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На Харківському напрямку Сили оборони вночі знищили БМП-2, 4 склади з боєприпасами та 4 транспортні засоби окупантів. ВIДЕО

У ході нічної операції від аеробомберів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Харківському напрямку було знищено кілька ворожих цілей. Під точними ударами не встояла ворожа БМП-2, було знищено 4 склади з боєприпасами та 4 транспортні засоби, включаючи легковики та вантажівку. Воїни також ліквідували 6 російських загарбників.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох - поранили у районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Харківщина (6054) знищення (7221) БМП (409)


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1:10 - мабуть, начальник складу БК і заступник його, побігли самогон забрати із схованки... Не встигли, але на концерті кабздона будуть уже сьогодні...
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16.11.2024 16:06 Відповісти
Дуже влучно! Спасибі хлопцям!!!!
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17.11.2024 01:58 Відповісти
 
 