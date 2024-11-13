Охоплені вогнем росіяни на ходу випадають із палаючої бронемашини на Курщині. ВIДЕО
Українські воїни із 47-ї ОМБр "Магура" знищили ворожу бронемашину із десантом на борту у Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що після першого удару ворожа бронемашина загорілася і з неї почали випадати на ходу охоплені вогнем російські штурмовики.
"Бійці 2 мехбату 47 бригади "Маґура" влучили у ворожу МТЛБ. Як результат - горіло все: і сама машина, і окупанти. Їх, до речі, добивали вже з кулемета Browning. Друге влучання - зупинило техніку. Росіяни продовжують свій "наступ" на Курщині. Задача ЗСУ - обнулити ворожий особовий склад", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 Pavlo Bubenko
показати весь коментар13.11.2024 13:53
+14 Caesar Rsi #596179
показати весь коментар13.11.2024 13:59
+13 Wild MadDog #595738
показати весь коментар13.11.2024 13:53
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Десь там мій дружбанчик таке саме робить!
інакше вони битимуть нас 😡🧌