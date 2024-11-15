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Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое одичавших свиней едят тело ликвидированного россиянина на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Охваченные огнем россияне на ходу вываливаются из горящей бронемашины на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) животные (931) защита животных (79) уничтожение (6904) Курск (1092)


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Топ комментарии
+34
Сваіх пажирают...
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15.11.2024 10:50
+26
Свині їдять свинособак.
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15.11.2024 10:58
+23
Можуть отруїтися.
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15.11.2024 10:52
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Сваіх пажирают...
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15.11.2024 10:50 Ответить
Ну, та да, свинi теж ********** копченостi. А ШО ДЕАТЬ, не пропадати ж "добру".
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15.11.2024 11:39 Ответить
Фашиздиии!!!
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15.11.2024 12:18 Ответить
ваньки свиням не "свої".
Сподіваюсь, тварини не потруються.
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15.11.2024 12:18 Ответить
лішніє люді згодилися на корм...
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15.11.2024 13:07 Ответить
Свиньи - канибалы
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15.11.2024 12:31 Ответить
Можуть отруїтися.
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15.11.2024 10:52 Ответить
Кабани спокійно виживають після укусів отруйних змій і спокійно їх їдять.

Нічого цим хрякам не буде.

Тухлувате м'ясо - то не отрута для багатьох тварин. Ведмеді його теж **********... Це просто в Україні ведмедів майже всіх "мисливчики" повивели. Інакше - було б сотні відосів, де мішатки гризуть кацапів влітку і особливо взимку (бо ведення бойових дій не давало б мішкам спати, от вони б і харчувались дохлими кацапами).
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15.11.2024 11:13 Ответить
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15.11.2024 22:01 Ответить
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»

(О. Пчілка, "Їхав панок морквяний")
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15.11.2024 10:52 Ответить
Свині їдять свинособак.
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15.11.2024 10:58 Ответить
свині каннібали
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15.11.2024 10:58 Ответить
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15.11.2024 11:01 Ответить
Потім якийсь мисливець завалить цього свинтуса,, і продасть комусь на шашлик ((: Ф-уууууууууу
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15.11.2024 11:02 Ответить
яєчню також не їсте?
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15.11.2024 11:26 Ответить
Щоб отримати якісне Прошутто, свиней тримають на жорсткій дієті. Ці свині наїлися сміття - то вже тільки на харч кадирівцям
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15.11.2024 12:22 Ответить
пан гурман? ))

Прошу́то (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. prosciutto - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82 «окіст» ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F італійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 шинка , зроблена з окосту, натерта сіллю й прянощами.

Окіст найвищої якості. Для нього спеціально вирощують свиней, відгодовуючи каштанами. На околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0 Парми їх годують сироваткою, що залишається від виробництва сиру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD пармезан ....

і все в новому кориті?
а каштани миють і виймають з них комах та червів?
а інші частини свині куди?

відкрию таємниці -
кури жеруть червяків
всі люди у ві сні жеруть комах
собачки і котики жруть гівно
все м'ясо, що ви їсте - це мертвячина
свиня всеядна тварина і нерідко їсть своїх дітей (чужих)
а зараз вони вони їдять кадирівця.
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15.11.2024 13:34 Ответить
До перегляду відео у мене була нестійка психіка, але після перегляду стала стійкою ...
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15.11.2024 11:08 Ответить
Свині добре угодовані , видно що корму свинособачого вистачає.
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15.11.2024 11:21 Ответить
Зазвичай свині свиней не їдять... але тут стався розрив шаблонів, мабуть двоногі кацапські свині, вийшли за межі етичної свинячої культури!!!
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15.11.2024 11:26 Ответить
так кацапи не свині. Вони свинособаки. То інший вид.
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15.11.2024 11:30 Ответить
"Отчего, отчего так хорошо..."
(Популярна колись пісня з совіцького фільму)
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15.11.2024 11:28 Ответить
свиноті буде чим добрива класти на грунт
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15.11.2024 11:29 Ответить
Свій до свого--по своє
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15.11.2024 11:31 Ответить
Ех, Путю би туди...
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15.11.2024 11:32 Ответить
Свинi живих не чiпають.
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15.11.2024 11:35 Ответить
якщл голодні, то чіпають.
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15.11.2024 12:02 Ответить
"Свої" "своїх" не кидають напризволяще..
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15.11.2024 11:53 Ответить
От чому я люблю сало, МММ )))
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15.11.2024 11:53 Ответить
Смачного!
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15.11.2024 11:55 Ответить
Свины їдять усіх - як звати і звідки родом не питають! Цу я тим, хто радіє, як дебіл...
У ВСУ теж 30 тис. пропавших безвісти!
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15.11.2024 11:55 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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15.11.2024 17:13 Ответить
На що заслужив
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15.11.2024 11:58 Ответить
Гідне завершення військової кар'єри!👍свиням респект, ха зжеруть кацапа повністю, щоб манька білий тазик не отримала!
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15.11.2024 12:44 Ответить
Озвучка-прям до слез.
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15.11.2024 11:58 Ответить
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15.11.2024 12:02 Ответить
А по-моему, свиньи-то и не дикие, а вполне себе домашние. Повезло их хозяевам - подвернулся бесплатный "комбикорм".
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15.11.2024 12:07 Ответить
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил конєц
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15.11.2024 12:12 Ответить
Це напевно десь в районі між снагостью та любимівкою, там алкаш дмитрик, який мЄдвЄдЄв побудував собі цілий свинокомплекс "міраторг", очикувано, що після початку бойових дій, свинки втекли на волю, де тепер ласують кацапським лайном.
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15.11.2024 12:45 Ответить
Свиньи едят рашистов на их же территории... Гарна новина. Ото буде сало для москаляк... Щоб наїлися до всрачки!
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15.11.2024 12:47 Ответить
кадирівця мабуть
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15.11.2024 12:55 Ответить
Ось чому сало - любимий українцями харч !!!!
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15.11.2024 13:07 Ответить
приятнава апитита, хрюшки!
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15.11.2024 13:14 Ответить
Свиней жалко , такую гадость жрут.
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15.11.2024 13:26 Ответить
Карма як вона є!
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15.11.2024 13:32 Ответить
вы там знаете кого они едят ((((!!!??? такие кадры должны быть ЗАПРЕЩЕНЫ !!!!(((
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15.11.2024 14:02 Ответить
Наверно кто снимал знает.
Ну или напишите по ссылке, а там спросите источник. https://t.me/ButusovPlus/15014

И на видео кстати водными знаками написано название канала, можно тоже вбить в поиск.
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16.11.2024 00:33 Ответить
Рідні цього орка, будуть ним пишатися.
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15.11.2024 14:38 Ответить
Канібалізм у рашці був і є звичайним явищем...
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15.11.2024 14:44 Ответить
Мабуть дуби не вродили якщо канібалізм почався...
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15.11.2024 14:45 Ответить
Уzzкие свини сvаих ни брасают...
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15.11.2024 14:47 Ответить
Веселий мультик в тему: https://www.facebook.com/reel/3865602893767425
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15.11.2024 19:25 Ответить
Надеюсь что это кадыровец ...или подобный единоверц!!!!
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15.11.2024 22:13 Ответить
a теперь другая русская свинья сожрет эту свинью, которая сожрала русскую свинью..
И так бесконечно сотни лет...
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21.11.2024 04:23 Ответить
 
 