Оккупанты 9 раз штурмовали позиции наших войск в районах Высокой Яруги и Волчанска, их потери за сутки составляют 94 человека, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харків" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 16 ноября.
Ситуация на Харьковском направлении
За минувшие сутки враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.
Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, а также 39 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 384 обстрела позиций защитников Украины.
Потери оккупантов
Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 94 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 64.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 26 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 4 автомобиля,
- 5 единиц спецтехники,
- 17 БПЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 16 укрытий для личного состава,
- 1 пункт стартовой площадки запуска БПЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 719 240 российских захватчиков.
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