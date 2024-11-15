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Тулуб окупанта лежить на полі бою поряд із його головою. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом загарбнику відірвало голову і вона лежить поряд із тулубом на рівні пояса.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант із відірваною ногою доходить на узбіччі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) дрони (4699)


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Топ коментарі
+25
та навіщо цій потворі голова, він нею жодного разу не скористався за призначенням..., інакше б тут не опинився...
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15.11.2024 12:45
+19
Так сказать глянуть на жизнь під другім углом)))
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15.11.2024 12:42
+15
Аннушка пролила дрона на рельси...
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15.11.2024 13:02
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Так сказать глянуть на жизнь під другім углом)))
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15.11.2024 12:42 Відповісти
та навіщо цій потворі голова, він нею жодного разу не скористався за призначенням..., інакше б тут не опинився...
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15.11.2024 12:45 Відповісти
Епічна сага ''кацап без голови''. Продовження буде..
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15.11.2024 13:00 Відповісти
Аннушка пролила дрона на рельси...
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15.11.2024 13:02 Відповісти
Черный дембель...

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15.11.2024 16:44 Відповісти
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15.11.2024 22:39 Відповісти
Всі кацапи, які йдуть захоплювати чужі територіі ,
апріорі безголові
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15.11.2024 13:02 Відповісти
а зачем ему голова? там думать все равно нечем
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15.11.2024 13:03 Відповісти
Ну,он туда ел.
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15.11.2024 13:06 Відповісти
Пораскінул мозгамі! 😁
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15.11.2024 13:08 Відповісти
Не встиг. Якийсь ухилянт попався.Тре контрольний.
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16.11.2024 06:57 Відповісти
Это белая "Лада" с прицепом!
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15.11.2024 13:13 Відповісти
Скоріше лада кабріолєт - с аткідним вєрхом)))
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15.11.2024 13:33 Відповісти
Без капелюха - нежить підхватить, урод...
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15.11.2024 13:14 Відповісти
Їдуть двоє на фірі, везуть копицю сіна.
- Тату, а чому нас обганяють мотоциклісти без голови?
- Сину, підтягни косу, бо висит поза фіров...
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15.11.2024 13:15 Відповісти
Вирішив себе у дупу поцілувати?
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15.11.2024 13:16 Відповісти
Нет, вирiшив заселфитися на фонi туза.
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16.11.2024 06:52 Відповісти
Справедливости ради нужно сказать, что голова там уже лежала. "После скида" у того туловища без головы ее оторвало, "до скида" она была. Так что, то голова его сослуживца, пресмотритесь внимательней
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15.11.2024 13:23 Відповісти
двохголовий арёл, як з герба знятий ))))
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15.11.2024 17:40 Відповісти
Мені здається що то не його голова. Бо на початку відео на тому місці вже она біліє.
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15.11.2024 13:25 Відповісти
То може в нього їх дві було, кацапи всякі бувають.
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15.11.2024 14:07 Відповісти
То кмiтливий кацап попався, знав куди впаде безтолковка, то й пiдстелив.
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16.11.2024 06:51 Відповісти
Моя дорогая Дуня! Во первых строках своего письма спешу сообщить тебе, что мы тут лежим по соседству: я и моя голова.
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15.11.2024 14:07 Відповісти
Голова вже лежала поряд ..то запасна ..при вихуві видно як куски першої голови відлітають ..він візьме ту що ціла прикрутить і знов полізе на штурм
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15.11.2024 14:48 Відповісти
Ну на кінець хоч подивився на себе са стараны
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15.11.2024 15:05 Відповісти
тепер можна на держак та на 9 травня понести.
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15.11.2024 17:05 Відповісти
Был мертвым ещё до скида.
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15.11.2024 22:09 Відповісти
Голова лежит и радуется тому, что супруга теперь на Ладе-Калине ездить будет.
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15.11.2024 22:40 Відповісти
На рівні дупи, а не "пояса".
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16.11.2024 00:38 Відповісти
Вот это сюр, типо, хаароший кацап в Украине.
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16.11.2024 06:48 Відповісти
Там нора два орка лежать "валетом" , один висунутий з нори інший біля неї сидить ...а може в них одна голова на двох , тоже непоганий заголовок
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16.11.2024 09:12 Відповісти
колобка забахали
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17.11.2024 13:03 Відповісти
 
 