Окупанти 9 разів штурмували позиції наших військ у районах Висока Яруга та Вовчанськ, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на ранок 16 листопада.
Ситуація на Харківському напрямку
Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.
російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 1 КАБу, а також 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 384 обстріли позицій захисників України.
Втрати окупантів
Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Так, втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 30, санітарні – 64.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 26 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 4 автомобілі,
- 5 одиниць спецтехніки,
- 17 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 16 укриттів для особового складу,
- 1 пункт стартовий майданчик запуску БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 719 240 російських загарбників.
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