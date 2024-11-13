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Новини Відео Війна
14 091 21

Охоплені вогнем росіяни на ходу випадають із палаючої бронемашини на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" знищили ворожу бронемашину із десантом на борту у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першого удару ворожа бронемашина загорілася і з неї почали випадати на ходу охоплені вогнем російські штурмовики.

"Бійці 2 мехбату 47 бригади "Маґура" влучили у ворожу МТЛБ. Як результат - горіло все: і сама машина, і окупанти. Їх, до речі, добивали вже з кулемета Browning. Друге влучання - зупинило техніку. Росіяни продовжують свій "наступ" на Курщині. Задача ЗСУ - обнулити ворожий особовий склад", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полонили групу окупантів:"Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Курськ (1108) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+19
Любо-дорого дивитися!
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13.11.2024 13:53
+14
Шедевр!!! ЗСУ магістри своєї справи!!!!Файно горить рашисто-фашисто!!!
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13.11.2024 13:59
+13
улюблена кацапська гра - Гостомельський десант
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13.11.2024 13:53
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Любо-дорого дивитися!
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13.11.2024 13:53 Відповісти
улюблена кацапська гра - Гостомельський десант
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13.11.2024 13:53 Відповісти
Гастелівський десант...
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14.11.2024 14:56 Відповісти
Дуже гарно ! Красиво!
Десь там мій дружбанчик таке саме робить!
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13.11.2024 13:57 Відповісти
Шедевр!!! ЗСУ магістри своєї справи!!!!Файно горить рашисто-фашисто!!!
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13.11.2024 13:59 Відповісти
Магура то академіки зі знищення рашистських окупантів
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13.11.2024 14:07 Відповісти
Кацапокурка гриль!
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13.11.2024 13:59 Відповісти
Бийте безжалісно гадів кацапських ,
інакше вони битимуть нас 😡🧌
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13.11.2024 14:00 Відповісти
Трассер.
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13.11.2024 14:17 Відповісти
Погорельцы
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13.11.2024 14:26 Відповісти
Вискакують з крематорія. Хочуть своїм подарувати білу ладу
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13.11.2024 14:28 Відповісти
Танчік пасрал гарящімі мальчікамі.
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13.11.2024 14:35 Відповісти
сколько я им раз говорил : не курите в салоне автомобиля !!!!((((
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13.11.2024 15:28 Відповісти
вот так жыдобиндровские нацысды поступают с рюзьгеми мальчиками в трехлетних трусиках... а вы не верили
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13.11.2024 15:30 Відповісти
трехлетние трусики 🤮кацапов - это циничное нарушение Конвенции о запрете химического оружия!🤣
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13.11.2024 16:45 Відповісти
Наче БМПха наїлася гостренького і на ходу відкладає палаюче гівенце. І, насправді, те, що випадає, від гівна мало чим відрізняється
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13.11.2024 15:48 Відповісти
як у комп"ютерній грі
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15.11.2024 09:14 Відповісти
Вместе с рашистами горят их белые "Лады"... Кацапородственникам не получить ни того, не другого.... А по факту у "второй армии мира" на третьем году полномасштабного вторжения в Украину так и не налажена логистика и возят они топливо "на броне". Вот это и делает эту кучу железа с мотором самым настояшим мангалом для рашистов.
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13.11.2024 17:11 Відповісти
Пекельні пристрасті
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13.11.2024 18:32 Відповісти
єкіпаж машини боєвой, висадка добрива на лани восени.
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13.11.2024 18:33 Відповісти
дезинфікованого вогнем
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15.11.2024 09:13 Відповісти
 
 