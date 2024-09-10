У боях за Україну загинув майстер народних інструментів та лірник фільму "Довбуш" Сергій Павліченко. ФОТОрепортаж

На Покровському напрямку загинув військовослужбовець та майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін.

"...Прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом.

Ти завжди був Воїном, завжди Лицарем. Вічна слава, тобі брате. Царства Небесного", - йдеться в дописі.

Сергій Павліченко пішов на війну добровольцем після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Нема слів - біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга - таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів", - написав бандурист та очільник гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко.

Сергій Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху, учасником історичного клубу "Чорні Запорожці". А також активним учасником "усіх Майданів та Революцій". В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року брав участь в штурмі Майдану та отримав поранення в протистоянні з силовиками.

Сергій Павліченко також став співавтором першого фільму про "холодноярських гайдамаків-повстанців", створив десятки народних інструментів - кобзи, бандури та ліри.

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