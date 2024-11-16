Россияне ударили КАБом по с. Осиново на Харьковщине: Три человека пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 16 ноября, оккупанты нанесли удар по с. Осиново Купянского района Харьковской области, в результате чего пострадали гражданские.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 12 часов в селе Осиново Купянского района российская КАБ попала в частное домовладение.
В результате попадания загорелась крыша летней кухни. В настоящее время пожар локализован.
Также сообщается, что в результате атаки пострадали три гражданских лица: женщина 66 лет и мужчина 75 лет получили осколочные ранения. Еще одна женщина 62 лет получила острую реакцию на стресс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли він бл.. навіть "градини" знищує.
А потім знищує місця запуску. так що це виглядає як жертвопринесення, - нате пару "Патріотів", прикрийте Ємрака, а раби хай терплять.
Мали би вже бути Іхтамнельоти(ф-22) - залетіли на кордон, збили всі Сцу-34 і сказали - "Етоонісаміупалі", або нічо не сказати і орки як завжди такі: "ето дружествєнниє пво".
Але при владі Зе, ну тоді можемо кричати - Чо наші ф-16 не знищують кабоносців?
чо-чо, може ракети через плєчо, не поставили тобто ракет нормальних?
писало шо орки коло 250км. ракети мають дальність і знищують наші літаки, навіть рекорд поставили по дальності. Трамп, чо в нас нема Айджис(закричав певно в бункері Зеля)
наголосували таке, їжмо оТЕ. які ж дебіли, тупо вибрали війну, виборці Зелі. ржуть і нащадкам заповідають мля