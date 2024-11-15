Здичавілі свині шматують ліквідованого російського штурмовика на Курщині. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє здичавілих свиней їдять тіло ліквідованого росіянина на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.11.2024 10:50
+26 CrossFirenko
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+23 Анатолій Панасюк
показати весь коментар15.11.2024 10:52
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Сподіваюсь, тварини не потруються.
Нічого цим хрякам не буде.
Тухлувате м'ясо - то не отрута для багатьох тварин. Ведмеді його теж **********... Це просто в Україні ведмедів майже всіх "мисливчики" повивели. Інакше - було б сотні відосів, де мішатки гризуть кацапів влітку і особливо взимку (бо ведення бойових дій не давало б мішкам спати, от вони б і харчувались дохлими кацапами).
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»
(О. Пчілка, "Їхав панок морквяний")
Прошу́то (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. prosciutto - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82 «окіст» ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F італійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 шинка , зроблена з окосту, натерта сіллю й прянощами.
Окіст найвищої якості. Для нього спеціально вирощують свиней, відгодовуючи каштанами. На околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0 Парми їх годують сироваткою, що залишається від виробництва сиру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD пармезан ....
і все в новому кориті?
а каштани миють і виймають з них комах та червів?
а інші частини свині куди?
відкрию таємниці -
кури жеруть червяків
всі люди у ві сні жеруть комах
собачки і котики жруть гівно
все м'ясо, що ви їсте - це мертвячина
свиня всеядна тварина і нерідко їсть своїх дітей (чужих)
а зараз вони вони їдять кадирівця.
(Популярна колись пісня з совіцького фільму)
У ВСУ теж 30 тис. пропавших безвісти!
Ну или напишите по ссылке, а там спросите источник. https://t.me/ButusovPlus/15014
И на видео кстати водными знаками написано название канала, можно тоже вбить в поиск.
И так бесконечно сотни лет...