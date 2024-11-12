УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8078 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 157 17

П’ятеро людей з команди фільму "Довбуш" загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз у лавах ЗСУ, - режисер Санін

режисер Олесь Санін

Режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін розповів скільки членів команди фільму загинули та зникли безвісти, а скільки досі продовжують боронити Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

"Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро пропали безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України і Сил оборони, включаючи акторів, каскадерів, кінотехніків, художників, операторів.

Оператор картини Сергій Михальчук зараз у ЗСУ, в розвідці, і буквально зараз він десь на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Частина знімальної групи, прекрасна частина, виїхала зі своїми дітьми за кордон, і переважна більшість із них зараз має роботу за професією в суміжних кіноіндустріях. Поки війна, мене питають, який мій наступний фільм. А я кажу: мій наступний фільм — перемога", — сказав Санін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув майстер народних інструментів та лірник фільму "Довбуш" Сергій Павліченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

кіно (960) мобілізація (3036) втрати (4388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
А из этой говнокоманды хоть один на фронт пошёл?
показати весь коментар
12.11.2024 22:01
+15
А скільки товстомордих клоунів з "кварталу" десь воюють? Хоча...хіба ми ж не знаємо, що НІ!!
Яка ж стидоба і ганьба нас накрила!
Справжні б'ються, захищають і гинуть, а шушера - нажирає ряхи і їхні кривляння захищає поліція!!
Боже, Боже, рідна Україно - що с тобою стало!
показати весь коментар
12.11.2024 22:06
+10
в алаверди, зєля поділиться інфою скільки членів його кварталу зникло за далекими й високими горами.
показати весь коментар
12.11.2024 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в алаверди, зєля поділиться інфою скільки членів його кварталу зникло за далекими й високими горами.
показати весь коментар
12.11.2024 21:58 Відповісти
А из этой говнокоманды хоть один на фронт пошёл?
показати весь коментар
12.11.2024 22:01 Відповісти
Знов кацапам євреї чухаються
показати весь коментар
12.11.2024 22:44 Відповісти
Кацап тебя бухим зачал...
показати весь коментар
12.11.2024 22:46 Відповісти
А скільки товстомордих клоунів з "кварталу" десь воюють? Хоча...хіба ми ж не знаємо, що НІ!!
Яка ж стидоба і ганьба нас накрила!
Справжні б'ються, захищають і гинуть, а шушера - нажирає ряхи і їхні кривляння захищає поліція!!
Боже, Боже, рідна Україно - що с тобою стало!
показати весь коментар
12.11.2024 22:06 Відповісти
Автор 95 кварталу воює у Відні , а братья Шефіри у НІМЕЧЧІНІ
показати весь коментар
12.11.2024 23:10 Відповісти
До речі, про 95 квартал. Женя К. і Саша П. казали, що підуть у окопи тільки після Льоші П. та Міші П.
показати весь коментар
12.11.2024 22:12 Відповісти
Ніколи зелена босота не піде на фронт 🙁
показати весь коментар
12.11.2024 23:42 Відповісти
А Ткаченко , мародер, розпродав Одеську кіностудію заради дорогой землі на Французькому бульвари , тта хотів зруйнувати студію Довженко
Цікаво - він вже пішов у ЗСУ?
показати весь коментар
12.11.2024 23:08 Відповісти
Не дарма Зеля поривався засадити мільярд дерев. Бо "члєнам єво каманди" тепер вже нікуди тихенько піти. Дерев в лісу не вистачає.
показати весь коментар
12.11.2024 23:41 Відповісти
Головне,що Стерненко живий та здоровий!! Сам Сирський його привітав,як героя - ухилянта! Чекаємо на відзнаку від Президента! А тут про якихось загиблих Героїв.....
показати весь коментар
13.11.2024 00:11 Відповісти
Ост так патріоти гинуть а всяка мерзота бикує ,чому жодного на фронті клоуна з 95 кварталу як і з так званих серіалів "свати" ,слуга народу"
показати весь коментар
13.11.2024 06:14 Відповісти
Біль 🥀
показати весь коментар
13.11.2024 07:30 Відповісти
 
 