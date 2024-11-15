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Здичавілі свині шматують ліквідованого російського штурмовика на Курщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє здичавілих свиней їдять тіло ліквідованого росіянина на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17373) тварини (463) захист тварин (85) знищення (7235) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+34
Сваіх пажирают...
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15.11.2024 10:50
+26
Свині їдять свинособак.
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15.11.2024 10:58
+23
Можуть отруїтися.
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15.11.2024 10:52
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Сваіх пажирают...
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15.11.2024 10:50 Відповісти
Ну, та да, свинi теж ********** копченостi. А ШО ДЕАТЬ, не пропадати ж "добру".
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15.11.2024 11:39 Відповісти
Фашиздиии!!!
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15.11.2024 12:18 Відповісти
ваньки свиням не "свої".
Сподіваюсь, тварини не потруються.
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15.11.2024 12:18 Відповісти
лішніє люді згодилися на корм...
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15.11.2024 13:07 Відповісти
Свиньи - канибалы
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15.11.2024 12:31 Відповісти
Можуть отруїтися.
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15.11.2024 10:52 Відповісти
Кабани спокійно виживають після укусів отруйних змій і спокійно їх їдять.

Нічого цим хрякам не буде.

Тухлувате м'ясо - то не отрута для багатьох тварин. Ведмеді його теж **********... Це просто в Україні ведмедів майже всіх "мисливчики" повивели. Інакше - було б сотні відосів, де мішатки гризуть кацапів влітку і особливо взимку (бо ведення бойових дій не давало б мішкам спати, от вони б і харчувались дохлими кацапами).
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15.11.2024 11:13 Відповісти
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15.11.2024 22:01 Відповісти
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»

(О. Пчілка, "Їхав панок морквяний")
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15.11.2024 10:52 Відповісти
Свині їдять свинособак.
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15.11.2024 10:58 Відповісти
свині каннібали
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15.11.2024 10:58 Відповісти
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15.11.2024 11:01 Відповісти
Потім якийсь мисливець завалить цього свинтуса,, і продасть комусь на шашлик ((: Ф-уууууууууу
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15.11.2024 11:02 Відповісти
яєчню також не їсте?
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15.11.2024 11:26 Відповісти
Щоб отримати якісне Прошутто, свиней тримають на жорсткій дієті. Ці свині наїлися сміття - то вже тільки на харч кадирівцям
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15.11.2024 12:22 Відповісти
пан гурман? ))

Прошу́то (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. prosciutto - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82 «окіст» ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F італійська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 шинка , зроблена з окосту, натерта сіллю й прянощами.

Окіст найвищої якості. Для нього спеціально вирощують свиней, відгодовуючи каштанами. На околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0 Парми їх годують сироваткою, що залишається від виробництва сиру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD пармезан ....

і все в новому кориті?
а каштани миють і виймають з них комах та червів?
а інші частини свині куди?

відкрию таємниці -
кури жеруть червяків
всі люди у ві сні жеруть комах
собачки і котики жруть гівно
все м'ясо, що ви їсте - це мертвячина
свиня всеядна тварина і нерідко їсть своїх дітей (чужих)
а зараз вони вони їдять кадирівця.
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15.11.2024 13:34 Відповісти
До перегляду відео у мене була нестійка психіка, але після перегляду стала стійкою ...
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15.11.2024 11:08 Відповісти
Свині добре угодовані , видно що корму свинособачого вистачає.
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15.11.2024 11:21 Відповісти
Зазвичай свині свиней не їдять... але тут стався розрив шаблонів, мабуть двоногі кацапські свині, вийшли за межі етичної свинячої культури!!!
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15.11.2024 11:26 Відповісти
так кацапи не свині. Вони свинособаки. То інший вид.
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15.11.2024 11:30 Відповісти
"Отчего, отчего так хорошо..."
(Популярна колись пісня з совіцького фільму)
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15.11.2024 11:28 Відповісти
свиноті буде чим добрива класти на грунт
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15.11.2024 11:29 Відповісти
Свій до свого--по своє
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15.11.2024 11:31 Відповісти
Ех, Путю би туди...
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15.11.2024 11:32 Відповісти
Свинi живих не чiпають.
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15.11.2024 11:35 Відповісти
якщл голодні, то чіпають.
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15.11.2024 12:02 Відповісти
"Свої" "своїх" не кидають напризволяще..
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15.11.2024 11:53 Відповісти
От чому я люблю сало, МММ )))
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15.11.2024 11:53 Відповісти
Смачного!
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15.11.2024 11:55 Відповісти
Свины їдять усіх - як звати і звідки родом не питають! Цу я тим, хто радіє, як дебіл...
У ВСУ теж 30 тис. пропавших безвісти!
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15.11.2024 11:55 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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15.11.2024 17:13 Відповісти
На що заслужив
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15.11.2024 11:58 Відповісти
Гідне завершення військової кар'єри!👍свиням респект, ха зжеруть кацапа повністю, щоб манька білий тазик не отримала!
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15.11.2024 12:44 Відповісти
Озвучка-прям до слез.
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15.11.2024 11:58 Відповісти
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15.11.2024 12:02 Відповісти
А по-моему, свиньи-то и не дикие, а вполне себе домашние. Повезло их хозяевам - подвернулся бесплатный "комбикорм".
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15.11.2024 12:07 Відповісти
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил конєц
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15.11.2024 12:12 Відповісти
Це напевно десь в районі між снагостью та любимівкою, там алкаш дмитрик, який мЄдвЄдЄв побудував собі цілий свинокомплекс "міраторг", очикувано, що після початку бойових дій, свинки втекли на волю, де тепер ласують кацапським лайном.
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15.11.2024 12:45 Відповісти
Свиньи едят рашистов на их же территории... Гарна новина. Ото буде сало для москаляк... Щоб наїлися до всрачки!
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15.11.2024 12:47 Відповісти
кадирівця мабуть
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15.11.2024 12:55 Відповісти
Ось чому сало - любимий українцями харч !!!!
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15.11.2024 13:07 Відповісти
приятнава апитита, хрюшки!
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15.11.2024 13:14 Відповісти
Свиней жалко , такую гадость жрут.
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15.11.2024 13:26 Відповісти
Карма як вона є!
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15.11.2024 13:32 Відповісти
вы там знаете кого они едят ((((!!!??? такие кадры должны быть ЗАПРЕЩЕНЫ !!!!(((
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15.11.2024 14:02 Відповісти
Наверно кто снимал знает.
Ну или напишите по ссылке, а там спросите источник. https://t.me/ButusovPlus/15014

И на видео кстати водными знаками написано название канала, можно тоже вбить в поиск.
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16.11.2024 00:33 Відповісти
Рідні цього орка, будуть ним пишатися.
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15.11.2024 14:38 Відповісти
Канібалізм у рашці був і є звичайним явищем...
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15.11.2024 14:44 Відповісти
Мабуть дуби не вродили якщо канібалізм почався...
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15.11.2024 14:45 Відповісти
Уzzкие свини сvаих ни брасают...
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15.11.2024 14:47 Відповісти
Веселий мультик в тему: https://www.facebook.com/reel/3865602893767425
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15.11.2024 19:25 Відповісти
Надеюсь что это кадыровец ...или подобный единоверц!!!!
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15.11.2024 22:13 Відповісти
a теперь другая русская свинья сожрет эту свинью, которая сожрала русскую свинью..
И так бесконечно сотни лет...
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21.11.2024 04:23 Відповісти
 
 