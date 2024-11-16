На Харьковском направлении Силы обороны ночью уничтожили БМП-2, 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства оккупантов. ВИДЕО

В ходе ночной операции от аэробомберов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Харьковском направлении было уничтожено несколько вражеских целей. Под точными ударами не устояла вражеская БМП-2, было уничтожено 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства, включая легковушки и грузовик. Воины также ликвидировали 6 российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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