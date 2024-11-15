Тулуб окупанта лежить на полі бою поряд із його головою. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом загарбнику відірвало голову і вона лежить поряд із тулубом на рівні пояса.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+25 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.11.2024 12:45
+19 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар15.11.2024 12:42
+15 saimansay
показати весь коментар15.11.2024 13:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
апріорі безголові
- Тату, а чому нас обганяють мотоциклісти без голови?
- Сину, підтягни косу, бо висит поза фіров...