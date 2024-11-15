Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой двое одичавших свиней едят тело ликвидированного россиянина на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+34 Александр Чуднивец #474549
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+26 CrossFirenko
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+23 Анатолій Панасюк
показать весь комментарий15.11.2024 10:52
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Сподіваюсь, тварини не потруються.
Нічого цим хрякам не буде.
Тухлувате м'ясо - то не отрута для багатьох тварин. Ведмеді його теж **********... Це просто в Україні ведмедів майже всіх "мисливчики" повивели. Інакше - було б сотні відосів, де мішатки гризуть кацапів влітку і особливо взимку (бо ведення бойових дій не давало б мішкам спати, от вони б і харчувались дохлими кацапами).
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»
(О. Пчілка, "Їхав панок морквяний")
Прошу́то (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. prosciutto - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82 «окіст» ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F італійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 шинка , зроблена з окосту, натерта сіллю й прянощами.
Окіст найвищої якості. Для нього спеціально вирощують свиней, відгодовуючи каштанами. На околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0 Парми їх годують сироваткою, що залишається від виробництва сиру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD пармезан ....
і все в новому кориті?
а каштани миють і виймають з них комах та червів?
а інші частини свині куди?
відкрию таємниці -
кури жеруть червяків
всі люди у ві сні жеруть комах
собачки і котики жруть гівно
все м'ясо, що ви їсте - це мертвячина
свиня всеядна тварина і нерідко їсть своїх дітей (чужих)
а зараз вони вони їдять кадирівця.
(Популярна колись пісня з совіцького фільму)
У ВСУ теж 30 тис. пропавших безвісти!
Ну или напишите по ссылке, а там спросите источник. https://t.me/ButusovPlus/15014
И на видео кстати водными знаками написано название канала, можно тоже вбить в поиск.
И так бесконечно сотни лет...