я до повного одужання. Чаклуни!
28.10.2024 11:39 Ответить
Потужні чаклуни!
28.10.2024 11:42 Ответить
28.10.2024 11:41 Ответить
Про яких прокурорів йде мова коли 98% Луганщини окупована ворогом ,яка роль цих прокурорів ?
28.10.2024 11:44 Ответить
Гроші отримувати з держбюджету і отримувати статус УБД.
28.10.2024 11:48 Ответить
Їх нема , ми їх не бачимо , але вони існують і їх треба годувати .
28.10.2024 11:49 Ответить
І не лише їх.
Там всі державні органи, в евакуації, плідно проводять освоєння бюджету....
28.10.2024 11:52 Ответить
Бюджет , мабуть для цього створений , щоб його всіляка кодла і шваль розкрадала .
28.10.2024 12:53 Ответить
Області нема, а прокурори є у повному складі. Нафіга???
Хто з чиновників окупованої області ще є і отримує зарплати плюс по інвалідності
28.10.2024 11:55 Ответить
Так значить вони порушують нормативний відсоток працевлаштованих осіб з інвалідністю виходячи з середньоблікової чисельності працівників? Так за це взагалі-то ФСЗІ штрафує.
28.10.2024 11:58 Ответить
Это хорошо или плохо?
28.10.2024 12:24 Ответить
а якщо пошукати?
28.10.2024 13:29 Ответить
 
 