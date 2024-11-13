УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12288 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 969 38

Бійці полонили групу окупантів:"Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВIДЕО

Українські воїни полонили групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із "трофеями" бійці опублікували у соцмережах. На записі можна розгледіти щонайменше чотирьох росіян. Один із окупантів мав загиджені штани.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225-го ОШБ полонили уцілілого російського штурмовика. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
13.11.2024 11:19
+30
Це кацапське лайно буде жити на вимогу толерастів з Європи, а той хто сказав Слава Україні рік тому, буде вбитий таким покидьком.
показати весь коментар
13.11.2024 11:25
+23
ЗСУ: - тепер ми ще й запори лікуємо...
показати весь коментар
13.11.2024 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.11.2024 11:19 Відповісти
то воно від злості всралося , але це не точно.
показати весь коментар
13.11.2024 11:23 Відповісти
Від страху,тому що видно натворив чогось такого що виходить за межі просто воював.Таких треба на докладну перевірку,це гниди особливого гатунку
показати весь коментар
18.11.2024 13:16 Відповісти
Це кацапське лайно буде жити на вимогу толерастів з Європи, а той хто сказав Слава Україні рік тому, буде вбитий таким покидьком.
показати весь коментар
13.11.2024 11:25 Відповісти
Обісрався це-по "скрєпному".
показати весь коментар
13.11.2024 11:30 Відповісти
Того, що обі*рався на швабру.
показати весь коментар
13.11.2024 11:31 Відповісти
абсірацца-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
показати весь коментар
13.11.2024 11:32 Відповісти
Він намагався зліпити півника з лайна
показати весь коментар
13.11.2024 12:15 Відповісти
ЗСУ: - тепер ми ще й запори лікуємо...
показати весь коментар
13.11.2024 11:33 Відповісти
👍
показати весь коментар
13.11.2024 13:37 Відповісти
от не нада тут на чилавека нагаваривать всякава! не обірався, а покакав не знявши штанів
показати весь коментар
13.11.2024 11:35 Відповісти
нормальна лексика для кацапні
показати весь коментар
13.11.2024 11:36 Відповісти
Зброі немає - ці обісрані видавлюють нас з Донбасу
показати весь коментар
13.11.2024 11:41 Відповісти
****** серуни,це як квінтисенція всія россії
показати весь коментар
13.11.2024 11:41 Відповісти
Непобедимая рузгая армия от которой дрожит НАТО и США, обосралась встретившись с ЗСУ. Пошлите обосраные штаны етого розийского zольдата Трампу, Орбану и другим **************, которые считают что Сосию нельзя победить и нужно сдаться
показати весь коментар
13.11.2024 11:45 Відповісти
Потому что етих серунов дохера и етим серунам помогает вся Азия оружием и солдатами. А еще етим серунам поклоняются выродки типо трампистов, орбанов, римских пап и прочих **************, которые нам постоянно палки в колеса ставят и держат за руки.
показати весь коментар
13.11.2024 11:49 Відповісти
Та якби ж тільки ці допомагали. Бо і "своїх" же вистачає. Починаючи з верхівки.
показати весь коментар
13.11.2024 12:33 Відповісти
А вообще ты кацапоид палишься. Не освободят а окупируют или захватят. Не пойму почему админы тебя выродка рашистского не банят. Зато как банят тех кто говорит про кое кого правду
показати весь коментар
13.11.2024 11:52 Відповісти
да таких тут багато, чи то русня через впн, чи то з окупованих поціновувачі усілякого лайна, але вони тут відробляють свої гроші..., не зважайте...
показати весь коментар
13.11.2024 11:55 Відповісти
А если не "освободят",то ты с горя тоже обосрешся?
показати весь коментар
13.11.2024 12:08 Відповісти
Тварин на палю!!!
показати весь коментар
13.11.2024 11:46 Відповісти
Справедливості раді обісратись мимоволі це один із медичних симптомів при встановлення струсу мозку. Коли я потрапив до серйозного дтп і довелося "вийти" через лобове скло головою вперед, в лікарні коли ставили діагноз цілком серйозно питали, чи я не всрався після аварії. Але в даному випадку це біосміття обісралось від сильного страху, тому що їм в окопах постійно внушають, що хахли ето звері, будуть різати на кусочки і знімати шкіру живцем.
показати весь коментар
13.11.2024 11:52 Відповісти
як біолог - та сама ситуація - страта контрою, причини різні, наслідки ....
показати весь коментар
13.11.2024 13:12 Відповісти
навіщо ви сюди йдете, щоб тут обсіратися..., це феєрично... , а дійсно...
показати весь коментар
13.11.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 13:18 Відповісти
Він не терміновик, він срачнiк.
показати весь коментар
13.11.2024 12:03 Відповісти
Это он лютой ненависти обделался.
показати весь коментар
13.11.2024 12:06 Відповісти
То в нього залишкові скрєпи повиходили через дупло
показати весь коментар
13.11.2024 12:12 Відповісти
- А ви чули як як ми ваших вчора перестріляли?
- Вроді как… по штанам видно.
показати весь коментар
13.11.2024 13:03 Відповісти
Єта же втарая армія міра
показати весь коментар
13.11.2024 13:14 Відповісти
Яка виразна мова у нашого воїна
показати весь коментар
13.11.2024 13:21 Відповісти
Деды обсирались!
показати весь коментар
13.11.2024 13:38 Відповісти
Сируни з хабаравска!
показати весь коментар
13.11.2024 14:01 Відповісти
(((
показати весь коментар
13.11.2024 15:32 Відповісти
Какай ужас!!!! За што наші мальчікі абасралісь ? Вот салавйов нікогда в прямом ефірі нє сдєлаєт так.
показати весь коментар
18.11.2024 12:29 Відповісти
 
 