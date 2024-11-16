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На Харьковском направлении Силы обороны ночью уничтожили БМП-2, 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства оккупантов. ВИДЕО

В ходе ночной операции от аэробомберов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Харьковском направлении было уничтожено несколько вражеских целей. Под точными ударами не устояла вражеская БМП-2, было уничтожено 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства, включая легковушки и грузовик. Воины также ликвидировали 6 российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине: Три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Госпогранслужба (6431) Харьковщина (5577) уничтожение (6923) БМП (399)


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1:10 - мабуть, начальник складу БК і заступник його, побігли самогон забрати із схованки... Не встигли, але на концерті кабздона будуть уже сьогодні...
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16.11.2024 16:06 Ответить
Дуже влучно! Спасибі хлопцям!!!!
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17.11.2024 01:58 Ответить
 
 