Туловище оккупанта лежит на поле боя рядом с его головой. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, сбросив на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом захватчику оторвало голову, и она лежит рядом с туловищем на уровне пояса.

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