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Новини Відео Війна
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Окупанти скаржаться на проблеми із продовольчим забезпеченням: "На вісьмох людей - один пайок". ВIДЕО

Російські військовослужбовці на Запорізькому напрямку скаржаться на проблеми із продовольчим забезпеченням.

На відео солдат ворожої армії продемонстрував, як один набір продуктів їм доводиться ділити на вісім осіб, інформує Цензор.НЕТ.

"От у нас обід. Один пайок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісім чоловік. Один пайок. Все, пацани, наїлися, так?", - прокоментував відео окупант.

Дивіться: На Харківському напрямку Сили оборони вночі знищили БМП-2, 4 склади з боєприпасами та 4 транспортні засоби окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) продукти (1141) Запорізька область (3599)


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Топ коментарі
+18
Пусть жрут друг друга.
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16.11.2024 16:23
+11
Жирують
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16.11.2024 16:21
+10
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16.11.2024 16:30
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Жирують
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16.11.2024 16:21 Відповісти
півні?
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16.11.2024 18:33 Відповісти
Пусть жрут друг друга.
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16.11.2024 16:23 Відповісти


вони так і роблять
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16.11.2024 19:49 Відповісти
Те, що вони називають себе "окупантами в Криму" - це вже дуже добре 👍
Значить - Крим це Україна!
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16.11.2024 17:33 Відповісти
При втечі із в"язниці беруть одного "біглого" щоб по дорозі з"їсти.... Хто там із 8-ми самий "жирний"?
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16.11.2024 16:26 Відповісти
Підножним кормом харчуйтеся! Черв'яків викопуйте, кору з дерев жеріть, падли кацапські!
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16.11.2024 16:29 Відповісти
Так ви ж людожери , ваше начальство розраховує на ваші харчові захцянки .
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16.11.2024 16:29 Відповісти
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16.11.2024 16:30 Відповісти
Нефіх жрать! Треба прєкрасную Расію от укронацистофашистобандерокаратєлєй асвабаждать!
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16.11.2024 16:32 Відповісти
Кацапи з бурятами голодні, але шось мені підказує вони чи п'яні чи ще не вихмились
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16.11.2024 16:35 Відповісти
Тебе не жерти, а подихати відправили, а сухий корм, з'їдає той, хто вижив. Ху... лостан думає про тебе.
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16.11.2024 16:43 Відповісти
Смокчить прутні друг в друга, на якийсь час вистачить...
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16.11.2024 16:48 Відповісти
Абсолютно вірний розрахунок. З восьми один буде у подоні розповідати "камандіри ****@лі самі с'**@лісь все 200-є я адін вижил і сажрал пайок".
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16.11.2024 16:49 Відповісти
А смоли гарячої не хочете? Будете ситі.
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16.11.2024 16:49 Відповісти
А водичка, схоже, наша, на Оболонь Прозору дуже схожа.
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16.11.2024 17:06 Відповісти
Погане добриво вийде, негайно додайте паєк.
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16.11.2024 17:07 Відповісти
Єштє чучхєров ( Чучхєістов) а нє собак!!
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16.11.2024 17:27 Відповісти
Та то таке, лугондони чекали рузский мір, він прийшов і вони їх нагодують, або рузский мір сам продукти відбере у лугондонів.
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16.11.2024 17:41 Відповісти
Сиділи в блокаді (у березні 2022-го) - дочка варила їсти для хлопців на передову. Приїжджали, забирали термоси... Хай кацапи звернуться до тих, кого вони прийшли "асвабаждать"... Може, нагодують?...
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16.11.2024 18:35 Відповісти
От скажить мені, чим оці розкосооке сміття та гівно людства незадоволено? Нема чого їсти? Так смокчить один у одного. Чи ви так у себе у стойбіщах та аулах не робите?
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16.11.2024 18:43 Відповісти
які проблеми? хай з вісьмох вибирають самого товстого.
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16.11.2024 19:00 Відповісти
а в полоні вечеря...макарони дають...
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16.11.2024 19:12 Відповісти
макарони.., а смоли гарячої, не!..
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16.11.2024 20:13 Відповісти
Дивишся на цих дегенератів, на цих гидотних потвор, *******..... втАрАя арМія МірА, тьху.....
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16.11.2024 20:06 Відповісти
мене вже на сльозу пробиває!..
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16.11.2024 20:11 Відповісти
а ви як у пісні співаєтся: - Сідят і кушают бойци товаріщей своіх
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16.11.2024 20:30 Відповісти
Блантер, в лесу прифронтовом...
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16.11.2024 20:38 Відповісти
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16.11.2024 21:44 Відповісти
У кацапів розрахунок простий--з 8 залишиться живим тільки один.
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16.11.2024 23:27 Відповісти
Половина пойдёт на фарш. Остальные могут его съесть.
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17.11.2024 00:17 Відповісти
 
 