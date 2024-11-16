Окупанти 9 разів штурмували позиції наших військ у районах Висока Яруга та Вовчанськ, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на ранок 16 листопада.

Ситуація на Харківському напрямку

Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 1 КАБу, а також 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 384 обстріли позицій захисників України.

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Втрати окупантів

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Так, втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 30, санітарні – 64.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 26 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

4 автомобілі,

5 одиниць спецтехніки,

17 БпЛА.

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Крім того, знищено:

16 укриттів для особового складу,

1 пункт стартовий майданчик запуску БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 719 240 російських загарбників.