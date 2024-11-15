РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5746 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 876 35

Туловище оккупанта лежит на поле боя рядом с его головой. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, сбросив на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом захватчику оторвало голову, и она лежит рядом с туловищем на уровне пояса.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) дроны (3907)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
та навіщо цій потворі голова, він нею жодного разу не скористався за призначенням..., інакше б тут не опинився...
показать весь комментарий
15.11.2024 12:45
+19
Так сказать глянуть на жизнь під другім углом)))
показать весь комментарий
15.11.2024 12:42
+15
Аннушка пролила дрона на рельси...
показать весь комментарий
15.11.2024 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так сказать глянуть на жизнь під другім углом)))
показать весь комментарий
15.11.2024 12:42 Ответить
та навіщо цій потворі голова, він нею жодного разу не скористався за призначенням..., інакше б тут не опинився...
показать весь комментарий
15.11.2024 12:45 Ответить
Епічна сага ''кацап без голови''. Продовження буде..
показать весь комментарий
15.11.2024 13:00 Ответить
Аннушка пролила дрона на рельси...
показать весь комментарий
15.11.2024 13:02 Ответить
Черный дембель...

показать весь комментарий
15.11.2024 16:44 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 22:39 Ответить
Всі кацапи, які йдуть захоплювати чужі територіі ,
апріорі безголові
показать весь комментарий
15.11.2024 13:02 Ответить
а зачем ему голова? там думать все равно нечем
показать весь комментарий
15.11.2024 13:03 Ответить
Ну,он туда ел.
показать весь комментарий
15.11.2024 13:06 Ответить
Пораскінул мозгамі! 😁
показать весь комментарий
15.11.2024 13:08 Ответить
Не встиг. Якийсь ухилянт попався.Тре контрольний.
показать весь комментарий
16.11.2024 06:57 Ответить
Это белая "Лада" с прицепом!
показать весь комментарий
15.11.2024 13:13 Ответить
Скоріше лада кабріолєт - с аткідним вєрхом)))
показать весь комментарий
15.11.2024 13:33 Ответить
Без капелюха - нежить підхватить, урод...
показать весь комментарий
15.11.2024 13:14 Ответить
Їдуть двоє на фірі, везуть копицю сіна.
- Тату, а чому нас обганяють мотоциклісти без голови?
- Сину, підтягни косу, бо висит поза фіров...
показать весь комментарий
15.11.2024 13:15 Ответить
Вирішив себе у дупу поцілувати?
показать весь комментарий
15.11.2024 13:16 Ответить
Нет, вирiшив заселфитися на фонi туза.
показать весь комментарий
16.11.2024 06:52 Ответить
Справедливости ради нужно сказать, что голова там уже лежала. "После скида" у того туловища без головы ее оторвало, "до скида" она была. Так что, то голова его сослуживца, пресмотритесь внимательней
показать весь комментарий
15.11.2024 13:23 Ответить
двохголовий арёл, як з герба знятий ))))
показать весь комментарий
15.11.2024 17:40 Ответить
Мені здається що то не його голова. Бо на початку відео на тому місці вже она біліє.
показать весь комментарий
15.11.2024 13:25 Ответить
То може в нього їх дві було, кацапи всякі бувають.
показать весь комментарий
15.11.2024 14:07 Ответить
То кмiтливий кацап попався, знав куди впаде безтолковка, то й пiдстелив.
показать весь комментарий
16.11.2024 06:51 Ответить
Моя дорогая Дуня! Во первых строках своего письма спешу сообщить тебе, что мы тут лежим по соседству: я и моя голова.
показать весь комментарий
15.11.2024 14:07 Ответить
Голова вже лежала поряд ..то запасна ..при вихуві видно як куски першої голови відлітають ..він візьме ту що ціла прикрутить і знов полізе на штурм
показать весь комментарий
15.11.2024 14:48 Ответить
Ну на кінець хоч подивився на себе са стараны
показать весь комментарий
15.11.2024 15:05 Ответить
тепер можна на держак та на 9 травня понести.
показать весь комментарий
15.11.2024 17:05 Ответить
Был мертвым ещё до скида.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:09 Ответить
Голова лежит и радуется тому, что супруга теперь на Ладе-Калине ездить будет.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:40 Ответить
На рівні дупи, а не "пояса".
показать весь комментарий
16.11.2024 00:38 Ответить
Вот это сюр, типо, хаароший кацап в Украине.
показать весь комментарий
16.11.2024 06:48 Ответить
Там нора два орка лежать "валетом" , один висунутий з нори інший біля неї сидить ...а може в них одна голова на двох , тоже непоганий заголовок
показать весь комментарий
16.11.2024 09:12 Ответить
колобка забахали
показать весь комментарий
17.11.2024 13:03 Ответить
 
 