Россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине: Три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 16 ноября, оккупанты нанесли удар по с. Осиново Купянского района Харьковской области, в результате чего пострадали гражданские.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 12 часов в селе Осиново Купянского района российская КАБ попала в частное домовладение.



В результате попадания загорелась крыша летней кухни. В настоящее время пожар локализован.



Также сообщается, что в результате атаки пострадали три гражданских лица: женщина 66 лет и мужчина 75 лет получили осколочные ранения. Еще одна женщина 62 лет получила острую реакцию на стресс.

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