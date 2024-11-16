На Харьковском направлении Силы обороны ночью уничтожили БМП-2, 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства оккупантов. ВИДЕО
В ходе ночной операции от аэробомберов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Харьковском направлении было уничтожено несколько вражеских целей. Под точными ударами не устояла вражеская БМП-2, было уничтожено 4 склада с боеприпасами и 4 транспортных средства, включая легковушки и грузовик. Воины также ликвидировали 6 российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий16.11.2024 16:06 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.11.2024 01:58 Ответить Мне нравится 0
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