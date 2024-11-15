Туловище оккупанта лежит на поле боя рядом с его головой. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, сбросив на него боеприпас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом захватчику оторвало голову, и она лежит рядом с туловищем на уровне пояса.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+25 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.11.2024 12:45
+19 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий15.11.2024 12:42
+15 saimansay
показать весь комментарий15.11.2024 13:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
апріорі безголові
- Тату, а чому нас обганяють мотоциклісти без голови?
- Сину, підтягни косу, бо висит поза фіров...