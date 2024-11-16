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Новини Війна
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Окупанти 9 разів штурмували позиції наших військ у районах Висока Яруга та Вовчанськ, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Харківському напрямку 16 листопада

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на ранок 16 листопада.

Ситуація на Харківському напрямку

Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.
російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 1 КАБу, а також 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 384 обстріли позицій захисників України.

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Втрати окупантів

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Так, втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 30, санітарні – 64.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 26 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 4 автомобілі,
  • 5 одиниць спецтехніки,
  • 17 БпЛА.

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Крім того, знищено:

  • 16 укриттів для особового складу,
  • 1 пункт стартовий майданчик запуску БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 719 240 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17176) Харківщина (6054) знищення (7131) бойові дії (3675)


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А як ви кацапів рахуєте і нам пишете? Чи це все приблизна брехня? Санітарні втрати кацапів порахували!?
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16.11.2024 15:55 Відповісти
 
 