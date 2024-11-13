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Новости Видео Война
14 093 21

Охваченные огнем россияне на ходу вываливаются из горящей бронемашины на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили вражескую бронемашину с десантом на борту в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первого удара вражеская бронемашина загорелась и из нее начали выпадать на ходу охваченные огнем российские штурмовики.

"Бойцы 2 мехбата 47 бригады "Магура" попали во вражескую МТЛБ. Как результат - горело все: и сама машина, и оккупанты. Их, кстати, добивали уже из пулемета Browning. Второе попадание остановило технику. Россияне продолжают свое "наступление" на Курщине. Задача ВСУ - обнулить вражеский личный состав", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: В Курской области бойцы отразили атаку оккупантов, в которой было задействовано 30 бронемашин и батальон штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Курск (1098) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+19
Любо-дорого дивитися!
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13.11.2024 13:53
+14
Шедевр!!! ЗСУ магістри своєї справи!!!!Файно горить рашисто-фашисто!!!
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13.11.2024 13:59
+13
улюблена кацапська гра - Гостомельський десант
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13.11.2024 13:53
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Любо-дорого дивитися!
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13.11.2024 13:53 Ответить
улюблена кацапська гра - Гостомельський десант
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13.11.2024 13:53 Ответить
Гастелівський десант...
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14.11.2024 14:56 Ответить
Дуже гарно ! Красиво!
Десь там мій дружбанчик таке саме робить!
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13.11.2024 13:57 Ответить
Шедевр!!! ЗСУ магістри своєї справи!!!!Файно горить рашисто-фашисто!!!
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13.11.2024 13:59 Ответить
Магура то академіки зі знищення рашистських окупантів
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13.11.2024 14:07 Ответить
Кацапокурка гриль!
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13.11.2024 13:59 Ответить
Бийте безжалісно гадів кацапських ,
інакше вони битимуть нас 😡🧌
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13.11.2024 14:00 Ответить
Трассер.
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13.11.2024 14:17 Ответить
Погорельцы
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13.11.2024 14:26 Ответить
Вискакують з крематорія. Хочуть своїм подарувати білу ладу
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13.11.2024 14:28 Ответить
Танчік пасрал гарящімі мальчікамі.
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13.11.2024 14:35 Ответить
сколько я им раз говорил : не курите в салоне автомобиля !!!!((((
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13.11.2024 15:28 Ответить
вот так жыдобиндровские нацысды поступают с рюзьгеми мальчиками в трехлетних трусиках... а вы не верили
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13.11.2024 15:30 Ответить
трехлетние трусики 🤮кацапов - это циничное нарушение Конвенции о запрете химического оружия!🤣
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13.11.2024 16:45 Ответить
Наче БМПха наїлася гостренького і на ходу відкладає палаюче гівенце. І, насправді, те, що випадає, від гівна мало чим відрізняється
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13.11.2024 15:48 Ответить
як у комп"ютерній грі
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15.11.2024 09:14 Ответить
Вместе с рашистами горят их белые "Лады"... Кацапородственникам не получить ни того, не другого.... А по факту у "второй армии мира" на третьем году полномасштабного вторжения в Украину так и не налажена логистика и возят они топливо "на броне". Вот это и делает эту кучу железа с мотором самым настояшим мангалом для рашистов.
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13.11.2024 17:11 Ответить
Пекельні пристрасті
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13.11.2024 18:32 Ответить
єкіпаж машини боєвой, висадка добрива на лани восени.
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13.11.2024 18:33 Ответить
дезинфікованого вогнем
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15.11.2024 09:13 Ответить
 
 