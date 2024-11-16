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Россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине: Три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині

Сегодня, 16 ноября, оккупанты нанесли удар по с. Осиново Купянского района Харьковской области, в результате чего пострадали гражданские.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 12 часов в селе Осиново Купянского района российская КАБ попала в частное домовладение.

В результате попадания загорелась крыша летней кухни. В настоящее время пожар локализован.

Также сообщается, что в результате атаки пострадали три гражданских лица: женщина 66 лет и мужчина 75 лет получили осколочные ранения. Еще одна женщина 62 лет получила острую реакцию на стресс.

Читайте также: Оккупанты 9 раз штурмовали позиции наших войск в районах Высокой Яруги и Волчанска, их потери за сутки составляют 94 человека, - ОТГ "Харків"

Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині
Удар КАБом по с. Осиново на Харківщині

Автор: 

обстрел (27043) Харьковщина (5577) КАБ (354)


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цікаво чи Ізраїль може знищувати такі плануючі бомби?
коли він бл.. навіть "градини" знищує.
А потім знищує місця запуску. так що це виглядає як жертвопринесення, - нате пару "Патріотів", прикрийте Ємрака, а раби хай терплять.
Мали би вже бути Іхтамнельоти(ф-22) - залетіли на кордон, збили всі Сцу-34 і сказали - "Етоонісаміупалі", або нічо не сказати і орки як завжди такі: "ето дружествєнниє пво".
Але при владі Зе, ну тоді можемо кричати - Чо наші ф-16 не знищують кабоносців?
чо-чо, може ракети через плєчо, не поставили тобто ракет нормальних?
писало шо орки коло 250км. ракети мають дальність і знищують наші літаки, навіть рекорд поставили по дальності. Трамп, чо в нас нема Айджис(закричав певно в бункері Зеля)
наголосували таке, їжмо оТЕ. які ж дебіли, тупо вибрали війну, виборці Зелі. ржуть і нащадкам заповідають мля
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16.11.2024 14:46 Ответить
* ракети повітря-повітря, а не наземка.
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16.11.2024 14:47 Ответить
 
 