Бійці полонили групу окупантів:"Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВIДЕО
Українські воїни полонили групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із "трофеями" бійці опублікували у соцмережах. На записі можна розгледіти щонайменше чотирьох росіян. Один із окупантів мав загиджені штани.
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- Вроді как… по штанам видно.