П’ятеро людей з команди фільму "Довбуш" загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз у лавах ЗСУ, - режисер Санін

Режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін розповів скільки членів команди фільму загинули та зникли безвісти, а скільки досі продовжують боронити Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

"Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро пропали безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України і Сил оборони, включаючи акторів, каскадерів, кінотехніків, художників, операторів.

Оператор картини Сергій Михальчук зараз у ЗСУ, в розвідці, і буквально зараз він десь на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Частина знімальної групи, прекрасна частина, виїхала зі своїми дітьми за кордон, і переважна більшість із них зараз має роботу за професією в суміжних кіноіндустріях. Поки війна, мене питають, який мій наступний фільм. А я кажу: мій наступний фільм — перемога", — сказав Санін.

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