В боях за Украину погиб мастер народных инструментов и лирник фильма "Довбуш" Сергей Павличенко. ФОТОрепортаж

На Покровском направлении погиб военнослужащий и мастер музыкальных народных инструментов Сергей Павличенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин.

"...Пришла весть, что положил голову наш братчик за нашу свободу на фронте под Покровском.

Ты всегда был воином, всегда был рыцарем. Вечная слава тебе, брат. Царствие Небесное", - говорится в заметке.

Сергей Павличенко пошел на войну добровольцем после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Нет слов - боль и печаль. Мы называли его в нашем кругу старых друзей Грицько. Грицько Папуга - такое новое козацкое имя дали ему друзья во время возрождения нашего искреннего Вольного Козачества. Искренний козак, настоящий гайдамака, мастер музыкальных инструментов", - написал бандурист и глава группы "Хорея Козацкая" Тарас Компаниченко.

Сергей Павличенко был братчиком Киевского Кобзарского цеха, участником исторического клуба "Черные Запорожцы". А также активным участником "всех Майданов и Революций". В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года участвовал в штурме Майдана и получил ранения в противостоянии с силовиками.

Сергей Павличенко также стал соавтором первого фильма о "холодноярских гайдамаках-повстанцах", создал десятки народных инструментов - кобзы, бандуры и лиры.

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