Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое одичавших свиней едят тело ликвидированного россиянина на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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