Здичавілі свині шматують ліквідованого російського штурмовика на Курщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє здичавілих свиней їдять тіло ліквідованого росіянина на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника.

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