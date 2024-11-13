Охваченные огнем россияне на ходу вываливаются из горящей бронемашины на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили вражескую бронемашину с десантом на борту в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первого удара вражеская бронемашина загорелась и из нее начали выпадать на ходу охваченные огнем российские штурмовики.

"Бойцы 2 мехбата 47 бригады "Магура" попали во вражескую МТЛБ. Как результат - горело все: и сама машина, и оккупанты. Их, кстати, добивали уже из пулемета Browning. Второе попадание остановило технику. Россияне продолжают свое "наступление" на Курщине. Задача ВСУ - обнулить вражеский личный состав", - говорится в комментарии к видео.

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