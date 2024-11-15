Тулуб окупанта лежить на полі бою поряд із його головою. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом загарбнику відірвало голову і вона лежить поряд із тулубом на рівні пояса.

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