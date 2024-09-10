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Новини Фото Війна
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У боях за Україну загинув майстер народних інструментів та лірник фільму "Довбуш" Сергій Павліченко. ФОТОрепортаж

На Покровському напрямку загинув військовослужбовець та майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін.

"...Прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом.

Ти завжди був Воїном, завжди Лицарем.  Вічна слава, тобі брате. Царства Небесного", - йдеться в дописі.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Сергій Павліченко пішов на війну добровольцем після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Нема слів - біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга - таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів", -  написав бандурист та очільник гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Сергій Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху, учасником історичного клубу "Чорні Запорожці". А також активним учасником "усіх Майданів та Революцій". В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року брав участь в штурмі Майдану та отримав поранення в протистоянні з силовиками.

Сергій Павліченко також став співавтором першого фільму про "холодноярських гайдамаків-повстанців", створив десятки народних інструментів - кобзи, бандури та ліри.

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На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Автор: 

кіно (961) втрати (4399)


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Топ коментарі
+49
Боляче дуже ....😥 Герою Слава !!!🙏
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10.09.2024 11:32
+42
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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10.09.2024 11:34
+33
Велика печаль.
Дякую за те, що був справжнім Козаком, спасителем України. Що нищив кацапів.
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10.09.2024 11:37
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Боляче дуже ....😥 Герою Слава !!!🙏
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10.09.2024 11:32 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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10.09.2024 11:34 Відповісти
Велика печаль.
Дякую за те, що був справжнім Козаком, спасителем України. Що нищив кацапів.
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10.09.2024 11:37 Відповісти
Це вже щонайменше друга втрата у творчому колективі цього фільму. Роки півтора тому без вісти зник гафер, прізвище не публікували.
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10.09.2024 11:39 Відповісти
Знав Сергія.Бачив у липні у Корсуні,проходив реабілітацію після поранення.Дуже шкода.Вічна йому пам'ять.
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10.09.2024 11:47 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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10.09.2024 11:55 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава Герою! Шкода, що гинуть найкращі, а смілянська бидлота керує і буде керувати країною.
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10.09.2024 12:09 Відповісти
вічна пам*ять загиблим героям .
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10.09.2024 12:42 Відповісти
ось так...уходять у засвіти найкращі, а в цей час всяка мразота дозволяє собі бити ветеранів у тилу й почувається безкарною...
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10.09.2024 12:43 Відповісти
Боляче .....😪😪😪
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10.09.2024 12:52 Відповісти
Співчуття рідним та близькім.
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10.09.2024 13:32 Відповісти
Війна забирає найкращих.
Вічна пам'ять Воїну
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10.09.2024 23:44 Відповісти
Низький уклін, полеглому Захиснику України!!
Десь там, мабуть, на передовій і Гройсман з дубілетом та купою заступникі, захищають Україну ???…
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12.09.2024 08:06 Відповісти
 
 