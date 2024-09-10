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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб мастер народных инструментов и лирник фильма "Довбуш" Сергей Павличенко. ФОТОрепортаж

На Покровском направлении погиб военнослужащий и мастер музыкальных народных инструментов Сергей Павличенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин.

"...Пришла весть, что положил голову наш братчик за нашу свободу на фронте под Покровском.

Ты всегда был воином, всегда был рыцарем. Вечная слава тебе, брат. Царствие Небесное", - говорится в заметке.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Сергей Павличенко пошел на войну добровольцем после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Нет слов - боль и печаль. Мы называли его в нашем кругу старых друзей Грицько. Грицько Папуга - такое новое козацкое имя дали ему друзья во время возрождения нашего искреннего Вольного Козачества. Искренний козак, настоящий гайдамака, мастер музыкальных инструментов", - написал бандурист и глава группы "Хорея Козацкая" Тарас Компаниченко.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Сергей Павличенко был братчиком Киевского Кобзарского цеха, участником исторического клуба "Черные Запорожцы". А также активным участником "всех Майданов и Революций". В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года участвовал в штурме Майдана и получил ранения в противостоянии с силовиками.

Сергей Павличенко также стал соавтором первого фильма о "холодноярских гайдамаках-повстанцах", создал десятки народных инструментов - кобзы, бандуры и лиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб украинский фехтовальщик Игорь Храмцов

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко.

Автор: 

кино (1536) потери (4398)


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Топ комментарии
+49
Боляче дуже ....😥 Герою Слава !!!🙏
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10.09.2024 11:32
+42
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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10.09.2024 11:34
+33
Велика печаль.
Дякую за те, що був справжнім Козаком, спасителем України. Що нищив кацапів.
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10.09.2024 11:37
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Боляче дуже ....😥 Герою Слава !!!🙏
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10.09.2024 11:32 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
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10.09.2024 11:34 Ответить
Велика печаль.
Дякую за те, що був справжнім Козаком, спасителем України. Що нищив кацапів.
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10.09.2024 11:37 Ответить
Це вже щонайменше друга втрата у творчому колективі цього фільму. Роки півтора тому без вісти зник гафер, прізвище не публікували.
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10.09.2024 11:39 Ответить
Знав Сергія.Бачив у липні у Корсуні,проходив реабілітацію після поранення.Дуже шкода.Вічна йому пам'ять.
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10.09.2024 11:47 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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10.09.2024 11:55 Ответить
Вічна пам'ять і Слава Герою! Шкода, що гинуть найкращі, а смілянська бидлота керує і буде керувати країною.
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10.09.2024 12:09 Ответить
вічна пам*ять загиблим героям .
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10.09.2024 12:42 Ответить
ось так...уходять у засвіти найкращі, а в цей час всяка мразота дозволяє собі бити ветеранів у тилу й почувається безкарною...
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10.09.2024 12:43 Ответить
Боляче .....😪😪😪
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10.09.2024 12:52 Ответить
Співчуття рідним та близькім.
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10.09.2024 13:32 Ответить
Війна забирає найкращих.
Вічна пам'ять Воїну
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10.09.2024 23:44 Ответить
Низький уклін, полеглому Захиснику України!!
Десь там, мабуть, на передовій і Гройсман з дубілетом та купою заступникі, захищають Україну ???…
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12.09.2024 08:06 Ответить
 
 