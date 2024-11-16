Оккупанты 9 раз штурмовали позиции наших войск в районах Высокой Яруги и Волчанска, их потери за сутки составляют 94 человека, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харків" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 16 ноября.

Ситуация на Харьковском направлении

За минувшие сутки враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, а также 39 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 384 обстрела позиций защитников Украины.

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Потери оккупантов

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 94 существа, из них безвозвратные - 30, санитарные - 64.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 26 единиц вооружения и военной техники, в частности:

4 автомобиля,

5 единиц спецтехники,

17 БПЛА.

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Кроме того, уничтожено:

16 укрытий для личного состава,

1 пункт стартовой площадки запуска БПЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 719 240 российских захватчиков.