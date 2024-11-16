На Харківському напрямку Сили оборони вночі знищили БМП-2, 4 склади з боєприпасами та 4 транспортні засоби окупантів. ВIДЕО
У ході нічної операції від аеробомберів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Харківському напрямку було знищено кілька ворожих цілей. Під точними ударами не встояла ворожа БМП-2, було знищено 4 склади з боєприпасами та 4 транспортні засоби, включаючи легковики та вантажівку. Воїни також ліквідували 6 російських загарбників.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
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Владислав Сварчевський
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