Окупанти скаржаться на проблеми із продовольчим забезпеченням: "На вісьмох людей - один пайок". ВIДЕО

Російські військовослужбовці на Запорізькому напрямку скаржаться на проблеми із продовольчим забезпеченням.

На відео солдат ворожої армії продемонстрував, як один набір продуктів їм доводиться ділити на вісім осіб, інформує Цензор.НЕТ.

"От у нас обід. Один пайок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на вісім чоловік. Один пайок. Все, пацани, наїлися, так?", - прокоментував відео окупант.

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